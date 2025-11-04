Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday 2025

El miércoles es el último día oficial del evento de ecommerce. Pero muchas marcas extienden las promos hasta el fin de semana.

Durante la segunda jornada del Cybermonday 2025 los celulares se posicionan como el producto más buscado del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace). Los aires acondicionados y perfumes completan el podio de los primeros tres productos más populares de la web oficial www.cybermonday.com.ar.

El ránking de los más clickeados por categoría refleja las preferencias de los usuarios en esta edición del evento, en el que se combinan las búsquedas planificadas con el descubrimiento de nuevos productos que generan interés por precio, oportunidad o novedad.

Según los datos de navegación en el sitio oficial la categoría electro y tecno encabeza el ranking de interés, impulsado por la demanda de celulares, aires acondicionados y smart tv. Detrás se ubican indumentaria y calzado, viajes, y muebles, hogar y deco.

“El interés de los usuarios este Cybermonday se está concentrando en tecnología, confort para el hogar y bienestar personal. Los aires acondicionados, heladeras y celulares lideraron las búsquedas, lo que muestra a un consumidor que prioriza renovar equipamiento clave y prepararse para el verano. También vimos movimiento en indumentaria, muebles y belleza, junto con un crecimiento sostenido en categorías como viajes y alimentos y bebidas. Esta edición confirma que cuando hay buenas oportunidades y financiación conveniente los argentinos eligen aprovechar las propuestas online”, explicó Andrés Zaied, Presidente de Cace.

Desde la cámara explicaron que en esta edición se observa un proceso de compra más planificado, con usuarios que investigan, comparan alternativas y revisan opiniones y reseñas antes de avanzar, reflejando un consumidor más maduro. De las 5 millones de personas que visitaron el sitio oficial el 91% de las visitas se realizaron desde dispositivos móviles, reafirmando el rol del celular como el principal canal para descubrir y aprovechar oportunidades online durante el evento.

Los productos más buscados

En la búsqueda de teléfonos celulares los dispositivos plegables fueron uno de los más buscados. Motorola presentó promociones exclusivas -descuentos especiales y hasta 18 cuotas sin interés en todos los canales propios y también a través de los principales operadores y retailers del país- y despertó gran interés de los consumidores.

El Motorola Razr 60 Ultra con el chip Snapdragon 8 Elite de 3nm, la pantalla interna poled de 7″ más grande de su categoría, y una pantalla externa de 4″, ideal para usar apps sin abrir el dispositivo copó las consultas, como así también el Motorola Razr 60 con procesador MediaTek Dimensity 7400X que está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Su pantalla es una poled HDR10+ de 6,9″, mientras que la pantalla externa tiene una dimensión de 3,6″, ideal para acceder a apps rápidamente. Al igual que su hermano mayor, el Motorola razr 60 viene con una placa de bisagra reforzada con titanio, filtros de cepillos integrados y protección IP48 contra el polvo y el agua.

Los envíos en 24 horas también se destacaron en esta edición del Cybermonday. En Mercado Libre se ofrecen hasta 45% de descuento, 18 cuotas sin interés y entregas en 24 horas en todo el país. Este año, más de 20.000 pymes participarán del evento a través de la plataforma.

En la compañía informaron que e reforzó la infraestructura logística con dos nuevos centros de almacenamiento en operación que permitirán sostener un nivel récord de entregas. También comentaron que la seguridad sigue siendo una prioridad: todas las compras cuentan con Compra Protegida, el programa que garantiza devoluciones y soporte ante cualquier inconveniente.