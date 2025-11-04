La Capital | Policiales | Cuidacoches

Un cuidacoches recibió 17 años de prisión por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Tras un juicio oral, Nahuel Basualdo fue declarado responsable del asesinato de Ismael Barboza, baleado en la puerta de un quiosco de barrio Mathew en 2022

4 de noviembre 2025 · 15:52hs
El quiiosco de Biedma al 2800 donde fue asesinado Ismael Barboza había sido blanco de allanamientos.

El quiiosco de Biedma al 2800 donde fue asesinado Ismael Barboza había sido blanco de allanamientos.

El juicio por el crimen de Ismael Rodrigo Barboza, quien estaba ligado a la banda de Los Monos y hace tres años fue atacado a tiros en la puerta de un comercio de barrio Matheu, cerró este martes con la condena a 17 años de prisión para el acusado de efectuar los disparos, un cuidacoches de 29 años que solía trabajar en la zona de Seguí al 2900. El asesinato, cuyos motivos no quedaron del todo claros, fue según el fiscal del caso una ejecución directa y planificada: tres tiros al pecho luego de llamar a la víctima por su nombre.

La condena fue dictada por los jueces Carlos Leiva, Mariano Aliau y Pablo Pinto al finalizar el debate oral iniciado la semana pasada en el Centro de Justicia Penal. Nahuel “Ciruja” Basualdo, el acusado, fue condenado a 17 años de prisión como autor de un homicidio agravado por el uso de arma y la portación ilegal de un arma de guerra. El fiscal Lisandro Artacho había solicitado una pena de 25 años por los mismos delitos.

El crimen fue el 9 de mayo de 2022 en la puerta de un quiosco de calle Biedma al 2800. Según planteó el fiscal en el juicio, cerca de las 18 de ese día llegó al negocio Basualdo en busca de Barboza. Primero lo atendió otra persona, un amigo de la víctima. “Negrito, ¿todo bien? Está el Isma?”, preguntó. Cuando su amigo le avisó que lo buscaban Basualdo salió confiado a atender a Ciruja, quien solía cuidar autos frente a unas canchitas de fútbol 5 de Seguí al 2900. Cuando se asomó a la puerta recibió tres disparos en el pecho sin que mediara conversación. Los tiros fueron realizados con una pistola 9 milímetros.

Cuando los policías llegaron a la escena tras un llamado al 911 se encontraron con Barboza tirado en una cama con heridas en el costado izquierdo del tórax y el brazo izquierdo. El joven de 19 años falleció por una lesión cardio pulmonar grave.

Ligados a Los Monos

Barboza y prácticamente toda su familia fueron parte de la última gavilla comandada por Ariel Máximo "Viejo" Cantero, fundador de la banda Los Monos. Su hermana Brenda Jackeline Barboza, acusada como miembro de la banda, era pareja de Nelson "Pandu" Aguirre, uno de los referentes de la organización. Su madre Viviana Camejo y su padre Jorge "Diamante" Barboza también están presos como parte del mismo grupo.

Incluso 13 días antes del asesinato de Barboza había sido allanado el mismo kiosco, y casa familiar, de Biedma al 2800 donde luego ocurrió el crimen. En esa ocasión el procedimiento correspondió a una redada contra la banda del Viejo Cantero.

Finalmente en junio de 2024 en esa misma vivienda fue detenida una agente de la policía provincial. Se trata de Yamila M., quien quedó presa por sus vínculos con la banda del Viejo mediante su relación de pareja con Brian "Cebolla" Flores, miembro de la banda. Además la Fiscalía confirmó que la agente le alquilaba la casa a la pareja de Pandu Aguirre y hermana de Barboza.

La motivación del ataque no fue aclarada y si bien no se descarta que el agresor haya actuado por encargo, este aspecto no llegó a probarse. Un testigo describió al cuidacoches ahora condenado y luego lo apuntó en una rueda de reconocimiento.

