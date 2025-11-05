Premios Rosario Edita 2025: se conocieron todos los nominados

Se vienen los Premios Rosario Edita 2025, el evento que distingue los mejores discos editados en Rosario y su área metropolitana durante el 2024. La octava edición de la entrega, organizada por la plataforma La Canción del País, tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre, a las 21 en Casa Brava.
En la ceremonia estarán presentes los artistas de los setenta proyectos locales nominados en trece rubros. Al final de la noche, se entregará el premio a Álbum del Año. Luego de las etapas de recopilación de materiales y una convocatoria abierta, la votación estuvo a cargo de un jurado de veinte personas, integrado por periodistas del rubro, gestores culturales y difusores.
La velada será registrada por RTS televisión santafesina, que luego emitirá un programa especial en su grilla. Dj Checho musicalizará la noche para continuar con la celebración de la música local.
Los Premios Rosario Edita cuentan con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, el Gobierno de Santa Fe, el Concejo Municipal de Rosario y Casa Brava. Recientemente, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe y el Concejo Municipal de Rosario declararon de interés a los Premios Rosario Edita.
Desde 2015, el sitio La Canción del País realiza una búsqueda y recopilación de las distintas producciones musicales rosarinas. El archivo de grabaciones asciende en 2025 a unos 1200 títulos entre rock, canción, tango, folclore, cumbia, hip-hop, jazz, punk, metal y otros estilos.
Como un desprendimiento de esta serie de notas, en 2018 nacieron los Premios Rosario Edita para continuar valorizando y visibilizando los discos de la ciudad y a su escena musical: un ecosistema cultural potente, integrado por artistas, público, bares, teatros, centros culturales, medios, salas de grabación, sellos y productores.
En las ediciones pasadas de los Premios Rosario Edita, la estatuilla al Álbum del Año fue para Barfeye (2024), Garupá (2023), Joako 22 (2022), Cholo Montironi y Martín Tessa (2021), Pablo Comas (2020) y Julián Venegas (2019).
Lista completa de nominados a los Premios Rosario Edita 2025:
JAZZ
El Umbral – El Umbral
Giménez López - Di Renzo - Ruggieri – La forma del sueño
Luego un rio – Luego un rio
Marcelo Vizarri Trío – Mutapiel
Polijazz – Polijazz
TANGO
Agustín Priotto – El Transa Atlántico
Julián Cicerchia – El loco de la guitarra
La Máquina Invisible – La Máquina Invisible II
Manu Serra y El Planetario – Supertangos
María Carolina – Politiké
Orquesta de Tango del Guastavino – Rosario de Oro
FOLKLORE
Alejandro Tejeda – Susurrando Zambas
Ariadna Bruschini – Chacho Muller para cuerdas
Clara Bertolini – De Palomas y Lorenzas Vol III
Lucas Querini – Remo Pignoni para cuerdas
Río Sur Dúo – Rio Sur
Saquara – Camalotear
HIP- HOP / RAP/ TRAP
Don q beatz – La Hiphopteca
Fiebre de Oro – Aurum (Varoner e Irivrte)
Laucha Bass – Buscando la salida
Sirio - Superior – Sons Of Sybaris
Troubless - Dj Secio – Magik
POP / INDIE POP/ SYNTH POP
BADS – Desacelerando
Dani Pellegrinet – Fonofobia
Dani Pérez y Los Versos – Estribillos
Rodri Fre – Detrás del velo
Tiago Galindez – Buenas cosas
ROCK ALTERNATIVO
Barfeye – Etílica
Bubis Vayins – Fantasías de Violencia
Eva Trauma – Eva Trauma
Los Ojos del Panda – El fin de la fiesta
Solca – Dirtbag
PUNK
Belarus – Fulgor
Contenido Neto – Ritmo Cardiáco
Fingir Demencia – Los Restos que quedan de nosotros
Tensionautas – Otro Final
Veneno para Ratas – Sueño Perdido
CANCIÓN ROCK - POP
Agu Scaglia – Desestabilizar Costumbres
Gladyson Panther – Ah Sí, Está Bien
La Banda de las Películas Caseras – Distopías
Lucas Moroncini – Señales de Vida
Pablo Comas – Dramático y Nocturno
Ramiro Montesdeoca – Cuanto tiempo llevo acá?
ROCK / BLUES
Alma Negra – Rock and Roll Psique
Cielo Razzo – El día fuera del tiempo
Lean Acunia – Canciones de cuna para corazones insomnes
LiverBird – Abbey Road
Los Grises – Los Grises
Perro Suizo – Muy Picante
CANTAUTOR/A – TROVADOR/A
Giorgia Pasero – El ejercito de rombos
Juan Barreto – Nauta
Juani Favre – De pies a cabeza
Julia Piemon – Todo Florece
Julieta Masuelli – Claroscura (adentro mío estoy bailando)
Leandro Maseroni – Pulsiones /Canciones
ELECTRÓNICA / EXPERIMENTAL
Alpha Centauri – King of Infinite Space
Beresi – Formula
Cenagal – Primigenio
Lnt. Noire – Lnt. Noire
Vishanas – Error 404
METAL / HARD ROCK
Cumbre y Abismo – Círculo de silencios y de tinieblas
Edelvais – Jardines del insomnio
Escafismo – Revolución Natural
Lovos – Indestructible
Unstated – Unstated
FUNK / R&B / URBANO
Crema – Crema
Fasciolo – El álbum de navidad de Fasciolo
Ian.wav – 426
Mutu – Sin Rencor
Walter Cellini – Mapario
Yo Soy Arnold - don q beatz – Confitería Bailable.