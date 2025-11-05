La Capital | Zoom | Bizarrap

Bizarrap anunció su próxima Music Session con el "Rey del Reguetón"

La famosa figura de la música latina compartió con sus fanáticos la fecha de lanzamiento de su nueva colaboración junto a Daddy Yankee

5 de noviembre 2025 · 10:06hs
Daddy Yankee colaborará con el productor argentino Bizarrap

Bizarrap lo hizo una vez más: el productor argentino sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su nueva Music Session. A través de un posteo en Instagram, confirmó su colaboración con un artista internacional.

Cabe recordar que hacía tiempo que Bizarrap no lanzaba una sesión. De hecho, la última había sido el éxito junto a Luck Ra por lo que sus fanáticos estaban expectantes ante este nuevo lanzamiento. Así, después de 11 meses de su última session, el productor oriundo de Ramos Mejía reveló el misterio y anunció que la Music Session #0/66 contará con la participación de Daddy Yankee, el histórico cantante y referente del reguetón.

Este lanzamiento se suma a la lista de colaboraciones internacionales que viene realizando Bizarrap, quien ya había batido récords con sus sesiones junto a la artista colombiana Shakira y el rapero español Quevedo. Estos hitos le valieron ser reconocido por la revista Time como uno de los 10 líderes de la próxima generación y consolidar su éxito global con giras por estadios alrededor del mundo.

La nueva Music Session de Bizarrap

A través de una publicación en Instagram, Bizarrap anunció su próximo lanzamiento. Sin dar muchos detalles, el productor menciono a Daddy Yankee y escribió: “BZRP Music Session 0/66”. Además compartió que el lanzamiento es este miércoles 5 de octubre a las 21 en Argentina.

Bizarrap y el "Rey del reguetón"

No se trata de una colaboración más: Daddy Yankee es el referente indiscutido del reguetón. El cantante puertorriqueño es extremadamente querido por todo el ámbito de la música latinoamericana y por sus miles de millones de fans en el mundo, incluso ha sido coronado como el "Rey del Reguetón". Con una carrera de casi 30 años, Daddy Yankee ha sido artífice de letras que aún musicalizan cualquier ámbito. Tiene entre sus hits canciones como "Gasolina", "Llamado de emergencia" o "Somos de la calle" y colaboró con artistas internacionales como Snoop Dog, Selena Gómez o Steve Aoki.

Ahora bien, en 2022, Daddy Yankee había anunciado su retiro de la música. Sin embargo, sorprendió a sus fanáticos al regresar en julio de este año con la canción “Sonríele”, seguida del lanzamiento de su nuevo álbum “Lamento en baile” en octubre. Y, con esta nueva colaboración junto a Bizarrap, el reguetonero marca su regreso definitivo a la música.

