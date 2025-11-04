Central: goleada en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo cosas para destacar

En el buen momento de Central,Ariel Holan pretende mantener en movimiento a todos sus futbolistas y por eso el amistoso de la mañana de este martes ante Belgrano de Serodino, del que el club de Arroyito decidió no informar nada. Por supuesto, para la entidad de Serodino fue todo un acontecimiento.
El encuentro se disputó en una de las canchas auxiliares bajo una lluvia torrencial y fue victoria por 7 a 0 a favor del equipo de Holan, quien incluyó a varios futbolistas que suelen sumar minutos en el primer equipo.
Más allá del partido en sí, lo extraño fue que el club decidiera no informar lo mínimo indispensable, amén de que hubo datos importantes, como por ejemplo que Tomás O'Connor no sólo ya recibió el alta médica tras la operación, sino que ya está haciendo fútbol. De hecho, fue el autor de uno de los siete tantos del Canalla.
La jornada fue, por supuesto, distinta para la gente de Belgrano de Serodino, que la vivió con mucha pasión, con publicaciones por supuesto en redes sociales. Además de jugar el amistoso, jugadores, cuerpo técnico y hasta algunos allegados aprovecharon para sacarse fotos con los futbolistas canallas. Como era de esperar, uno de los más solicitados fue Ángel Di María.
Además de que O'Connor ya está haciendo fútbol, se destaca que varios de los que marcaron presencia en este amistoso tuvieron minutos en cancha en el choque del pasado viernes en Córdoba frente a Instituto, tales los casos de Santiago López (fue titular), Ignacio Ovando y Enzo Copetti.
Lo cierto es que Holan aprovechó para darles minutos a varios jugadores que no vienen con demasiado ritmo de competencia, entre ellos Axel Werner, Luca Raffin, Juan Manuel Elordi, Francesco Lo Celso, Maximiliano Lovera y Agustín Módica.
Los once que Holan dispuso para ese ensayo de 30 minutos fueron: Axel Werner; Elías Verón, Luca Raffin, Ignacio Ovando y Juan Manuel Elordi; Santiago López, Tomás O'Connor, Francesco Lo Celso y Giovanni Cantizano; Agustín Módica y Enzo Copetti.
En el rubro goles el más destacado fue Copetti, quien convirtió en tres ocasiones. El resto de los tantos canallas fueron obra de Agustín Módica, en dos ocasiones, O'Connor y Santi López.
Noticias relacionadas
¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?
Paridad en clásicos juveniles, con un gol del hermano de un jugador de primera
Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª
Ibarra debe parar por una lesión en la rodilla y Central apunta que vuelva en los playoffs