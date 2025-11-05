La Capital | La Ciudad | Colectividades

Lluvia y Colectividades: cómo nació el mito de la maldición gitana

La creencia popular es que se lanzó un conjuro sobre la Fiesta de las Colectividades, que cada año debe sufrir por llvuia. La Capital rastreó en su archivo el origen de la historia

5 de noviembre 2025 · 13:26hs
La lluvia acompaña a la Fiesta de Colectividades desde sus inicios

En Rosario, la Fiesta de las Colectividades es un clásico. Pero cabe destacar que, tan tradicional como este evento, son las lluvias y tormentas que año a año marcan (complican) su desarrollo. Esta edición, el pronóstico apunta que no habrá excepciones: de hecho, este viernes de inauguración ya se anticipan condiciones climáticas adversas. Es así que entre los ciudadanos resurgen teorías y mitos que buscan explicar el motivo detrás de esta escena

¿Por qué llueve siempre durante la Fiesta de las Colectividades de Rosario? ¿Cuánto hay de verdad en el mito popular que asegura que alguien lanzó un conjuro para frustrar con mal tiempo la actividad?

La Fiesta de Colectividades reúne a representantes de más de 20 países de los cinco continentes. Cada colectividad, en su propio stand, muestra elementos de su cultura e identidad, tales como la gastronomía, la música, las danzas y las vestimentas tradicionales. La historia de esta celebración empezó en 1985, cuando se realizó la primera edición y contó con su primer gran dilema.

La teoría de la maldición

Desde hace varios años, la Fiesta de las Colectividades llega acompañada por lluvias y tormentas en al menos alguno de sus días de celebración, fundamentalmente en la inauguración. Así, nació un mito acerca de una maldición que promete dotar el escenario festivo de lluvias y malas condiciones climáticas.

En el archivo del diario La Capital figura un elemento de prueba que sirve para quienes juegan con la teoría del conjuro. En una nota fechada el 4 de diciembre de año 2004, Ana María Rolando, una de las más antiguas organizadoras del evento, contó que varios años antes una pareja de gitanos había pedido tener un stand y no se lo permitieron. "Hay que respetar el estatuto que solo refiere a la participación de colectividades, ellos forman una comunidad", argumentó.

Tras la negativa por parte de la organización, comenzaron las lluvias y las tormentas que se convirtieron en una tradición que se hace presente en cada nueva edición de la Fiesta de Colectividades.

Uno de los hechos que acrecentó el mito fue cuando, en la edición 2004, la inauguración de la feria fue corrida una semana para que no coincidiera con el III Congreso de la Lengua Española. ¿Qué sucedió entonces? Para sorpresa de muchos, al momento de realizar la Feria de Colectividades llovió de todos modos. De hecho, hubo un fuerte temporal que voló techos y causó todo tipo de daños.

El mito se extendió a lo largo de los años, sostenido por el hecho de que la fiesta se vio repetidamente afectada por el paso del agua y complicó tanto a los organizadores como a los espectadores. Creer o reventar, la historia de la maldición fue ampliamente difundida y aceptada en la sociedad rosarina que, ya entre risas, ve como vuelve a repetirse año tras año.

colectividades lluvia.jpg
En distintas ediciones, la lluvia ha frustrado el desarrollo de la Fiesta de Colectividades

Algunas explicaciones más científicas

La Capital rastreó en su archivo para intentar encontrar elementos que justifiquen o expliquen el viejo mito sobre la lluvia y esta fiesta popular, la más masiva de la ciudad y la región, que ya tiene cuatro décadas de historia.

El evento empezó a desplegarse desde 1985, y ya desde finales de la década del noventa hay reportes de quejas sobre el clima. Cabe destacar que muchos rosarinos se mantuvieron escépticos ante la creencia popular y remarcaron un hecho concreto: noviembre acostumbra a comenzar con lluvias en esta zona del país. En ese marco, que llueva en Colectividades es algo lógico.

Pero aunque las explicaciones científicas encuentran razonable el advenimiento de la lluvia, el hecho de que siempre tengan lugar durante la inauguración del evento ha puesto el foco sobre la imborrable teoría de la maldición.

Colectividades Lluvia maldición Fiesta de Colectividades Rosario Gitano
