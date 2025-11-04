La Capital | Ovación | Central

Central: goleada en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo cosas para destacar

El Canalla venció 7-0 a Belgrano de Serodino. Algunos de los once habían sumado minutos con Instituto, hubo tres goles de Copetti y O'Connor formó parte del equipo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

4 de noviembre 2025 · 20:20hs
Ariel Holan posa para la foto junto a integrantes del cuerpo técnico de Belgrano de Serodino.

En el buen momento de Central, Ariel Holan pretende mantener en movimiento a todos sus futbolistas y por eso el amistoso de la mañana de este martes ante Belgrano de Serodino, del que el club de Arroyito decidió no informar nada. Por supuesto, para la entidad de Serodino fue todo un acontecimiento.

El encuentro se disputó en una de las canchas auxiliares bajo una lluvia torrencial y fue victoria por 7 a 0 a favor del equipo de Holan, quien incluyó a varios futbolistas que suelen sumar minutos en el primer equipo.

Más allá del partido en sí, lo extraño fue que el club decidiera no informar lo mínimo indispensable, amén de que hubo datos importantes, como por ejemplo que Tomás O'Connor no sólo ya recibió el alta médica tras la operación, sino que ya está haciendo fútbol. De hecho, fue el autor de uno de los siete tantos del Canalla.

>>Leer más: Ovando, tras el gran triunfo de Central con un gol suyo: "Siento que hice un partido inteligente"

Para Belgrano fue un día inolvidable

La jornada fue, por supuesto, distinta para la gente de Belgrano de Serodino, que la vivió con mucha pasión, con publicaciones por supuesto en redes sociales. Además de jugar el amistoso, jugadores, cuerpo técnico y hasta algunos allegados aprovecharon para sacarse fotos con los futbolistas canallas. Como era de esperar, uno de los más solicitados fue Ángel Di María.

belgrano
Los jugadores de Belgrano de Serodino buscaron a Di María, la estrella de Central, para sacarse fotos.

Además de que O'Connor ya está haciendo fútbol, se destaca que varios de los que marcaron presencia en este amistoso tuvieron minutos en cancha en el choque del pasado viernes en Córdoba frente a Instituto, tales los casos de Santiago López (fue titular), Ignacio Ovando y Enzo Copetti.

Lo cierto es que Holan aprovechó para darles minutos a varios jugadores que no vienen con demasiado ritmo de competencia, entre ellos Axel Werner, Luca Raffin, Juan Manuel Elordi, Francesco Lo Celso, Maximiliano Lovera y Agustín Módica.

>>Leer más: Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Los once de Central

Los once que Holan dispuso para ese ensayo de 30 minutos fueron: Axel Werner; Elías Verón, Luca Raffin, Ignacio Ovando y Juan Manuel Elordi; Santiago López, Tomás O'Connor, Francesco Lo Celso y Giovanni Cantizano; Agustín Módica y Enzo Copetti.

En el rubro goles el más destacado fue Copetti, quien convirtió en tres ocasiones. El resto de los tantos canallas fueron obra de Agustín Módica, en dos ocasiones, O'Connor y Santi López.

Ángel Di María junto a Neymar en PSG. Fideo manifestó su sueño de volver a jugar con su amigo, pero sólo es un deseo. La dirigencia piensa en otros temas.

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

En el Centro Griffa, Newells y Central desarrollan otra jornada de clásicos.

Paridad en clásicos juveniles, con un gol del hermano de un jugador de primera

Los clásicos de Newells y Central no entienden siempre y se juegan con la misma pasión.

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Franco Ibarra en el piso. Cometió una falta en la puerta del área de Central y debió salir con la rodilla lastimada.

Ibarra debe parar por una lesión en la rodilla y Central apunta que vuelva en los playoffs

