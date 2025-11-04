Un árbol cayó sobre un auto en pleno centro de Rosario y dos mujeres se salvaron de milagro

Un lapacho cayó esta tarde sobre un vehículo con dos mujeres abordo, que no sufrieron mayores heridas. El tránsito ya fue liberado

Las mujeres que iban en el Toyota Etios no podían creer que un árbol cayera sobre el vehículo en pleno centro , San Juan casi Moreno. Salieron por sus propios medios, pero la imagen es impactante: un lapacho cruzado de vereda a vereda y debajo el vehículo atrapado.

La lluvia se disipó, pero la gran cantidad de agua que cayó sobre la ciudad , y varios choques previos según indicaron los vecinos, fueron determinante para que el árbol salga de su lugar y termine cayendo en plena calle a primera hora de la tarde. Las mujeres tuvieron el infortunio de pasar por la calle equivocada, a la hora equivocada .

El siniestro vial provocó además el corte de tránsito durante más de dos horas, sumado al desvío de líneas de colectivos y la demora en el servicio de la línea K , ya que los destrozos involucraron al cableado de la línea de transporte eléctrica.

El capó del auto quedó destruido, el parabrisas estallado y el techo aplastado . El árbol se destrozó de raíz, pero cayó intacto sobre el vehículo y el tendido eléctrico. La copa, de gran porte, ya venía provocando inconvenientes a la línea K enredandose con los cables de cada unidad.

No pudieron evitar el árbol

La mujer que conducía el rodado destruido contó cómo quedaron atrapadas por el árbol: “Íbamos por la cuadra y no llegamos a frenar. Cayó el árbol de repente”.

Según le relató a Radio 2, la mujer y su hija pudieron salir por una puerta trasera ya que las de adelante quedaron trabadas. “Por suerte no nos pasó nada. Fue un susto muy grande. Pudo ser fatal. El auto quedó hecho trizas, y en ese momento la cuadra estaba llena de gente, pudo haber caído sobre alguien que iba caminando”.

El tránsito vehicular fue cortado por dos horas, mientras personal de Defensa Civil de la Municipalidad y personal de la policía trabajaron en el lugar. También llegaron médicos motorizados del SIES para asistir a las mujeres, que no presentaron grandes heridas. Tras remover el ejemplar, los agente de tránsito liberaron la zona y permitieron la circulación de los rosarino.