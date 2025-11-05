Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

El piloto de Alpine publicó imágenes con señales que sus fanáticos relacionaron con el anuncio de su continuidad en la Fórmula 1 en 2026

Las especulaciones por el futuro de Franco Colapinto están por llegar a su fin y el piloto compartió una publicación en redes sociales que generó múltiples interpretaciones , a días del Gran Premio de Brasil . Su continuidad con Alpine en la Fórmula 1 ya estaría acordada , pero el anuncio se hace esperar y los fanáticos realizan conjeturas sobre cuándo será oficial .

A su vez, las expectativas crecen con su regreso a Sudamérica, a pesar del contexto complejo que atraviesa la escudería francesa, muy diferente a su primera carrera en Interlagos con Williams en 2024. El pilarense palpitó el fin de semana con un posteo en su cuenta personal, donde compartió una foto bajo la lluvia, con paraguas en mano y con la frase “oi Brasil, te amo” junto al hit Balada de Gustavo Lima .

Esta imagen cuenta además con un recorte que, según detectaron los fanáticos, se trata de una escena de la película “Good Will Hunting” (En busca del destino). El gesto generó debate y distintas versiones, por las que sus seguidores creen que esconde un mensaje cifrado sobre su destino en la F1.

El sticker muestra un pizarrón junto a una fórmula matemática y desató un mensaje oculto que se viralizó en redes sociales, reflejando el entusiasmo y curiosidad de los fanáticos por los enigmáticos “43” y “LU” que aparecieron también en los posteos de sus representantes , María Catarineu y Jamie Campbell-Walter.

Los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Apenas se dieron a conocer las imágenes, los fanáticos realizaron sus conjeturas a través de las redes sociales y descubrieron particulares detalles que podrían marcar los siguientes pasos del pilarense.

Según destacaron, Gaston Parisier, dueño de Bigbox, realizó un misterioso posteo con la tabla de los números primos y escribió: “Cada uno se niega a dividirse por nadie más que por sí mismo y por EL UNO. Son los rebeldes del reino de los números, incorruptibles, solitarios, impredecibles”, comenzó.

Cada uno se niega a dividirse por nadie más que por sí mismo y por EL UNO. Son los rebeldes del reino de los números, incorruptibles, solitarios, impredecibles.

Hay algo casi poético en ellos: no siguen un patrón aparente, y sin embargo tejen el ritmo profundo del orden… pic.twitter.com/R5y3fPnRmA — gaston parisier (@maghico22) November 4, 2025

Al respecto, el usuario @juinacio analizó que “en la matriz LU, los números primos son claves para que el resultado sea correcto” y detalló que “en la lista de números primos -publicada por Parisier- faltaba el 43”. Por eso, concluyó: “Hace falta el 43 para que la Fórmula 1 esté completa”.

En la matriz lu, los números primos son claves para que el resultado sea correcto. En la lista de números primos faltaba el 43.



"Hace falta el 43 para que la fórmula 1 esté completa " — Juina (@Juinacio) November 4, 2025

Todos estos enigmáticos dan indicios de que algo sucede en el entorno cerrado de Colapinto y se espera que las señales vayan hacia el anuncio de su continuidad en la F1 para 2026, aunque algunos usuarios se animaron a señalar que podría ser con otro equipo.

Cuándo se disputa el GP de Brasil y dónde verlo

El Gran Premio de Brasil se disputará desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre en Interlagos, San Pablo. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Brasil.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11.30

Clasificación Sprint: 15.30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14

* Horario en Argentina