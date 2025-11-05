Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada Sucedió en Moreno al 6400, en la zona sur de Rosario. Hay dos sospechosos detenidos. Todo empezó en un operativo de identificación. 5 de noviembre 2025 · 10:22hs

Foto: Policía de Santa Fe. Las personas arrestadas por microtráfico de drogas en el procedimiento realizado en barrio La Granada. Foto: Policía de Santa Fe. El dinero incautado en la vivienda de zona sur Foto: Policía de Santa Fe. La cocaína estaba en dos paquetes envueltos en plástico negro

La Policía de Santa Fe incautó medio kilo de cocaína tras la persecución de un hombre que había huido de un control en la vía pública. La droga fue hallada en el lugar donde el sospechoso intentó esconderse del asedio policial. En el operativo, que se realizó en barrio La Granada, en la zona sur de Rosario, también fue demorado otra persona que intentó interferir con la acción de los uniformados.

De acuerdo con fuentes policiales, todo sucedió cuando efectivos del Comando Radioeléctrico en una tarea de rutina procedieron a identificar a un hombre que se desplazaba en un automóvil Chevrolet Celta.

De acuerdo con fuentes oficiales, esa persona no acató la orden de los policías y huyó corriendo hacia un pasillo ubicado en Moreno y pasaje 509 (Moreno al 6400) . Los policías lo siguieron hasta ese lugar y cuando ingresaron al pasaje fueron increpado por otro hombre.

allanamiento cocaina01 Así se produjo una situación de resistencia a la autoridad que terminó con la aprehensión de Cristian F., de 28 años, y de Federico V., de 31. La Policía consignó que de la vivienda de donde salió una de esas personas advirtieron sobre una mesa dos paquetes de color negro que resultó contener medio kilo de cocaína.

>> Leer más: Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal También, los agentes incautaron un teléfono celular y casi 124 mil pesos en efectivo. Las personas demoradas quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia en turno imputadas en principio por microtráfico de estupefacientes. allanamiento cocaina