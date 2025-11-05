La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Pablo Javkin y la actualización del boleto: "Hemos resuelto un proceso que era complejo"

El intendente defendió el sistema de ajuste directo del pasaje de colectivos y dijo que la decisión del Concejo "no siempre es la que el servicio necesita"

5 de noviembre 2025 · 12:32hs
Pablo Javkin quiere conservar las facultades delegadas hasta el final del mandato.

El intendente Pablo Javkin solicitó formalmente la prórroga de las facultades delegadas para actualizar el boleto de colectivos de Rosario con un decreto. "Hemos resuelto un proceso que era siempre complejo", afirmó este miércoles sobre la normativa que le permite aumentar la tarifa directamente en vez de pasar por el Concejo Municipal.

Antes del inicio del viaje de retiro del último trolebús brasileño de la línea K, el jefe del Palacio de los Leones aseguró que el sistema actual es el más conveniente para revisar el precio del pasaje en función de la situación económica. "Cuando usted está en un período inflacionario, la decisión política de un cuerpo colegiado con diferentes visiones no siempre es la que el servicio necesita", manifestó.

El Concejo delegó la facultad de fijar el valor del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) desde principios de 2020. A través de ordenanzas con diferentes regulaciones, el municipio fue ajustando el monto a pagar a bordo de los ómnibus hasta llegar a los 1.580 pesos establecidos vigentes desde principios de agosto.

Javkin defendió el mecanismo de aumento del boleto

El titular del Poder Ejecutivo local planteó que la potestad de actualizar la tarifa fue una buena herramienta para abordar la crisis del sistema desde la declaración de la emergencia sanitaria por Covid-19. "Siempre la hemos usado con mucha prudencia", remarcó.

Javkin recordó que las subas del boleto fueron inferiores al resultado del estudio de costos y pretende mantener ese criterio. Luego se refirió a las mejoras en el funcionamiento de la red de colectivos urbanos: "Venimos de años donde pasamos de la peor situación del servicio en la historia, como fue la pandemia, a estar cambiando unidades".

>> Leer más: El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

La solicitud anclada en la mayoría automática que tiene el interbloque oficialista hasta diciembre generó reacciones negativas entre otras fuerzas políticas representadas en el Palacio Vasallo. "Los que hoy se oponen son los mismos a los que después no les gusta pagar el costo cuando hay que aumentar", replicó el intendente.

El exconcejal se mostró convencido de que el sistema de ajuste directo del pasaje debe mantenerse y lo defendió con un balance positivo de la gestión. En esa línea, comentó: "Incluso sin subsidios nacionales, nuestro sistema de transporte está renovando unidades, incorporando tecnología nueva y está comprando colectivos. No quiero arruinar eso".

¿Cómo aumenta el boleto de colectivos en Rosario?

El precio del viaje en ómnibus del TUP debe ser fijado por el Concejo. Sin embargo, el cuerpo deliberativo le delegó esa tarea al Poder Ejecutivo a fines de 2019, cuando comenzó el primer mandato de Javkin.

Actualmente, el intendente puede ajustar la tarifa directamente en seis meses del calendario: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. El aumento no puede superar el porcentaje de incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Región Pampeana en el bimestre anterior, de acuerdo al registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

A partir de la desaceleración de la inflación, el municipio quiere conservar la potestad de incrementar el valor del boleto hasta enero de 2027. El proyecto enviado al Palacio Vasallo incluye la opción de una prórroga de 12 meses en los mismos términos.

La principal variación con respecto a la normativa actual es una ampliación del período de ajuste tarifario. En vez de habilitar la suba cada dos meses, el Poder Ejecutivo pretende contar con esa facultad solamente en febrero, mayo, agosto y noviembre.

