La Capital | Economía | hidrovía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La actividad portuaria y comercial destacó el trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la Audiencia Pública Ambiental. Lo que viene

5 de noviembre 2025 · 11:28hs
Hidrovía en tiempos de licitación

Foto: Archivo / La Capital.

Hidrovía en tiempos de licitación

Las principales cámaras empresarias y entidades vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria y agroexportadora destacaron el trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la organización y desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental sobre la Vía Navegable Troncal (VNT) de cara a la inminente licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Se trata de uno de los pasos previos y que da garantías acerca del proceso licitatorio que entra en una etapa de definiciones. La jornada se desarrolló el lunes último de manera virtual durante más de 12 horas de manera ordenada con la participación de alrededor de 250 oradores que pudieron expresar libremente sus opiniones y aportes.

Las entidades que participaron de este evento destacaron la actitud de la Autoridad de Aplicación de garantizar el espacio institucional de diálogo como una instancia clave de diálogo institucional y transparencia en la toma de decisiones. Si bien la audiencia referida no es de carácter vinculante, ofrece un marco participativo y transparente para arribar a la licitación.

Hidrovía, lo que viene

Hubo un comunicado conjunto en el que las entidades celebraron el avance de la licitación. Lo firmaron la Bolsa de Comercio de Rosario, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las cámaras de la Industria Aceitera (Ciara), de Puertos Privados Comerciales y de Actividades Portuarias y Marítimas, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CamaraAceites/status/1985834925635846455&partner=&hide_thread=false

Con la audiencia ya realizada, el proceso para definir el futuro de la Vía Navegable Troncal avanza hacia su etapa de presentación. Se calcula que antes de fin de año ocurrirá esa etapa. Las cámaras empresarias celebran la continuidad institucional y la transparencia del proceso.

El desafío es garantizar un modelo de desarrollo que potencie la competitividad del país sin comprometer su patrimonio natural. En ese equilibrio se juega una parte decisiva del futuro económico, ambiental y social del litoral argentino.

La hidrovía se trata de una obra de infraestructura que a aquellos que no estén encima del tema les cuesta darle una dimensión justa. Además, es un negocio cautivo, de ciento de millones de dólares anuales, por eso los competidores internacionales se juegan partidas salvajes como se demostró en la licitación caída: las belgas DEME y Jan De Nul, la neerlandesa Boskalis y Van Oord, y la danesa Rhode Nielsen son algunas de las competidoras.

Si bien operadores del sector sostienen que el pliego se encamina, la licitación tendrá una lupa enorme por todos los antecedentes de los últimos años que fueron postergando la nueva concesión.

Noticias relacionadas
Matías Cremonte es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Las ventas en supermercados marcaron la cuarta variación mensual negativa consecutiva, ajustando las estimaciones previas a la baja. En agosto la tasa se ubicó en 1,6% abajo.

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Los cajeros automáticos de todos los bancos funcionarán con normalidad este jueves

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 

El Banco Central ajusta sus reservas tras el pago de intereses al FMI.

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Ver comentarios

Las más leídas

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

Qué son el 43 y LU en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Volver al futuro vuelve a los cines: cuándo y dónde verla

"Volver al futuro" vuelve a los cines: cuándo y dónde verla

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

La policía encontró una nota con amenazas después de un ataque con cinco disparos contra el portón principal en el barrio Fontanarrosa

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas
Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
La Ciudad

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Ovación
Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

Básquet: la Copa Santa Fe U15 femenina tuvo finalistas de la Asociación Rosarina

Básquet: la Copa Santa Fe U15 femenina tuvo finalistas de la Asociación Rosarina

Policiales
Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada
POLICIALES

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

La Ciudad
Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea
La Ciudad

Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York
El Mundo

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky
Información General

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad
Política

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU
Política

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios
Politica

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

La reforma laboral responde a los intereses del poder económico
Economía

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday
Economía

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas
Información General

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia
El Mundo

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue una masacre
Información General

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
La Región

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza