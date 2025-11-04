Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Un hombre que celebraba su jubilación en una localidad entrerriana se peleó en la fiesta con otra persona, quien regresó a su casa, buscó una escopeta y lo asesinó de un balazo.
Ocurrió en una localidad entrerriana. El asesino fue internado tras ser atacado por los asistentes a la fiesta
La víctima, Raúl Alfredo Scherer, tenía 69 años y el domingo estaba en un festejo doble en la zona rural de Dos Hermanas, Gualeguaychú, Entre Ríos: su jubilación y el cumpleaños de su sobrino. Fue entonces que arribó Hernán Morales, de 29 años, según los testigos en estado de ebriedad.
Algunos de los presentes indicaron que Morales, denunciado por violencia de género, estaba hostigando a una mujer. Lo cierto es que terminó peleando con Scherer. "Ya van a ver", aseguran que dijo, y se fue por unos minutos para regresar con una escopeta calibre 12.70 y una carabina calibre 22.
Morales forcejeó con Scherer y le disparó en la ingle, para luego ser atacado por otro asistente a la fiesta con un palo, y finalmente un grupo lo agredió a golpes para intentar reducirlo.
El hijo de la víctima trasladó a Scherer al Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde falleció sin alcanzar a recibir atención médica, a causa de un shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica.
El agresor fue atendido en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de los golpes recibidos, donde permanecía bajo custodia policial. Sería imputado por homicidio agravado.