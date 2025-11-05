La Capital | Zoom | Volver al futuro

"Volver al futuro" vuelve a los cines: cuándo y dónde verla

Las carteleras recibirán al clásico de ciencia ficción que hace 40 años marcó al cine y se mantiene vigente como un ícono

5 de noviembre 2025 · 11:25hs
Michael J. Fox y Christopher Lloyd protagonizan Volver al futuro

Michael J. Fox y Christopher Lloyd protagonizan "Volver al futuro", un viaje temporal lleno de ciencia y emoción 
Michael J. Fox y Christopher Lloyd protagonizan Volver al futuro

Michael J. Fox y Christopher Lloyd protagonizan "Volver al futuro", un viaje temporal lleno de ciencia y emoción 

Dicen que los clásicos nunca mueren, quizás lo que ocurre es que siempre saben cómo viajar al futuro. A 40 años de su estreno, “Volver al futuro”, la película que ha marcado a varias generaciones, tendrá un nuevo paso por los cines a partir del jueves 6 de noviembre y la invitación se presenta como imperdible.

"Volver al futuro" ("Back To The Future"), es una de las trilogías más populares y celebradas en la historia del cine. La primera película vio la luz el 3 de julio de 1985 y comenzó una saga de comedia y ciencia ficción de la que los espectadores no se quisieron despegar.

En la cinta coescrita y dirigida por Robert Zemeckis, Michael Fox interpreta a Marty McFly, un adolescente rebelde que viaja accidentalmente desde su época (1985) hasta la época en la que sus padres se conocieron (1955) y cambia, sin quererlo, la línea de hechos. Para no modificar su futuro, Marty requerirá de la ayuda del Dr. Emmett Brown (mejor conocido como Doc Brown), el inventor de una máquina del tiempo, interpretado por Christopher Lloyd.

Desde su estreno, “Volver al futuro” cosechó una crítica sumamente positiva, siendo destacada por su premisa, su ingenio, su humanidad, su línea argumental, su reparto y la ejecución de todas estas variantes de manera ejemplar. Ya desde ese entonces, se adelantaba que podía tratarse de una película que perduraría en el tiempo y definitivamente se convirtió en un hito cinematográfico reivindicado año tras año.

>>Leer más: "Volver al Futuro": a 39 años de su estreno, cuáles fueron las predicciones que se cumplieron

“Volver al futuro” y volver a los cines

Para varias generaciones, volver a ver esta cinta icónica en la pantalla grande significa mucho más de lo que se puede expresar. Se trata de la vuelta de toda una era, una época, un momento histórico. La posibilidad de ver “Volver al futuro” en el cine se siente como subirse a la máquina del tiempo del Doc Brown y viajar al pasado.

Asimismo, las nuevas generaciones no han podido disfrutar de la película en el cine, lo cual tiene siempre un componente emocional mucho más potente. Por eso la proyección de “Volver al futuro” causa furor en todas las edades, porque se constituye como una oportunidad única para conocer o revivir una historia que ha marcado el cine.

>>Leer más: Buscan "con urgencia" la desaparecida guitarra de "Volver al futuro" antes de que "ocurra una paradoja"

En qué cines se puede ver “Volver al futuro”

En tanto se trata de un reestreno, no todos los cines van a tomar la propuesta por diferentes motivos. Por eso, es aconsejable conocer con anticipación en cuáles complejos se proyectará la cinta.

En Rosario, en principio, solo será la cadena Hoyts (ubicada en el Shopping Portal, Nansen 255 Piso 2) la que ofrezca la posibilidad de disfrutar de “Volver al futuro” en pantalla grande. Las entradas se pueden adquirir desde su página web o directamente en las boleterías del cine. Estará disponible a partir del jueves 6 de noviembre.

>>Leer más: A 39 años del estreno de "Volver al Futuro", cómo están los actores en la actualidad

Más detalles acerca de “Volver al futuro”

“Volver al futuro” fue escrita y dirigida por Robert Zemeckis, tuvo la colaboración de Bob Gale en el guion, fue producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson.

Aunque en un principio todos los estudios cinematográficos rechazaban el guion, el éxito de Zemeckis, “Romancing the Stone” (1984), le dio confianza a Universal Pictures para tomar el proyecto. El libreto había surgido a partir de conversaciones entre Zemeckis y Gale, que reflexionaban sobre la posibilidad de haberse hecho amigo de sus papás si hubiesen asistido a la misma escuela en el mismo momento.

Tras su estreno en 1985, “Volver al futuro” se convirtió en la película más exitosa de ese año y despertó cientos de críticas positivas alrededor del mundo. El guion, las actuaciones, los efectos visuales, la dirección de Zemeckis, la banda sonora de Silvestri y las distintas decisiones que dieron luz a la película fueron aplaudidas y aclamadas por el público.

Embed

Noticias relacionadas
Los rosarinos Federico Salles y Delfina Beltramone protagonizan Robin Hood, el emblemático musical que vuelve al Teatro El Círculo

"Robin Hood", el histórico musical rosarino, vuelve al Teatro El Círculo

juanes prometio volver a rosario, la tierra de messi y fito paez

Juanes prometió volver a Rosario, "la tierra de Messi y Fito Páez"

Aldana Messet es la excantante de Agapornis que compite por el título de Miss Universo.

Quién es la ex-Agapornis que representa a Argentina en Miss Universo 2025

Jonathan Bailey participará de la cuarta temporada de Bridgerton que se estrena el 29 de enero de 2026

Quién es Jonathan Bailey: de "Bridgerton" al hombre más sexy del mundo en 2025

Ver comentarios

Las más leídas

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

Qué son el 43 y LU en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Volver al futuro vuelve a los cines: cuándo y dónde verla

"Volver al futuro" vuelve a los cines: cuándo y dónde verla

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

La policía encontró una nota con amenazas después de un ataque con cinco disparos contra el portón principal en el barrio Fontanarrosa

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas
Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
La Ciudad

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Ovación
Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

Básquet: la Copa Santa Fe U15 femenina tuvo finalistas de la Asociación Rosarina

Básquet: la Copa Santa Fe U15 femenina tuvo finalistas de la Asociación Rosarina

Policiales
Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada
POLICIALES

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

La Ciudad
Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea
La Ciudad

Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York
El Mundo

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky
Información General

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad
Política

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU
Política

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios
Politica

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

La reforma laboral responde a los intereses del poder económico
Economía

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday
Economía

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas
Información General

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia
El Mundo

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue una masacre
Información General

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
La Región

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza