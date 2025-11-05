La Capital | Policiales | balacera

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

La policía encontró una nota con amenazas después de un ataque con cinco disparos contra el portón principal en el barrio Fontanarrosa

5 de noviembre 2025 · 10:18hs
La balacera ocurrió a la una de la mañana en Oncativo al 2700.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La balacera ocurrió a la una de la mañana en Oncativo al 2700.

La ex Zona Cero de Rosario fue escenario de una balacera contra una escuela este miércoles a la madrugada. Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de una nota mafiosa referida a un conflicto entre bandas delictivas por la mención de un exmiembro de la barra brava de Central.

Los investigadores encontraron rastros de cinco disparos frente al establecimiento ubicado sobre Oncativo al 2700. En primera instancia, sólo se registraron daños materiales y no había personas lesionadas cuando la policía fue a averiguar qué había ocurrido en el barrio Fontanarrosa.

Alrededor de la una de la mañana, agentes del Comando Radioeléctrico advirtieron que el portón principal estaba dañado por el impacto de los proyectiles. Además encontraron una pancarta con amenazas a un hombre que supo integrar la barra brava canalla.

¿Qué se sabe de la balacera en la escuela?

La policía encontró cinco vainas servidas tras la denuncia de la balacera en la Escuela de Educación Secundaria Orientada 539 Doctor José Antonio Balseiro. La institución amaneció con las puertas cerradas y un patrullero estacionado en la entrada para vigilar la zona.

Balacera escuela 539 Oncativo 2700 4

El Ministerio de Educación de Santa Fe anunció que se mantiene el dictado de clases, aunque implementaron un horario reducido. La restricción no tiene que ver con el ataque, sino con la suspensión temporal del suministro de agua por una serie de obras de mantenimiento programadas que afectan a buena parte de la zona norte y noroeste de Rosario.

>> Leer más: Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

A pesar de la balacera, los directivos decidieron abrir las puertas de 10 a 12.30 y de 13 a 15.30. De no mediar imprevistos, la actividad se normalizará a partir de este jueves, una vez que concluyan las tareas de Aguas Santafesinas SA (Assa) en la planta potabilizadora de Granadero Baigorria.

En lo que respecta a la investigación, la policía no pudo determinar quién disparó contra la secundaria de la ex Zona Cero. La denuncia inicial se refería a los disparos y el hallazgo de la nota, de modo que resta saber cómo fue el ataque.

Problemas en el barrio Fontanarrosa

Una mujer que vive cerca del establecimiento confirmó que escuchó el ruido de los balazos antes de dormirse. En ese momento ya se había acostado, al igual que el resto de su familia. "Es algo común en el barrio, también durante el día", indicó a través de LT8.

Balacera escuela 539 Oncativo 2700 6

La vecina confirmó que una de sus hijas es alumna de la institución y cursa en el turno tarde. En cuanto a los disparos a la madrugada, señaló: "Como es algo que pasa siempre, no pensé que era contra la escuela".

"Hay bandas que venden droga, narcos, todo. Esto a la noche es un desastre", se lamentó la madre de una de las estudiantes de la zona. Finalmente, advirtió que la preocupación no sólo es una cuestión nocturna: "A las nenas no las podés enviar para hacer un mandado porque no sabés lo que les va a pasar".

