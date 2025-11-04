Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo Ocurrió en una localidad entrerriana. El asesino fue internado tras ser atacado por los asistentes a la fiesta 4 de noviembre 2025 · 20:17hs

Un hombre que celebraba su jubilación en una localidad entrerriana se peleó en la fiesta con otra persona, quien regresó a su casa, buscó una escopeta y lo asesinó de un balazo.

La víctima, Raúl Alfredo Scherer, tenía 69 años y el domingo estaba en un festejo doble en la zona rural de Dos Hermanas, Gualeguaychú, Entre Ríos: su jubilación y el cumpleaños de su sobrino. Fue entonces que arribó Hernán Morales, de 29 años, según los testigos en estado de ebriedad.

Horror en Entre Ríos: un hombre festejaba en su casa y el vecino lo mató de un escopetazo.

La víctima tenía 69 años y recibió el disparo mientras celebraba su retiro y el cumpleaños de su nieto. El atacante, según vecinos, estaba ebrio.

La víctima tenía 69 años y recibió el disparo mientras celebraba su retiro y el cumpleaños de su nieto. El atacante, según vecinos, estaba ebrio. pic.twitter.com/3qpq0CxUYF — Claudia Ferreira (@ClaudiFerreira_) November 4, 2025 Algunos de los presentes indicaron que Morales, denunciado por violencia de género, estaba hostigando a una mujer. Lo cierto es que terminó peleando con Scherer. "Ya van a ver", aseguran que dijo, y se fue por unos minutos para regresar con una escopeta calibre 12.70 y una carabina calibre 22.

Morales forcejeó con Scherer y le disparó en la ingle, para luego ser atacado por otro asistente a la fiesta con un palo, y finalmente un grupo lo agredió a golpes para intentar reducirlo.

El hijo de la víctima trasladó a Scherer al Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde falleció sin alcanzar a recibir atención médica, a causa de un shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica. El agresor fue atendido en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de los golpes recibidos, donde permanecía bajo custodia policial. Sería imputado por homicidio agravado.