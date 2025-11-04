La Capital | Política | Argentina

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

El presidente mantuvo un encuentro con el diplomático en la previa a nuevo viaje del libertario al país del norte

4 de noviembre 2025 · 20:18hs
El presidente Javier Milei y el embajador de EEUU

El presidente Javier Milei y el embajador de EEUU, Peter Lamelas.

El presidente Javier Milei recibió este martes en su despacho de Casa Rosada al nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien previamente le había entregado las cartas credenciales, trámite que puso en marcha su misión de manera formal.

Lamelas ingresó pasadas las 17 a Casa de Gobierno y se retiró después de las 18. Primero formó parte de la ceremonia de entrega de cartas credenciales al jefe del Estado en el Salón Blanco, que incluyó a otros embajadores que comienzan sus funciones.

En la misma oportunidad y acompañado por el canciller Pablo Quirno, Milei hizo lo propio además con los representantes diplomáticos de la Unión Europea, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza. Luego, el presidente mantuvo la audiencia con Lamelas en su despacho.

Cartas credenciales de Lamelas

“El embajador Peter Lamelas mantuvo hoy una reunión con el presidente Javier Milei, en la que presentó sus cartas credenciales y reafirmó el compromiso de los EE.UU. de fortalecer aún más la relación entre nuestros países, basada en valores e intereses compartidos”, sostuvo la embajada norteamericana en su cuenta de X.

lamelas y quirno

La actividad fue en la previa a un nuevo viaje que hará Milei a los Estados Unidos, el número 14 desde que es presidente, ya que partirá el 5 de noviembre a las 15 hacia la ciudad de Miami. Será para participar del America Businnes Forum 2025, que reunirá a los principales líderes de la política, el deporte, del entretenimiento y cultura global.

>> Leer más: Polémicas declaraciones del futuro embajador de EEUU en Argentina

Tras la reunión con Lamelas, Milei recibió en Casa Rosada al predicador evangelista Franklin Graham, actual presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA) y de la organización evangélica Samaritan's Purse.

Además, lo acompañaron el miembro del Directorio de la BGEA, Melvin Graham; el Director para América Latina de la BGEA, Christopher Swanson; y el Vicepresidente de Cruzadas de la BGEA, Viktor Hamm.

