La Capital | Economía | CyberMonday

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday 2025

Desde Cace indicaron que los usuarios aprovechan oportunidades para anticipar compras de temporada y renovar bienes clave

4 de noviembre 2025 · 20:22hs
El miércoles es el último día oficial del evento de ecommerce. Pero muchas marcas extienden las promos hasta el fin de semana.

El miércoles es el último día oficial del evento de ecommerce. Pero muchas marcas extienden las promos hasta el fin de semana.

Durante la segunda jornada del Cybermonday 2025 los celulares se posicionan como el producto más buscado del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace). Los aires acondicionados y perfumes completan el podio de los primeros tres productos más populares de la web oficial www.cybermonday.com.ar.

El ránking de los más clickeados por categoría refleja las preferencias de los usuarios en esta edición del evento, en el que se combinan las búsquedas planificadas con el descubrimiento de nuevos productos que generan interés por precio, oportunidad o novedad.

Según los datos de navegación en el sitio oficial la categoría electro y tecno encabeza el ranking de interés, impulsado por la demanda de celulares, aires acondicionados y smart tv. Detrás se ubican indumentaria y calzado, viajes, y muebles, hogar y deco.

“El interés de los usuarios este Cybermonday se está concentrando en tecnología, confort para el hogar y bienestar personal. Los aires acondicionados, heladeras y celulares lideraron las búsquedas, lo que muestra a un consumidor que prioriza renovar equipamiento clave y prepararse para el verano. También vimos movimiento en indumentaria, muebles y belleza, junto con un crecimiento sostenido en categorías como viajes y alimentos y bebidas. Esta edición confirma que cuando hay buenas oportunidades y financiación conveniente los argentinos eligen aprovechar las propuestas online”, explicó Andrés Zaied, Presidente de Cace.

Desde la cámara explicaron que en esta edición se observa un proceso de compra más planificado, con usuarios que investigan, comparan alternativas y revisan opiniones y reseñas antes de avanzar, reflejando un consumidor más maduro. De las 5 millones de personas que visitaron el sitio oficial el 91% de las visitas se realizaron desde dispositivos móviles, reafirmando el rol del celular como el principal canal para descubrir y aprovechar oportunidades online durante el evento.

Los productos más buscados

En la búsqueda de teléfonos celulares los dispositivos plegables fueron uno de los más buscados. Motorola presentó promociones exclusivas -descuentos especiales y hasta 18 cuotas sin interés en todos los canales propios y también a través de los principales operadores y retailers del país- y despertó gran interés de los consumidores.

El Motorola Razr 60 Ultra con el chip Snapdragon 8 Elite de 3nm, la pantalla interna poled de 7″ más grande de su categoría, y una pantalla externa de 4″, ideal para usar apps sin abrir el dispositivo copó las consultas, como así también el Motorola Razr 60 con procesador MediaTek Dimensity 7400X que está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Su pantalla es una poled HDR10+ de 6,9″, mientras que la pantalla externa tiene una dimensión de 3,6″, ideal para acceder a apps rápidamente. Al igual que su hermano mayor, el Motorola razr 60 viene con una placa de bisagra reforzada con titanio, filtros de cepillos integrados y protección IP48 contra el polvo y el agua.

Los envíos en 24 horas también se destacaron en esta edición del Cybermonday. En Mercado Libre se ofrecen hasta 45% de descuento, 18 cuotas sin interés y entregas en 24 horas en todo el país. Este año, más de 20.000 pymes participarán del evento a través de la plataforma.

En la compañía informaron que e reforzó la infraestructura logística con dos nuevos centros de almacenamiento en operación que permitirán sostener un nivel récord de entregas. También comentaron que la seguridad sigue siendo una prioridad: todas las compras cuentan con Compra Protegida, el programa que garantiza devoluciones y soporte ante cualquier inconveniente.

Noticias relacionadas
Una nueva edición de Cyber Monday llega este lunes

Cyber Monday 2025: furor por las marcas que se sumaron a la nueva edición de descuentos online

Las empresas pueden llegan a vender en los tres días que dura el Cyber Monday lo mismo que en un mes promedio.

Cyber Monday: cómo se preparan las empresas para posicionarse online y vender más

CyberMonday: durante tres días, los argentinos podrán disfrutar de descuentos exclusivos en más de 800 marcas

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

El precio del dólar  se mueve al compás de novedades del nuevo equipo económico.

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

La constructora Obring SA resultó adjudicataria del tramo en el primer proceso de concesión vial impulsado por la gestión de Javier Milei
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres
La Ciudad

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones
Economía

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Ovación
Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional
Ovación

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Policiales
Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

La Ciudad
Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
La Región

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad
Salud

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública
La Ciudad

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública

Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 
Economía

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables
La Ciudad

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
POLICIALES

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
POLICIALES

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Por Luis Castro
Ovación

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Información general

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados