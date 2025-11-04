La Capital | Información General | Muertos

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión de carga en Kentucky

Una gigantesca bola de fuego se pudo ver en los videos que filmaron vecinos de la zona

4 de noviembre 2025 · 22:56hs
Un avión de carga de la empresa de envío de encomiendas UPS se estrelló y explotó provocando una gigantesca bola de fuego este martes, cuando despegaba del centro de aviación global de la compañía en Louisville, Kentucky. Al menos tres personas murieron y 11 resultaron heridas, cifras que probablemente aumentarían, según dijo el gobernador del Estado.

El avión se estrelló alrededor de las 17.15 cuando partía hacia Honolulu desde UPS Worldport, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

“En este momento creemos que tenemos al menos tres fallecidos, aunque creo que esa cifra aumentará. Tenemos al menos 11 heridos, algunos de ellos de gravedad”, dijo el gobernador, Andy Beshear.

Un video mostró llamas en el ala izquierda del avión y una estela de humo. El avión se elevó ligeramente del suelo antes de estrellarse, explotar e incendiarse. Las imágenes también revelaron partes del techo destrozado de un edificio al final de la pista.

“Cualquiera que haya visto las imágenes, el video, sabe lo violento que es este accidente”, dijo Beshear.

El avión siniestrado es un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991.

El centro de distribución más grande de UPS se encuentra en Louisville. Este centro emplea a miles de trabajadores, realiza 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

“Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS”, dijo Betsy Ruhe, miembro del Consejo Metropolitano de Louisville, y añadió: “Todos están enviando mensajes de texto a sus amigos y familiares para asegurarse de que todos estén a salvo. Lamentablemente, es probable que algunos de esos mensajes queden sin respuesta. Mi corazón está con esas familias y esos amigos”.

El jefe de Policía de Louisville, Paul Humphrey, indicó: “No sabemos cuánto tiempo llevará asegurar la zona”.

