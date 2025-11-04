El cierre del gobierno de EEUU está a punto de convertirse en el más largo de la historia

Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional quedaron suspendidos para millones de estadounidenses y el tráfico aéreo amenaza con convertirse en un caos

Legisladores estadounidenses intensificaron este martes las conversaciones hacia un posible fin del cierre del gobierno, el cual está a horas de convertirse en el más largo de la historia, afectando la vida de millones de estadounidenses.

Pero las tensiones también aumentaron mientras senadores de ambos partidos negociaban discretamente los contornos de un acuerdo emergente. Con la aprobación de sus líderes, los senadores buscan una forma de reabrir el gobierno, volver a encarrilar el proceso normal de financiación federal y diseñar algún tipo de resolución para los subsidios de seguro de salud que están expirando, aumentando los costos de las primas en todo el país.

Luego de 35 días de cierre del gobierno federal, el récord del más largo se romperá el primer minuto del miércoles. Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (Snap) quedaron suspendidos para millones de estadounidenses que dependen de la ayuda federal, además de que cientos de miles de empleados federales fueron suspendidos o continúan trabajando sin goce de sueldo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que los cielos del país podrían convertirse en un caos la próxima semana si nuevamente se suspende el pago a los controladores de tráfico aéreo. Los sindicatos presionan a los legisladores para reabrir el gobierno.

El presidente Donald Trump se mantuvo en buena medida al margen, negándose a negociar sobre las demandas de fondos para la atención médica hasta que el gobierno reabra, mientras que los demócratas desconfían de hacer cualquier trato con los republicanos a menos que cuente con la aprobación de la Casa Blanca.

“Estamos explorando todas las opciones”, comentó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

A diferencia del cierre de gobierno durante el primer mandato de Trump, cuando luchó contra el Congreso entre 2018 y 2019 para obtener fondos para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, en esta ocasión el presidente se mantuvo relativamente en silencio.