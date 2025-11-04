La Capital | La Región | Fray Luis Beltrán

Fray Luis Beltrán: imputarán por corrupción de menores al portero de una escuela

El asistente fue detenido tras la denuncia de padres de chicos de 6º grado. Le adjudican haber tenido una conversación de índole sexual impropia para chicos

4 de noviembre 2025 · 16:46hs
Corrupción de menores. La Escuela Nº 1.085 “República de Colombia” de Fray Luis Beltrán. 

imagen Google Street View

Corrupción de menores. La Escuela Nº 1.085 “República de Colombia” de Fray Luis Beltrán. 

El portero de una escuela de Fray Luis Beltrán fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia por un caso de presunta corrupción de menores agravada en perjuicio de chicos de sexto grado que concurren a la misma institución. Además de la Fiscalía, también tomó cartas en el Ministerio de Educación de Santa Fe: dispuso separar del cargo al trabajador mientras avanza la investigación penal por un lado y su propio sumario interno para establecer responsabilidades.

La situación que es investigada por la Justicia fue denunciada por padres de alumnos de la Escuela Nº 1.085 República de Colombia, ubicada en Teniente Agnetta al 200 de esa ciudad del departamento San Lorenzo. La persona que es cuestionada se desempaña como asistente escolar con funciones de mantenimiento del edificio, tiene 39 años y trabajaba en ese lugar desde marzo de este año.

Cómo habría sido el caso de corrupción de menores

Según lo planteado por los progenitores de los niños, una situación muy grave se dio en los últimos días cuando al menos seis chicos de sexto grado le hicieron al portero preguntas de índole sexual y el asistente les contestó de manera no acorde a esa edad.

“Los chicos llegaron a sus casas y comentaron el diálogo que mantuvieron con el portero. Entonces los padres fueron ayer lunes a buscar a esa persona a la escuela”, señalaron fuentes cercanas al caso. Lo cierto es que la situación en la institución fue escalando en tensión con padres que literalmente querían agredir al asistente social. Las autoridades de la escuela se comunicaron con la Unidad Regional XVII y también con funcionarios del Ministerio de Educación.

>> Leer más: Detienen a la portera de una escuela que fue grabada abusando de un chico

Imputación al portero

El portero quedó finalmente detenido y al momento de ser trasladado por la Policía se registraron incidentes con padres y madres que quisieron agredirlo físicamente mientras era subido al móvil policial. El caso quedó en manos de la fiscal de San Lorenzo Victoria Vigna, quien ordenó que se le tome declaración a seis padres en el Centro de Orientación a las Víctimas de Delitos Sexuales de la URXVII.

En ese ámbito, los adultos reprodujeron los diálogos de tono obsceno que los menores mantuvieron con el asistente escolar. Los chicos, de acuerdo con lo contado por su padres, contaron que el portero les dio consejos de índole sexual impropios para la edad, algunos incluso incentivando acciones de abuso sexual a sus pares.

En ese mismo trámite, los familiares de los menores manifestaron su intención de iniciar una causa penal contra el empleado de la escuela, que quedó alojado en la seccional 4ª y enfrentará el viernes audiencia de imputación por el delito de corrupción de menores agravada.

Noticias relacionadas
Programa Mil Aulas. La senador provincial Leticia Di Gregorio participó de la inauguración de las tres aulas 

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

Santa Fe logró la media sanción para controlar el camino de los medicamentos

Santa Fe dio el primer paso hacia una ley de trazabilidad de medicamentos

Tres detenidos por narcotráfico y el secuestro de drogas, dinero, teléfonos, una moto robada y un arma de fuego fueron el resultado de una serie de allanamientos registrados en las localidades de Venado Tuerto y Wheellright

Tres detenidos por venta de drogas en Venado Tuerto y Wheellright

santa fe suspende la exportacion de pescado para proteger el parana

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Lo último

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe y vuelve a mostrar signos de estancamiento

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe y vuelve a mostrar signos de estancamiento

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

La constructora Obring S.A. resultó adjudicataria del tramo que incluye la conexión a Victoria en el primer proceso de concesión vial impulsado por la gestión de Javier Milei. La firma local presentó la oferta más competitiva entre tres empresas

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
Pescadores critican la medida de Santa Fe: cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Pescadores critican la medida de Santa Fe: cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Fray Luis Beltrán: imputarán por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputarán por corrupción de menores al portero de una escuela

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

El Villazo: absolvieron a todos los acusados de la causa por delitos de lesa humanidad
Política

El Villazo: absolvieron a todos los acusados de la causa por delitos de lesa humanidad

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Ovación
Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco
OVACIÓN

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

La historia del estadio mundialista que será remodelado y el mito que lo acompaña

La historia del estadio mundialista que será remodelado y el mito que lo acompaña

Policiales
Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

La Ciudad
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
La Ciudad

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Rosario de la A a la Z: se presentó el Diccionario rosarino ilustrado

Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"

Empresas, instituciones y graduados ya se sumaron al programa de solidaridad universitaria de la UNR

Empresas, instituciones y graduados ya se sumaron al programa de solidaridad universitaria de la UNR

Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado

Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
POLICIALES

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Por Luis Castro
Ovación

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Información general

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Información General

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
Información General

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
El Mundo

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Información General

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas

Durán Barba: Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente
Política

Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante
Política

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante