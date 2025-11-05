Final de la Copa Argentina: hora, canal y posibles formaciones de Argentinos vs Independiente Rivadavia

La Lepra mendocina y el Bicho se disputarán el trofeo y la clasificación a la próxima Copa Libertadores. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia chocarán en la final de la Copa Argentina.

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentarán en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba por la final de la Copa Argentina . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Bicho y la Lepra mendocina de este miércoles por la noche.

La final entre Argentinos e Independiente Rivadavia se disputará este miércoles 5 de noviembre a las 21.10 en el estadio Monumental Presidente Perón de Instituto de Córdoba. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.

La transmisión del encuentro entre el Bicho y la Lepra mendocina será a través de TyC Sports.

El último enfrentamiento entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors fue triunfo 2-1 de los mendocinos por la fecha 7 del torneo Clausura.

Posibles formaciones de Argentinos e Independiente Rivadavia

Argentinos: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto, Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín o Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.