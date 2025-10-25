La Capital | La Ciudad | artista

El artista que pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal Córdoba

Jacobo López le puso música al centro de Rosario durante más de 10 años. Días atrás llegó a la TV abierta, donde cautivó a la gente con su talento

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

25 de octubre 2025 · 16:58hs
El artista que pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal Córdoba

Algunos lo vieron en bicicleta por bulevar Oroño, otros andando por avenida Pellegrini, muchos por calle Corrientes, la mayoría en la peatonal de Rosario y gran parte del país en la televisión abierta junto a Guido Kaczka. Jacobo Gabriel López cautivó a todos y se llevó un premio inolvidable, que el artista todavía no tienen dimensión.

Jacobo es artista, reconoce que no tiene título para ser músico, pero la pasión y el empeño lo llevaron a tocar la armónica de una manera magistral, usar una guitarra, pandereta y bombo. Todo al mismo tiempo. Eso lo transformó en el hombre orquesta que, de las peatonales Córdoba o San Martín, según el turno, o el Parque España, llegó al programa "Buenas noches familia" de Guido Kaczka, donde los participantes despliegan talento y los televidentes aportan su granito de arena.

En poco más de 20 minutos al aire, Jacobo recaudó más de 12 millones de pesos, una cifra que lo elevó hasta las nubes, pero luego de un sacudón intenta bajar y volver a ser el Jacobo de Las Delicias, barrio donde creció, caminó y vive junto a su hijo Máximo, de 15 años. “Todavía no termino de caer. Nunca tuve plata, obviamente por el contexto viene más que bien. Sobre todo, porque hace casi un año que no puedo sostener ir a la peatonal por la situación económica en general y porque era demasiado esfuerzo para mí”, dijo a La Capital el artista, de 44 años.

>> Leer más: De la peatonal Córdoba a la TV nacional: el Hombre Orquesta conquistó a Guido Kaczka y recaudó $12 millones

El hombre orquesta explicó que por problemas en la cervical dejó de ir a su habitual escenario callejero, el que lo cobijó durante 10 años. “Pasaba muchas horas en la peatonal, llegaba muy liquidado. Decidí parar y enfocarme en presentaciones en bares y proyectos solistas”, contó Jacobo.

Jacobo pasó una década bicicleteando desde la zona sur de Rosario hasta las peatonales, en su bicicleta cargaba la guitarra, el bombo y un pequeño amplificador. A sus 44 años un dolor en la espalda le impide continuar haciendo ese viaje, pero se reconoce parte de la cultura del casco histórico de la ciudad. Mientras tanto, sigue con sus proyectos como integrante de Diableros y presentaciones como solista. Tiempo atrás, había conformado un dúo con su hijo, pero quedó en pausa debido al día a día y las tareas escolares del adolescente que el padre pone como prioridad.

Hombre Orquesta 24.10

En su vida cotidiana, suele colaborar con su hermano Martín, panadero del barrio Belgrano. Enseña armónica y también es luthier de este instrumento. Asegura que vive al día y que el premio le ayudará a invertir en su profesión.

Así llegó al programa de Kaczka, montado a su bicicleta, con su silla y sus instrumentos. Armó todo y desplegó la magia de los artistas. “Ahora toca bajar, era conciente de que podía tener repercusión, pero no me hice expectativas”, reflexionó el artista.

Humilde, introvertido y con las luces de los reflectores de la televisión ya apagadas, Jacobo agradeció a la gente que lo ayudó “en la peatonal y que le dio mucha energía y deseos” porque “eso fue lo que me mantuvo activo, no sólo de lo económico”.

Presentación en lo de Guido Kaczka

Aunque el músico advierte que trabaja sobre ello, tiene una personalidad introvertida. “Soy tímido”, reconoce. Sus amigos y familia le pedían que vaya, pero él se negaba: “No me gusta anotarme en castings o ese tipo de cosas. No me nacía”. Jacobo reveló que no era un seguidor del programa de Kaczka, como en su casa no hay televisor para mitigar el uso de pantallas, sólo algunas tardes lo veía con su madre mate de por medio.

Participar del programa era toda una cuestión. “No confirman la fecha y era un gasto. No estoy en condiciones de hacer el viaje y tengo trabajos que mantener", explicó Jacobo, pero a los días sonó el teléfono. “Me llamaron desde la producción porque tenían mi contacto de Go Talent y me convocaron. Me aclararon que podía quedar afuera por los tiempos de la televisión, pero acepté. Fue todo en una semana”, contó el artista.

Embed - Parecen mil, pero toca él solo: Jacobo sorprendió tocando múltiples instrumentos

Para viajar contó con la ayuda de Valeria, la encargada de sus redes sociales, que puso el vehículo a disposición, le pidió el portaequipaje a un tío y emprendió el viaje, sin esperar el desenlace.

Más que un premio

Los más de 12 millones de pesos recaudados, también ayudado por el actor Nicolás Vázquez, servirán para mejorar su trabajo. “Sabía que si conseguía dinero lo iba a invertir. Hace años que no me compro armónicas. Así voy a tener más recursos y herramientas en condiciones para mejorar sus presentaciones”, remarcó Jacobo. El objetivo es claro: generar más trabajo.

Parte del dinero irá para su hijo, comprar cosas de la casa y también refaccionarla. “Vivimos muy al día. Se me rompió el termotanque y tuve que pedirle la tarjeta a un amigo, ahora ya se lo pude pagar con lo de Guido”, afirmó el artista. Si sobran algunos pesos, apostará por comprarse un vehículo, aunque su bicicleta tiene historia propia.

Hombre Orquesta 24.10 (1)

El primero en usarla fue Juan Grotta, papá de Gerardo, un exintegrante de El Vagón. La amistad entre Jacobo y Gerardo los llevó a compartir cenas y encuentros y en uno de esos eventos, el hombre orquesta vio el rodado. Su amigo no dudó en dárselo: “Al principio iba a la peatonal en remis, lo que me generaba un gasto extra y la bici mi zafó un montón. La fui adaptando para cargar los instrumentos y sumar producción para la peatonal”.

El origen del hombre orquesta

En el programa de Guido Kaczka, el artista contó que fue su hermano Martín quien empezó a tocar la guitarra y el primero que le permitió contactarse con el instrumento. Influenciado por el folklore desde pequeño, el bombo es un elemento más de su casa y le trasmitió su pasión a su hijo, Máximo. Sin embargo, en sus primeros años de juventud llegaron a su vida el blues y el rock, siendo fanático de la extinta banda El Vagón, banda que seguía sin importar escenario.

Embed

Nunca pensó que la música sería su medio de vida. Trabajó de albañil y aprendió el oficio de panadero gracias a su hermano. Todo parecía que iba a pasar los días entre harina, levadura y azúcar, pero “la guitarra me atrapó y empecé a dedicarle cada vez más tiempo”.

Con el tiempo le fue sumando instrumentos y así nació “El hombre orquesta”, el cual le permite solapar su timidez: “El arte te permite eso, yo soy eso, pero a la vez es una imagen también que me permite a través de la música expresarme. Con el tiempo empecé a expresarme más y mejor. El repertorio que hago tiene que ver con eso, muchas letras son cosas que yo quiero expresar, afirmó Jacobo.

Dónde ver al hombre orquesta

El próximo 7 de noviembre en Zenobia, el bar cultural de Lavalle y Zeballos, Jacobo López se presentará con su show de hombre orquesta acústico. Además, su proyecto solista se viene gestando y el próximo 21 de noviembre tocará en Biscayne (Paraguay 1715) con un espectáculo acompañado por su armónica, su voz y La Pardini Blues.

>> Leer más: Un rosarino que trabaja como guía de perros antinarcóticos ganó Los 8 Escalones

También se sumó a Diableros hace varios años y están masterizando los ocho temas que compusieron. Cada canción es presentada en plataformas de manera individual y ahí se puede escuchar a Jacobo en armónica, guitarra acústica y coros.

image

Noticias relacionadas
Un auto quedó debajo de una rama caída en Rosario

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La Feria del Libro cierra con múltiples actividades.

La Feria del Libro cierra con las visitas de Osvaldo Gross, Charlie López e Inés Garland

Benjamín Olaizola (adelante) es tricampeón mundial y vive en Rosario.

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Los salones de fiesta empezaron a reactivarse y ya no tienen fechas disponibles, pero dependen de que se habilite la posibilidad de bailar para que se concreten estos eventos. 

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Ver comentarios

Las más leídas

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Lo último

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Los directivos prepararon todo para que la cantante reconocida en todo el mundo vuelva a su escuela primaria y, por un momento, vuelva a ser Nicole Cucco
El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi
La Ciudad

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central
Ovación

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Todo Newells se alineó con el plan salvación: desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Ovación
De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

Por Rodolfo Parody
Ovación

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Policiales
Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

La Ciudad
Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi
La Ciudad

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana
Información General

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria