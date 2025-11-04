La Capital | Política | evangélicos

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

En el marco del Día de las Iglesias Evangélicas, el presidente recibió a los líderes de la alianza que las agrupa. Un movimiento que crece en el país y en Rosario

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

4 de noviembre 2025 · 16:52hs
Evangélicos en la Casa Rosada con los hermanos Karina y Javier Milei.

Foto: Archivo / La Capital.

Evangélicos en la Casa Rosada con los hermanos Karina y Javier Milei.

“Se oró especialmente por el presidente, pidiendo a Dios sabiduría, coraje y templanza para guiar a la Argentina”. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) puso un pie en la Casa Rosada donde fue recibida por el presidente Javier Milei. No es la primera visita de los evangélicos, aunque esta vez se abre una nueva sintonía y la ola pentecostal avanza.

El presidente encabezó el acto protocolar junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el Salón Sur se oró por la “economía, la educación, la justicia, la lucha contra el narcotráfico, las iglesias y las autoridades nacionales”.

“Se oró especialmente por él (Milei), pidiendo a Dios sabiduría, coraje y templanza para guiar a la Argentina”, escribió Aciera en su cuenta de X. Luego calificó como “un tiempo de fe y unidad por nuestra Nación”, en lo que podría leerse como la nueva etapa del gobierno nacional tras la victoria en las elecciones legislativas.

Evangélicos y Milei

Se trata de la alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina, que actualmente representa a más de 15 mil congregaciones de todo el país. Si bien es una gran representatividad, al no ser un movimiento verticalista como la iglesia católica, hay libertad de acción. Por ejemplo el ministerio del pastor local Walter Ghione tiene buenos lazos pero no conforma el consejo, sí el pastor de la iglesia Redil de Cristo, David Sensini.

Entre los propósitos de la alianza se destaca la “representatividad, siendo la voz de las iglesias asociadas ante los gobiernos e instituciones”.

La propia Aciera calificó de “hecho histórico en la Casa Rosada” porque al aparecer partió de presidencia la invitación al Consejo Directivo a un acto protocolar de oración por el Día de las Iglesias Evangélicas. Incluso dijo que “por primera vez, pastores de todo el país se reunieron para orar en la sede del Ejecutivo”.

javier-milei-encabezo-un-acto-el-dia-las-iglesias-evangelicas
Milei y el pastor rosarino David Sensini.

Milei y el pastor rosarino David Sensini.

Pero en otras ocasiones la alianza evangélica había acudido a la Rosada como audiencia solicitada. A fines de 2022, Aciera visitó al entonces presidente Alberto Fernández. El motivo fue una salutación por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, “además de conversar sobre la situación social del país y realizar una oración por el presidente y su equipo”.

Anteriormente, en septiembre de 2019 había visitado a Mauricio Macri, quien ya tenía el boleto picado tras las PASO. En esa ocasión no oraron por el presidente ni pidieron por templanza para guiar al país. La suerte estaba echada y Fernández calentaba motores para asumir.

Política y evangelismo

A los meses de la asunción de Milei, el ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello observó la fuerza territorial de las iglesias para el trabajo social y firmó convenios, al tiempo que quitaba la intermediación de otras organizaciones sociales. Toda una apuesta pragmática.

En ese momento, la Aciera valoró la “iniciativa de incluir en los programas nacionales e internacionales (PNUD) de apoyo alimentario a las acciones solidarias que las iglesias cristianas evangélicas llevan a cabo en cerca de mil comedores y merenderos desde hace muchos años”.

