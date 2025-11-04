La Capital | Información General | Roblox

Bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas para prevenir ciberacoso

“Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital", dijeron desde el gobierno de Caba. La medida se tomó tras una denuncia por grooming

4 de noviembre 2025 · 22:05hs
Bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas para prevenir ciberacoso

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) bloqueó el acceso a la popular plataforma de juegos en línea Roblox en todas sus redes escolares para prevenir casos de ciberacoso a menores.

“Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana”, explicó la ministra de Eduación de Caba, Mercedes Miguel, en un comunicado.

La medida se produce en un momento en que Roblox, muy popular entre niños y adolescentes, enfrenta a nivel global demandas y críticas que la acusan de no hacer lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales.

La plataforma de videojuegos en línea permite a niños y adolescentes crear y compartir experiencias interactivas con otros usuarios. Los expertos alertaron por la exposición a contenido inapropiado y dinámicas de juego adictivas.

Un presunto caso de grooming

Desde Caba detallaron que el bloqueo de Roblox se tomó luego de que familias de una escuela estatal reportaran un presunto caso de grooming, como se denomina el acoso sexual y virtual a niños y adolescentes por parte de un adulto. El Código Penal argentino prevé penas de prisión de seis meses a cuatro años por este delito.

Según indicaron, la restricción se aplica a todos los dispositivos conectados a redes informáticas escolares bajo la órbita del Ministerio y es extensiva a todos los niveles educativos.

La gerenta de Educación Digital del Ministerio, Victoria Ezcurra, explicó: “Así como bloqueamos plataformas de apuestas, avanzamos ahora con Roblox, para resguardar a los chicos también frente al grooming y otros riesgos digitales”.

"Ningún sistema es perfecto"

En su defensa, Roblox afirma que se esfuerza por proteger a sus usuarios, pero que “ningún sistema es perfecto, y uno de los mayores desafíos en la industria es detectar daños críticos como el posible peligro para los niños”.

La plataforma desarrolló recientemente una versión de código abierto de un sistema de inteligencia artificial que, según afirma, puede ayudar a detectar de forma preventiva el lenguaje abusivo en los chats de los juegos.

Roblox es ampliamente utilizada por estudiantes en todo el mundo, incluidos miles de usuarios en Argentina, por su oferta de juegos gratuitos desarrollados por la propia comunidad y entornos virtuales para la interacción social. Si bien su componente creativo y colaborativo resulta atractivo, especialistas en tecnología y salud mental advierten que reproduce dinámicas de recompensa similares a las de las máquinas tragamonedas, mediante mecanismos de azar y premiación que generan estímulos adictivos, especialmente en edades tempranas. Además, distintos informes subrayan la presencia de chats abiertos y herramientas que posibilitan la interacción con desconocidos, lo que amplía el margen para situaciones de grooming, acoso, manipulación o contactos no deseados.

Noticias relacionadas
La luna llena del castor será la superluna más grande y brillante del año

Luna llena del Castor: cuándo verla y qué significa

Anmat definió la prohibición de dos aceites de oliva por rotulado falso

Anmat prohibió dos marcas de aceite de oliva por irregularidades en sus registros

iniciaron los ensayos clinicos para trasplantar rinones de cerdo en humanos

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos

colapso una torre medieval en roma y un trabajador continuaba atrapado

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Ver comentarios

Las más leídas

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes a la espera de tormentas

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes a la espera de tormentas

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

La constructora Obring SA resultó adjudicataria del tramo en el primer proceso de concesión vial impulsado por la gestión de Javier Milei
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres
La Ciudad

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones
Economía

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Ovación
Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional
Ovación

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Policiales
Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes a la espera de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes a la espera de tormentas

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas
Información General

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia
El Mundo

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue una masacre
Información General

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
La Región

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad
Salud

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública
La Ciudad

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 
Economía

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables
La Ciudad

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
POLICIALES

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
POLICIALES

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario