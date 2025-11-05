La Capital | Zoom | Indio Solari

El Indio Solari reapareció junto a los Fundamentalistas y enloqueció a sus seguidores

Carlos "El Indio" Solari compartió varias fotos en Instagram rodeado de su banda y los fanáticos no dejan de soñar en un regreso a los escenarios

5 de noviembre 2025 · 15:00hs
El Indio Solari cantó con Los Fundamentalistas en el estudio de grabación Luzbola

El Indio Solari cantó con Los Fundamentalistas en el estudio de grabación Luzbola

El Indio Solari revolucionó las redes con imágenes junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que formó tras su salida de Los Redondos. Las fotos del Indio en el set de grabación llenaron de nostalgia a sus seguidores, que se animaron a pensar en más.

Con un saco de paño y sus característicos lentes de sol: así apareció Carlos “El Indio” Solari rodeado de Los Fundamentalistas. A sus 76 años, el cantante se volvió a mostrar con la banda y hasta dejó imágenes donde su voz se podía escuchar.

Retirado de los escenarios hace ya ocho años, El Indio sigue de cerca los pasos de los Fundamentalistas, que hoy tienen como vocalista principal a Gaspar Benegas. Se mantiene como la voz principal de la formación, pero dejó de hacer apariciones en vivo. En estos años llegó a colaborar con Wos en una canción y dio un puñado de entrevistas, en las cuales su imagen fue un enigmático y sólo se escuchaba su inconfundible voz.

El encuentro entre Solari y Los Fundamentalistas se dio en Luzbola, el estudio de grabación que El Indio armó en su casa y dónde se produjeron discos de la banda y también de Los Redondos. Volver a ver a Solari prendido de un micrófono, con sus habituales posturas y rodeado de instrumentos encendió las expectativas de los fanáticos que el próximo 6 y 7 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata disfrutarán de dos shows de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La utopía de verlo al Indio Solari en vivo

Solari y la banda sorprendieron a todos cuando publicaron el carrusel de fotos. La primera, con El Indio en el centro y los cinco músicos a su alrededor. Una incipiente barba, algo nuevo en el look del cantante, llamó la atención de propios y extraños, pero no modificó la nostalgia de verlo introducido en una canción.

“¡El que abandona no tiene PRemio!”, escribió un usuario de X y encendió a todos los ricoteros que no evitaron imaginar a Solari arriba del escenario, una vez más. “Ya estaba ilusionada y esta foto sólo me produce felicidad... ojalá se dé”, escribió otra. En esta misma línea, se replicaron decenas de mensajes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ViviBoutu2/status/1985878159993217058&partner=&hide_thread=false

Lo cierto es que el Indio tocó por última vez en 2017 en Olavarría ante casi 600 mil personas. Esa noche fue la última vez que se presentó ante su público debido al Parkinson que lo afecta hace casi 10 años. Vale recordar que, a comienzos del 2023, el Indio confirmó que no tocará más en vivo, después de cuarenta años sobre los escenarios, para preservar su salud.

De todas formas, la ilusión es lo último que se pierde y hasta que los recitales de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado no pasen, los seguidores de la banda tendrán la ilusión de ver al frontman en acción.

El Indio con los Fundamentalistas

A mediados de 2024, los Fundamentalistas se presenciaron en La Plata ante 60 mil personas, que cuando “Nuestro amo juega al esclavo” comenzó a sonar apareció a través de las pantallas e hizo delirar a los presentes.

Esa fue la última vez que el Indio hizo su aparición al mismo tiempo que su banda. Esa misma jornada se "conectó" para acompañar otros temas como "Queso ruso", "Un ángel para tu soledad", "Encuentro con un ángel amateur", "Queso ruso" y "Flight 956".

