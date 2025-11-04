Bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas para prevenir ciberacoso

“Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital", dijeron desde el gobierno de Caba. La medida se tomó tras una denuncia por grooming

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) bloqueó el acceso a la popular plataforma de juegos en línea Roblox en todas sus redes escolares para prevenir casos de ciberacoso a menores.

“Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana”, explicó la ministra de Eduación de Caba, Mercedes Miguel, en un comunicado.

La medida se produce en un momento en que Roblox, muy popular entre niños y adolescentes, enfrenta a nivel global demandas y críticas que la acusan de no hacer lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales.

La plataforma de videojuegos en línea permite a niños y adolescentes crear y compartir experiencias interactivas con otros usuarios. Los expertos alertaron por la exposición a contenido inapropiado y dinámicas de juego adictivas.

Un presunto caso de grooming

Desde Caba detallaron que el bloqueo de Roblox se tomó luego de que familias de una escuela estatal reportaran un presunto caso de grooming, como se denomina el acoso sexual y virtual a niños y adolescentes por parte de un adulto. El Código Penal argentino prevé penas de prisión de seis meses a cuatro años por este delito.

Según indicaron, la restricción se aplica a todos los dispositivos conectados a redes informáticas escolares bajo la órbita del Ministerio y es extensiva a todos los niveles educativos.

La gerenta de Educación Digital del Ministerio, Victoria Ezcurra, explicó: “Así como bloqueamos plataformas de apuestas, avanzamos ahora con Roblox, para resguardar a los chicos también frente al grooming y otros riesgos digitales”.

"Ningún sistema es perfecto"

En su defensa, Roblox afirma que se esfuerza por proteger a sus usuarios, pero que “ningún sistema es perfecto, y uno de los mayores desafíos en la industria es detectar daños críticos como el posible peligro para los niños”.

La plataforma desarrolló recientemente una versión de código abierto de un sistema de inteligencia artificial que, según afirma, puede ayudar a detectar de forma preventiva el lenguaje abusivo en los chats de los juegos.

Roblox es ampliamente utilizada por estudiantes en todo el mundo, incluidos miles de usuarios en Argentina, por su oferta de juegos gratuitos desarrollados por la propia comunidad y entornos virtuales para la interacción social. Si bien su componente creativo y colaborativo resulta atractivo, especialistas en tecnología y salud mental advierten que reproduce dinámicas de recompensa similares a las de las máquinas tragamonedas, mediante mecanismos de azar y premiación que generan estímulos adictivos, especialmente en edades tempranas. Además, distintos informes subrayan la presencia de chats abiertos y herramientas que posibilitan la interacción con desconocidos, lo que amplía el margen para situaciones de grooming, acoso, manipulación o contactos no deseados.