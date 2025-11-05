La Capital | La Ciudad | taxistas

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan bajo prisión preventiva

El intendente Pablo Javkin aclaró que si los choferes quedan en libertad, igual seguirán inhabilitados. Los términos del proceso penal se revisarán este viernes

5 de noviembre 2025 · 15:06hs
Los taxistas fueron imputados el 24 de septiembre.

Los taxistas fueron imputados el 24 de septiembre.

Después de un mes y medio, la Justicia debe revisar la orden de prisión preventiva para dos de los taxistas imputados por la golpiza a un pasajero. Mientras la Fiscalía analiza la situación, familiares de la víctima se oponen a la liberación de los detenidos.

Matías V. y Omar F. quedaron bajo arresto el 23 de septiembre por la agresión a un hombre de 43 años que se había bajado sin pagar del auto de otra conductora del servicio público. Ambos fueron imputados por lesiones dolosas graves y el tercer acusado fue señalado como autor de homicidio simple en grado de tentativa.

El juez Hernán Postma dictó una medida cautelar de 45 días de cárcel en el caso de los primeros choferes. La resolución se vence este viernes y los términos del proceso penal será discutidos nuevamente durante una audiencia programada a las 14 en el Centro de Justicia Penal.

Qué pasará con los taxistas imputados

Antes de la revisión dentro de la causa, el intendente Pablo Javkin aclaró que el dictamen del magistrado no afectará la investigación administrativa de la Municipalidad de Rosario. Así, anticipó que ninguno de ellos podrá manejar taxis en la ciudad mientras esté abierto el proceso vinculado a la denuncia por el hecho ocurrido en Montevideo al 2100.

"No puedo ni quiero adelantarme a un cambio de calificación, pero es difícil que se revoque la inhabilitación en términos penales", dijo este miércoles el intendente. De esta manera, descartó que los choferes puedan recuperar su licencia para retomar la labor en el servicio público, al menos en esta instancia del proceso judicial.

>> Leer más: La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) aclararon que aún no está descartado el pedido de prórroga de la prisión preventiva efectiva de los imputados por lesiones graves. Entre otras cuestiones, el fiscal Lisandro Artacho está revisando los roles atribuidos a cada uno en el episodio de la madrugada del sábado 13 de septiembre, cuando Flavio B. fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un traumatismo de cráneo grave.

Cómo está el pasajero golpeado por taxistas

El pasajero golpeado en la zona de Montevideo y bulevar Oroño pasó 20 días inconsciente y bajo tratamiento en el área de terapia intensiva del Heca. Se despertó y comenzó a respirar por sus propios medios después de más de dos semanas, pero el proceso de recuperación está lejos de terminarse.

El hombre se encuentra bajo un régimen de internación domiciliaria desde el 24 de octubre. Según comentó su expareja en Telefe Rosario, aún le quedan secuelas de las lesiones que sufrió y todavía no recuerda en qué circunstancias le pegaron los taxistas denunciados.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal, Matías V. y Omar F. fueron los primeros que golpearon al pasajero cuando respondieron al pedido de ayuda de una colega cerca de los Tribunales provinciales. A continuación, un tercer conductor le dio un puñetazo que lo derribó y su cabeza impactó contra el piso. Inmediatamente después de la caída, los tres huyeron a bordo de sus vehículos. El último imputado fue apresado el lunes 22 de septiembre durante un allanamiento, mientras que los demás se entregaron al día siguiente en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).

La madre de la hija de la víctima consideraron que los choferes imputados deben permanecer tras las rejas en el marco del proceso penal. La situación de dos de ellos se definirá este viernes, mientras que David C. continuará bajo prisión preventiva al menos hasta fines de diciembre, ya que la medida cautelar referida al intento de homicidio se dictó por 90 días.

Noticias relacionadas
santa fe vivio uno de los meses con mas donantes de organos de su historia

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Pañuelo. El pañuelo verde como símbolo de lucha y resistencia. Foto Celina Mutti Lovera

Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea

La denuncia de abuso sexual surgió desde el Hospital Vilela.

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Tos convulsa. La vacunación en el primer año de vida es clave. Después hay que cumplir con los refuerzos. Las embarazadas también deben recibir una dosis. 

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Ver comentarios

Las más leídas

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Newells juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

Lo último

El puerto gana conectividad: licitan la repavimentación de la ruta 21

El puerto gana conectividad: licitan la repavimentación de la ruta 21

Luz verde al Rigi para un moderno puerto agroexportador en Timbúes

Luz verde al Rigi para un moderno puerto agroexportador en Timbúes

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo junto a 86 acusados

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo junto a 86 acusados

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta

Franco Gagliardo, titular de Obring, se refirió a los desafíos que enfrenta la unión de empresas de la región que se hará cargo de la explotación del complejo vial

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta
Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
La Ciudad

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas
Policiales

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Newells juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación leprosa

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

Ovación
Holan desmintió contactos con Neymar y destacó la campaña extraordinaria del equipo
Ovación

Holan desmintió contactos con Neymar y destacó la "campaña extraordinaria" del equipo

Holan desmintió contactos con Neymar y destacó la campaña extraordinaria del equipo

Holan desmintió contactos con Neymar y destacó la "campaña extraordinaria" del equipo

Final de la Copa Argentina: hora, canal y posibles formaciones de Argentinos vs Independiente Rivadavia

Final de la Copa Argentina: hora, canal y posibles formaciones de Argentinos vs Independiente Rivadavia

Qué son el 43 y LU en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Policiales
Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada
POLICIALES

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

La Ciudad
Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta

Lluvia y Colectividades: cómo nació el mito de la maldición gitana

Lluvia y Colectividades: cómo nació el mito de la maldición gitana

Pablo Javkin y la actualización del boleto: Hemos resuelto un proceso que era complejo

Pablo Javkin y la actualización del boleto: "Hemos resuelto un proceso que era complejo"

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones
Economía

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres
La Ciudad

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York
El Mundo

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky
Información General

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad
Política

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU
Política

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios
Politica

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

La reforma laboral responde a los intereses del poder económico
Economía

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday
Economía

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas
Información General

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia
El Mundo

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue una masacre
Información General

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía