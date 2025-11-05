Premios Rosario Edita 2025: se conocieron todos los nominados

El 12 de noviembre tendrá lugar la octava entrega de los galardones que distinguen la producción discográfica de la ciudad

Barfeye fue ganador del premio Rosario Edita a Álbum del Año en 2024, por su disco "Artista Revelación"

Se vienen los Premios Rosario Edita 2025, el evento que distingue los mejores discos editados en Rosario y su área metropolitana durante el 2024. La octava edición de la entrega, organizada por la plataforma La Canción del País, tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre, a las 21 en Casa Brava.

En la ceremonia estarán presentes los artistas de los setenta proyectos locales nominados en trece rubros. Al final de la noche, se entregará el premio a Álbum del Año. Luego de las etapas de recopilación de materiales y una convocatoria abierta, la votación estuvo a cargo de un jurado de veinte personas, integrado por periodistas del rubro, gestores culturales y difusores.

La velada será registrada por RTS televisión santafesina, que luego emitirá un programa especial en su grilla. Dj Checho musicalizará la noche para continuar con la celebración de la música local.

Los Premios Rosario Edita cuentan con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, el Gobierno de Santa Fe, el Concejo Municipal de Rosario y Casa Brava. Recientemente, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe y el Concejo Municipal de Rosario declararon de interés a los Premios Rosario Edita.

Desde 2015, el sitio La Canción del País realiza una búsqueda y recopilación de las distintas producciones musicales rosarinas. El archivo de grabaciones asciende en 2025 a unos 1200 títulos entre rock, canción, tango, folclore, cumbia, hip-hop, jazz, punk, metal y otros estilos.

Como un desprendimiento de esta serie de notas, en 2018 nacieron los Premios Rosario Edita para continuar valorizando y visibilizando los discos de la ciudad y a su escena musical: un ecosistema cultural potente, integrado por artistas, público, bares, teatros, centros culturales, medios, salas de grabación, sellos y productores.

En las ediciones pasadas de los Premios Rosario Edita, la estatuilla al Álbum del Año fue para Barfeye (2024), Garupá (2023), Joako 22 (2022), Cholo Montironi y Martín Tessa (2021), Pablo Comas (2020) y Julián Venegas (2019).

Lista completa de nominados a los Premios Rosario Edita 2025:

JAZZ

El Umbral – El Umbral

Giménez López - Di Renzo - Ruggieri – La forma del sueño

Luego un rio – Luego un rio

Marcelo Vizarri Trío – Mutapiel

Polijazz – Polijazz

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Canción Del País (@lacanciondelpais_)

TANGO

Agustín Priotto – El Transa Atlántico

Julián Cicerchia – El loco de la guitarra

La Máquina Invisible – La Máquina Invisible II

Manu Serra y El Planetario – Supertangos

María Carolina – Politiké

Orquesta de Tango del Guastavino – Rosario de Oro

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Canción Del País (@lacanciondelpais_)

FOLKLORE

Alejandro Tejeda – Susurrando Zambas

Ariadna Bruschini – Chacho Muller para cuerdas

Clara Bertolini – De Palomas y Lorenzas Vol III

Lucas Querini – Remo Pignoni para cuerdas

Río Sur Dúo – Rio Sur

Saquara – Camalotear

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Canción Del País (@lacanciondelpais_)

HIP- HOP / RAP/ TRAP

Don q beatz – La Hiphopteca

Fiebre de Oro – Aurum (Varoner e Irivrte)

Laucha Bass – Buscando la salida

Sirio - Superior – Sons Of Sybaris

Troubless - Dj Secio – Magik

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Canción Del País (@lacanciondelpais_)

POP / INDIE POP/ SYNTH POP

BADS – Desacelerando

Dani Pellegrinet – Fonofobia

Dani Pérez y Los Versos – Estribillos

Rodri Fre – Detrás del velo

Tiago Galindez – Buenas cosas

ROCK ALTERNATIVO

Barfeye – Etílica

Bubis Vayins – Fantasías de Violencia

Eva Trauma – Eva Trauma

Los Ojos del Panda – El fin de la fiesta

Solca – Dirtbag

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Canción Del País (@lacanciondelpais_)

PUNK

Belarus – Fulgor

Contenido Neto – Ritmo Cardiáco

Fingir Demencia – Los Restos que quedan de nosotros

Tensionautas – Otro Final

Veneno para Ratas – Sueño Perdido

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Canción Del País (@lacanciondelpais_)

CANCIÓN ROCK - POP

Agu Scaglia – Desestabilizar Costumbres

Gladyson Panther – Ah Sí, Está Bien

La Banda de las Películas Caseras – Distopías

Lucas Moroncini – Señales de Vida

Pablo Comas – Dramático y Nocturno

Ramiro Montesdeoca – Cuanto tiempo llevo acá?

ROCK / BLUES

Alma Negra – Rock and Roll Psique

Cielo Razzo – El día fuera del tiempo

Lean Acunia – Canciones de cuna para corazones insomnes

LiverBird – Abbey Road

Los Grises – Los Grises

Perro Suizo – Muy Picante

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Canción Del País (@lacanciondelpais_)

CANTAUTOR/A – TROVADOR/A

Giorgia Pasero – El ejercito de rombos

Juan Barreto – Nauta

Juani Favre – De pies a cabeza

Julia Piemon – Todo Florece

Julieta Masuelli – Claroscura (adentro mío estoy bailando)

Leandro Maseroni – Pulsiones /Canciones

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Canción Del País (@lacanciondelpais_)

ELECTRÓNICA / EXPERIMENTAL

Alpha Centauri – King of Infinite Space

Beresi – Formula

Cenagal – Primigenio

Lnt. Noire – Lnt. Noire

Vishanas – Error 404

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Canción Del País (@lacanciondelpais_)

METAL / HARD ROCK

Cumbre y Abismo – Círculo de silencios y de tinieblas

Edelvais – Jardines del insomnio

Escafismo – Revolución Natural

Lovos – Indestructible

Unstated – Unstated

FUNK / R&B / URBANO

Crema – Crema

Fasciolo – El álbum de navidad de Fasciolo

Ian.wav – 426

Mutu – Sin Rencor

Walter Cellini – Mapario

Yo Soy Arnold - don q beatz – Confitería Bailable.