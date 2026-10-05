Pachu Peña, primer eliminado de MasterChef: un plato con grasa cruda y plástico lo dejó afuera

Pachu Peña quedó afuera del reality. Su milanesa tuvo errores que fueron determinantes para el jurado

Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de la temporada 2026 de MasterChef Celebrity , en una gala marcada por la tensión y una dura devolución del jurado. El humorista quedó afuera después de presentar una milanesa que tenía un fragmento de film plástico adherido y cuya cobertura incluía grasa cruda.

La prueba de la noche consistió en recrear la milanesa con hueso y fideos negros con la que Ian Lucas se consagró campeón de la edición anterior. El exganador regresó al programa para acompañar a los participantes y al jurado durante el desafío.

Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi fueron quienes presentaron los cuatro mejores platos y aseguraron su continuidad. En un segundo grupo quedaron Nazareno Casero, Marta Fort, Luck Ra, Pablo Migliore y Grego Rosello, quienes lograron superar la prueba sin destacarse especialmente.

La definición quedó entonces entre Pachu Peña, Diego Ramos y Alejandro Lerner , los tres participantes cuyos platos recibieron las peores evaluaciones.

"Son los tres platos peor logrados de la noche, uno de ustedes tres abandona las cocinas de MasterChef Celebrity esta noche", anunció Germán Martitegui antes de comenzar la devolución final.

La milanesa de Pachu Peña que complicó todo

Pachu presentó una preparación a la que llamó "Mila Clown", una milanesa decorada con una cara de payaso que, según explicó, representaba a él mismo. La presentación llamó inicialmente la atención del jurado, pero los problemas aparecieron rápidamente cuando comenzaron a probarla.

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Uno de los principales errores fue un fragmento de film plástico que había quedado adherido a la carne. Damián Betular lo calificó como un caso de "contaminación física". Pachu intentó explicar que había retirado el plástico, aunque reconoció que podía haber quedado un pedazo durante el proceso de golpear la carne.

Pero ese no fue el único problema. Betular también detectó que lo que parecía ser queso en la cobertura de la milanesa era en realidad grasa cruda. "No es queso, es grasa. Es grasa cruda, no hay nada peor", sentenció el jurado.

INDEFENDIBLE



Pachu fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity luego de presentar al jurado su "mila clown", una milanesa con cara de payaso que contenía muchos errores. Unos de los más graves fue el contener un pedazo de film plástico. El otro fue presentar su plato con… pic.twitter.com/h5pYQK1MGN — Diario La Capital (@lacapital) October 5, 2026

La guarnición tampoco consiguió convencer. Pachu había preparado un puré rústico con manteca, nuez moscada, leche y crema, pero decidió no tamizarlo. Betular cuestionó el resultado y lo describió como una papa hervida y pisada.

La diferencia entre la presentación y el resultado final también fue señalada por el jurado. "Es muy engañoso el plato, porque estéticamente decís 'guau', y cuando lo probás, no es 'guau'", explicó Betular.

Martitegui fue todavía más contundente y aseguró que se trataba de una de las peores preparaciones que había probado.

Pachu Peña quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Después de analizar los tres platos de la última terna, el jurado tomó la decisión de eliminar a Pachu Peña.

"El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Pachu Peña", anunció Martitegui.

El chef lamentó que el humorista hubiera tenido un paso tan breve por el programa y consideró que los nervios pudieron haberle impedido mostrar todo su potencial.

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Pachu, en tanto, agradeció la experiencia y a sus compañeros. "La pasé muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien", respondió.

Antes de despedirse, además, confirmó que estaría dispuesto a regresar al programa si tiene una oportunidad en el repechaje. "Yo creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor, me encantaría que vuelvas en el repechaje", le dijo Maru Botana durante la despedida.

[ESPECTÁCULOS] "Pachu" Peña, primer eliminado de la nueva edición de la nueva edición de "MasterChef Celebrity".https://t.co/NgyXt4UiBX https://t.co/aTKGeU44An — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 5, 2026

Pachu dejó entonces su delantal en la estación de trabajo y abandonó las cocinas entre aplausos y lágrimas. Antes de irse, eligió una frase que suele acompañar sus presentaciones: "Recuerden, un día sin risas es un día perdido".