El musulmán Zohran Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Con el 75 % de los votos escrutados, lograba el 50 % contra un 41 % del exgobernador Andrew Cuomo

4 de noviembre 2025 · 23:34hs
El musulmán Zohran Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

El demócrata Zohran Mamdani se imponía en la noche del martes al exgobernador Andrew Cuomo en las elecciones a alcalde de Nueva York.

Escrutado el 75 por ciento de los votos, el candidato musulmán se imponía con el 50,4 % de los votos, con un 41,3 % de Cuomo.

Mamdani, quien ganó las primarias demócratas a principios de este año, se enfrentó al exgobernador Cuomo, que se presentó como independiente, y al candidato republicano Curtis Sliwa, que intentaba dar el gran batacazo pero quedó muy lejos, con menos del 8 % de los sufragios.

Según la Junta Electoral de la ciudad, casi 1,75 millones de votantes habían sufragado a las 18 (las urnas cerraban a las 21), lo que representa la mayor participación en una elección a la alcaldía de Nueva York en al menos 30 años.

La eventual victoria de Mamdani le daría a la ciudad su primer alcalde musulmán y su líder más joven en generaciones, al tiempo que elevaría al socialista democrático al estrellato político en una de las plataformas políticas más visibles de Estados Unidos.

Cuomo intentaba protagonizar un regreso político cuatro años después de dimitir como gobernador tras una avalancha de acusaciones de acoso sexual.

La contienda electoral convirtió a Mamdani en una figura nacional, y provocó el enojo de los republicanos y en especial del presidente Donald Trump, quien lo calificó de "lunático" "comunista sin experiencia". Trump también amenazó con tomar el control de la ciudad ante un triunfo de Mamdani, además de arrestar y deportar al miembro de la asamblea estatal, nacido en Uganda pero ciudadano estadounidense.

El gran favorito en las encuestas había sido el musulmán demócrata Zohran Mamdani, nacido el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, que desde los siete años vive en Estados Unidos. En la campaña prometió subir los impuestos a los millonarios y regular el mercado de alquileres.

El Daily Mail publicó una encuesta que aseguraba que una victoria de Mamdani haría que el 7 % de los más ricos de Nueva York abandonaran la ciudad, además de una disminución poblacional histórica: proyecta que el 9 % de los 8,5 millones de residentes podría dejar la ciudad "definitivamente". Esto significa que se irían de Nueva York más de 750.000 ciudadanos, el equivalente a la población total de la provincia argentina de Río Negro.

