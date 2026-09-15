La pobreza vuelve a encender alarmas: 1,7 millones de personas habrían caído en esa condición

Estimaciones privadas advierten que la tendencia a la baja se habría revertido en el primer semestre de este año y calculan que 15,1 millones de argentinos estarían bajo la línea de pobreza. El Indec difundirá el dato oficial el 24 de septiembre.

La pobreza en la Argentina habría crecido en el primer semestre del año , cayendo bajo esa condición 1,7 millones de personas más y rompiendo con tres periodos de baja seguidos, de acuerdo a estimaciones privadas.

La medición de la consultora ExQuanti, elaborada en base a datos del INDEC, reveló que con el avance de los primeros seis meses del año la cantidad de personas afectadas por este flagelo alcanzaría 15,1 millones.

El cambio de tendencia ya se había empezado a vislumbrar en el último trimestre del año pasado y se estaría reafirmando en la primera mitad del 2026. De esta manera, el país habría sumado a 2,9 millones de pobres entre octubre de 2025 y junio de este año.

Al puntualizar en el impacto de la suba, la consultora remarcó que “el incremento de pobres ha sido lo suficientemente importante como para eclipsar la caída que se había producido en dos de los tres semestres en que se redujo desde el extremo ocurrido a inicios de 2024”.

Asimismo, advirtió que “la pobreza semestral alcanza niveles más altos que los mostrados no solo en el último semestre, sino inclusive los alcanzados hace un año”, trazando un panorama preocupante para el Gobierno, que asegura haber “sacado de la pobreza a 14 millones de argentinos”.

En la misma línea, desde ExQuanti señalaron que “los niveles de pobreza en el semestre, también, evidencian un deterioro de crecimiento que alcanza niveles similares a lo ocurrido cuando se generó la crisis durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y la pobreza comenzó a subir aceleradamente, luego de haber llegado a los niveles más bajos de la última década” y alertaron: “La pobreza semestral está a los niveles en que los dejó el presidente Macri luego de la estampida que le precedió al fin de su mandato”.

En paralelo, el nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2026, igualando el dato del mismo período del año pasado, contra el 28,2% del último semestre de 2025 y 31,6% de un año atrás.

En tanto que el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a datos del Indec, también coincidió en que la pobreza aumentó y estimó que se ubicó en un 30% durante los primeros tres meses de 2026.

El índice oficial de pobreza del primer semestre será informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo jueves 24 de septiembre. Anteriormente, el organismo reveló que en 2025 el país terminó con 28,2% de pobres, lo que representa a 8,5 millones de personas.

La cifra significó un descenso en relación al primer semestre, donde el indicador se ubicó en 31,6%, siendo afectadas 9,5 millones de personas. Al final del 2023, la pobreza estaba en 41,7% alcanzando 12,3 millones de argentinos, por lo que en la gestión Milei salieron de dicha condición 3,8 millones de personas, según las estadísticas oficiales.