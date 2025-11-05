Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

El ataque sucedió el martes a la noche en la zona de 9 de Julio y Mitre. La víctima tiene 28 años y recibió un disparo en el cráneo. Está internada en grave estado en el Heca.

Un hombre de 28 años se encuentra en grave estado en el Hospital Clemente Álvarez (Heca) tras ser baleado en el cráneo. El incidente ocurrió en la noche del martes en Villa Gobernador Gálvez .

Fuentes oficiales señalaron que el ataque ocurrió en 9 de Julio al 2000 de esa ciudad. La secuencia del hecho no estaba clara todavía. El caso trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que se alertó sobre la presencia de una persona baleada en ese lugar.

Cuando los agentes del Comando Radioeléctrico llegaron hasta allí encontraron a un hombre tirado en la calle y a otro que se identificó como tío de la víctima . El testigo desconocía los pormenores del hecho.

Quién encontró al hombre baleado

Esa persona declaró ante los policías que minutos antes le habían avisado que su familiar, identificado como Matías E. había sido atacado en ese lugar y que al llegar lo encontró tirado en el piso con lo que parecía, en principio, un golpe en la cabeza.

Según los voceros, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fue convocado al lugar y trasladó a la víctima al Heca. El caso fue notificado al fiscal Lisandro Artacho de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones y otras medidas tendientes a esclarecer el hecho.

Con relación al herido, desde el Heca confirmaron que Matías E. presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo y que su estado era grave. Fuentes policiales indicaron que Matías E. tendría antecedentes por robo.