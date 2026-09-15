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El tiempo en Rosario: miércoles templado y algo nublado, a la espera del calor

La temperatura máxima llegaría a 20º, el jueves subiría a 24º y el fin de semana podría alcanzar los 28º

15 de septiembre 2026 · 23:40hs
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El tiempo en Rosario: miércoles templado y algo nublado, a la espera del calor

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 16 de septiembre en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima de 20º, que ya el jueves llegaría a 24º y el fin de semana crecería hasta los 28º.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del este, con un registro de 8º y cielo algo nublado que se mantendría durante toda la jornada. Para la mañana se anuncia una mínima de 5º, la máxima alcanzaría los 20º en la tarde y a la noche los termómetros marcarían 14º.

El jueves empezarían a subir las marcas: la máxima podría trepar hasta los 24º y la mínima no bajaría de 10º. El cielo estaría entre despejado y algo nublado.

El viernes estaría parcialmente nublado y habría una pequeña mejora en los registros, con temperaturas entre 25º y 11º.

Para el sábado se anuncian 26º de máxima, 13º de mínima y cielo mayormente nublado.

El domingo también estaría con cielo mayormente nublado pero la máxima podría subir hasta los 28º y la mínima llegaría a los 15º.

La semana próxima arrancaría con un lunes con descenso de la temperatura máxima, que rondaría los 23º, y una leve suba de la mínima a 16º. El cielo estaría mayormente nublado.

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