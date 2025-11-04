Fray Luis Beltrán: imputarán por corrupción de menores al portero de una escuela

El asistente fue detenido tras la denuncia de padres de chicos de 6º grado. Le adjudican haber tenido una conversación de índole sexual impropia para chicos

El portero de una escuela de Fray Luis Beltrán fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia por un caso de presunta corrupción de menores agravada en perjuicio de chicos de sexto grado que concurren a la misma institución . Además de la Fiscalía, también tomó cartas en el Ministerio de Educación de Santa Fe: dispuso separar del cargo al trabajador mientras avanza la investigación penal por un lado y su propio sumario interno para establecer responsabilidades.

La situación que es investigada por la Justicia fue denunciada por padres de alumnos de la Escuela Nº 1.085 República de Colombia , ubicada en Teniente Agnetta al 200 de esa ciudad del departamento San Lorenzo. La persona que es cuestionada se desempaña como asistente escolar con funciones de mantenimiento del edificio, tiene 39 años y trabajaba en ese lugar desde marzo de este año .

Según lo planteado por los progenitores de los niños, una situación muy grave se dio en los últimos días cuando al menos seis chicos de sexto grado le hicieron al portero preguntas de índole sexual y el asistente les contestó de manera no acorde a esa edad.

“Los chicos llegaron a sus casas y comentaron el diálogo que mantuvieron con el portero. Entonces los padres fueron ayer lunes a buscar a esa persona a la escuela”, señalaron fuentes cercanas al caso. Lo cierto es que la situación en la institución fue escalando en tensión con padres que literalmente querían agredir al asistente social. Las autoridades de la escuela se comunicaron con la Unidad Regional XVII y también con funcionarios del Ministerio de Educación.

>> Leer más: Detienen a la portera de una escuela que fue grabada abusando de un chico

Imputación al portero

El portero quedó finalmente detenido y al momento de ser trasladado por la Policía se registraron incidentes con padres y madres que quisieron agredirlo físicamente mientras era subido al móvil policial. El caso quedó en manos de la fiscal de San Lorenzo Victoria Vigna, quien ordenó que se le tome declaración a seis padres en el Centro de Orientación a las Víctimas de Delitos Sexuales de la URXVII.

En ese ámbito, los adultos reprodujeron los diálogos de tono obsceno que los menores mantuvieron con el asistente escolar. Los chicos, de acuerdo con lo contado por su padres, contaron que el portero les dio consejos de índole sexual impropios para la edad, algunos incluso incentivando acciones de abuso sexual a sus pares.

En ese mismo trámite, los familiares de los menores manifestaron su intención de iniciar una causa penal contra el empleado de la escuela, que quedó alojado en la seccional 4ª y enfrentará el viernes audiencia de imputación por el delito de corrupción de menores agravada.