Como se dijo, uno de los motivos es el nexo de las iglesias asociadas ante los gobiernos e instituciones. En Santa Fe es fuerte el lazo evangélico con el gobierno de Maximiliano Pullaro, aunque no directamente con la Aciera sino con las diferentes congregaciones. El pastor y diputado provincial de Unidos Ghione es el nexo más estrecho y se encarga de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aciera_arg/status/1985426674666578104&partner=&hide_thread=false

El evangelismo va detrás del trabajo social y territorial donde el Estado no puede penetrar en profundidad y los evangélicos sí. Claro que hay una lupa sobre las gestiones de este tipo donde hay un Estado y una organización, sobre todo por el rol de intermediario que pueden detentar. Un ejemplo del trabajo evangélico son los pabellones de las cárceles y los barrios donde la pauperización, las adicciones y la violencia derivada del narcotráfico hizo estragos. Allí la palabra de Cristo es una salida fuerte y una solución para el gobierno.

Leer más: Viaje al centro del Reino: evangélicos, Maximiliano Pullaro y la política

El pentecostalismo no es novedad en ninguna esfera aunque se nota un mayor despliegue político e incorporación de los evangélicos a la vida pública cuando antes parecía reducida a la actividad en los templos y en los barrios. Hace unos años pisaron la Legislatura, ahora al Congreso donde el movimiento evangélico tendrá más representantes que nunca en el nuevo Congreso de la mano de La Libertad Avanza. Se verá si quieren avanzar en agendas ya adquiridas como el aborto legal ya se alimentan de inclinaciones políticas de derecha sin dejar el compromiso social, en todo un desafío para el progresismo.

La visita cada vez más asidua de los políticos a sus encuentros religiosos masivos son otro ejemplo de mayor incorporación. Más gráfico y palpable fue el masivo recital del pastor Palau a los pies del Monumento a la Bandera de la semana pasada. Algunas minorías tuiteras cuestionaron sin demasiados fundamentos el encuentro, más bien reaccionaron con una presunción de una alianza política con un actor alienante.

Quizás sea todo más simple. Las manifestaciones son válidas, los credos también, más aún en tiempos complejos. Hasta lo acaba de establecer la reciente nueva constitución provincial. “La relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.

Noticias relacionadas
La funcionaria del gobierno nacional anunció la decisión a la noche.

Otro cambio en el gobierno nacional: renunció la viceministra de Salud Cecilia Loccisano

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos.

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"

Con la incorporación de Santilli y el pase de Adorni, el gabinete de Milei se reunió en Casa Rosada este lunes

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Lo último

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe y vuelve a mostrar signos de estancamiento

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe y vuelve a mostrar signos de estancamiento

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Quién es Aldana Masset, la ex cantante de Agapornis que representa a Argentina en Miss Universo 2025

Quién es Aldana Masset, la ex cantante de Agapornis que representa a Argentina en Miss Universo 2025

Pescadores critican la medida de Santa Fe: cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Los trabajadores del río advirtieron que la prohibición provincial para exportar pescado genera un "desequilibrio" con Entre Ríos, donde la actividad continúa sin restricciones. "Los acopiadores compran acá y lo entregan en Victoria", comentaron
Pescadores critican la medida de Santa Fe: cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
Fray Luis Beltrán: imputarán por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputarán por corrupción de menores al portero de una escuela

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos

El Villazo: absolvieron a todos los acusados de la causa por delitos de lesa humanidad
Política

El Villazo: absolvieron a todos los acusados de la causa por delitos de lesa humanidad

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Ovación
Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco
OVACIÓN

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

La historia del estadio mundialista que será remodelado y el mito que lo acompaña

La historia del estadio mundialista que será remodelado y el mito que lo acompaña

Policiales
Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

La Ciudad
Rosario de la A a la Z: se presentó el Diccionario rosarino ilustrado
La Ciudad

Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"

Empresas, instituciones y graduados ya se sumaron al programa de solidaridad universitaria de la UNR

Empresas, instituciones y graduados ya se sumaron al programa de solidaridad universitaria de la UNR

Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado

Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
POLICIALES

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Por Luis Castro
Ovación

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Información general

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Información General

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
Información General

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
El Mundo

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Información General

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas

Durán Barba: Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente
Política

Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante
Política

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Política

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado