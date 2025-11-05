Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan bajo prisión preventiva

Después de un mes y medio, la Justicia debe revisar la orden de prisión preventiva para dos de los taxistas imputados por la golpiza a un pasajero . Mientras la Fiscalía analiza la situación, familiares de la víctima se oponen a la liberación de los detenidos.

Matías V. y Omar F. quedaron bajo arresto el 23 de septiembre por la agresión a un hombre de 43 años que se había bajado sin pagar del auto de otra conductora del servicio público. Ambos fueron imputados por lesiones dolosas graves y el tercer acusado fue señalado como autor de homicidio simple en grado de tentativa.

El juez Hernán Postma dictó una medida cautelar de 45 días de cárcel en el caso de los primeros choferes. La resolución se vence este viernes y los términos del proceso penal será discutidos nuevamente durante una audiencia programada a las 14 en el Centro de Justicia Penal.

Antes de la revisión dentro de la causa, el intendente Pablo Javkin aclaró que el dictamen del magistrado no afectará la investigación administrativa de la Municipalidad de Rosario. Así, anticipó que ninguno de ellos podrá manejar taxis en la ciudad mientras esté abierto el proceso vinculado a la denuncia por el hecho ocurrido en Montevideo al 2100.

"No puedo ni quiero adelantarme a un cambio de calificación, pero es difícil que se revoque la inhabilitación en términos penales", dijo este miércoles el intendente. De esta manera, descartó que los choferes puedan recuperar su licencia para retomar la labor en el servicio público, al menos en esta instancia del proceso judicial.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) aclararon que aún no está descartado el pedido de prórroga de la prisión preventiva efectiva de los imputados por lesiones graves. Entre otras cuestiones, el fiscal Lisandro Artacho está revisando los roles atribuidos a cada uno en el episodio de la madrugada del sábado 13 de septiembre, cuando Flavio B. fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un traumatismo de cráneo grave.

Cómo está el pasajero golpeado por taxistas

El pasajero golpeado en la zona de Montevideo y bulevar Oroño pasó 20 días inconsciente y bajo tratamiento en el área de terapia intensiva del Heca. Se despertó y comenzó a respirar por sus propios medios después de más de dos semanas, pero el proceso de recuperación está lejos de terminarse.

El hombre se encuentra bajo un régimen de internación domiciliaria desde el 24 de octubre. Según comentó su expareja en Telefe Rosario, aún le quedan secuelas de las lesiones que sufrió y todavía no recuerda en qué circunstancias le pegaron los taxistas denunciados.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal, Matías V. y Omar F. fueron los primeros que golpearon al pasajero cuando respondieron al pedido de ayuda de una colega cerca de los Tribunales provinciales. A continuación, un tercer conductor le dio un puñetazo que lo derribó y su cabeza impactó contra el piso. Inmediatamente después de la caída, los tres huyeron a bordo de sus vehículos. El último imputado fue apresado el lunes 22 de septiembre durante un allanamiento, mientras que los demás se entregaron al día siguiente en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).

La madre de la hija de la víctima consideraron que los choferes imputados deben permanecer tras las rejas en el marco del proceso penal. La situación de dos de ellos se definirá este viernes, mientras que David C. continuará bajo prisión preventiva al menos hasta fines de diciembre, ya que la medida cautelar referida al intento de homicidio se dictó por 90 días.