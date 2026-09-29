Comenzó un nuevo MasterChef Celebrity: quiénes son los 24 participantes

El reality culinario regresó con Wanda Nara como conductora y un cambio entre los integrantes del jurado, que contará con la presencia de múltiples celebridades

La competencia culinaria pondrá a prueba a los participantes frente a reconocidos chefs

La nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzó este lunes con la conducción de Wanda Nara y 24 figuras del espectáculo, el periodismo, la música y el deporte. El reality culinario renovó su estudio y presentó a Maru Botana como nueva integrante del jurado, junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

El ganador de la competencia recibirá un premio de 70 millones de pesos y el trofeo de campeón.

Durante el debut, Wanda Nara presentó a los participantes y anticipó el nivel de exigencia que tendrá la competencia: "Se avivan las llamas, hoy comienza MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más famosa del mundo. Se pondrá a prueba la creatividad, y la resistencia de las celebridades ante la mirada del jurado más severo de la televisión".

La nueva temporada reúne a figuras de distintos ámbitos. La lista completa está integrada por Alejandro Lerner, Elizabeth Vernaci, Diego Ramos, Campi, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Luck Ra, Edith Hermida, Sebastián Presta, Rocío Robles, Morena Beltrán, Marta Fort, Paula Trapani, Nazareno Casero, Pablo Migliore, Lizy Tagliani, Mike Amigorena, "China" Ansa, Julieta Poggio, Pablo Giralt, Luciana Geuna, Grego Rossello, Hernán Coronel y Pachu Peña.

"No he visto en la televisión argentina ni en otras temporadas un equipazo como este. Es una estrella al lado de la otra", afirmó la conductora durante la presentación.

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Quién es quién de los nuevos participantes de MasterChef Celebrity

Alejandro Lerner: el cantautor y compositor argentino cuenta con 24 discos editados y más de 500 canciones. Su trayectoria recibió distintos reconocimientos, entre ellos siete Premios Gardel, cuatro Martín Fierro, tres Konex y el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2024.

Elizabeth Vernaci: conocida como "La Negra" Vernaci, la locutora y conductora acumula más de 40 años de trayectoria en la radiofonía argentina. Su carrera recibió, entre otros reconocimientos, ocho Premios Martín Fierro.

Diego Ramos: el actor cuenta con una extensa trayectoria en televisión. Participó en ficciones como "Ricos y famosos", "Verano del 98" y "Muñeca brava". También alcanzó gran repercusión en Latinoamérica con su protagónico en la serie infantojuvenil "Violetta".

Campi: Martín Campilongo, conocido artísticamente como Campi, es comediante, actor e imitador. Participó en programas como Videomatch y Peligro Sin Codificar, además de distintas ficciones televisivas.

Julieta Nair Calvo: la actriz y cantante participó en producciones infantiles y juveniles como Generación Pop y Soy Luna. También ganó popularidad por su participación en Playground, de Disney Junior, y por su papel en la serie Las Estrellas.

Karina Mazzocco: la modelo, actriz y conductora participó en Grandiosas y condujo ciclos como Todos al diván, Transformaciones y Mañaneras. También estuvo al frente de A la tarde, por América TV.

Luck Ra: el cantante comenzó su carrera en dentro del trap y la música urbana. Luego fusionó esos estilos con el cuarteto cordobés y alcanzó gran popularidad con canciones como "La Morocha", "Hola perdida" y "Te Mentiría".

Edith Hermida: la locutora, periodista y conductora es reconocida por su trabajo como panelista y por su participación histórica en Bendita, junto a Beto Casella.

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Sebastián Presta: el actor, humorista y productor participó en Duro de domar entre 2005 y 2016. También ganó reconocimiento por sus sketches humorísticos en Préstico.

Rocío Robles: la bailarina rosarina se incorporó a ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli, y permaneció en la pista hasta 2017. En 2013 ganó el título de Miss Mundo Santa Fe. Actualmente participa como panelista en F3, de ESPN.

Morena Beltrán: la periodista deportiva ganó reconocimiento por sus análisis tácticos de fútbol, que primero publicó en hilos de X y luego trasladó a medios masivos como ESPN.

Marta Fort: la modelo e influencer es hija del empresario y mediático Ricardo Fort. Desarrolló su carrera en redes sociales, con contenidos vinculados con la moda y el estilo de vida. También cuenta con un segmento de entrevistas en el canal de streaming Blender.

Paula Trapani: la periodista y conductora comenzó como cronista de actualidad. También participó en Patinando por un Sueño en 2008 y trabajó en distintos medios, entre ellos A24, América, Canal 26, eltrece y El Nueve.

Nazareno Casero: el actor trabaja en cine, teatro y televisión. Es hijo del actor y comediante Alfredo Casero y protagonizó una de las etapas de Diego Armando Maradona en la serie Maradona: Sueño bendito.

Pablo Migliore: el exfutbolista se desempeñó como arquero y defendió los colores de Boca Juniors, Racing Club, San Lorenzo y Huracán.

Lizy Tagliani: la actriz, comediante y conductora cuenta con una extensa trayectoria en televisión. Estuvo al frente de programas como El precio justo, Trato Hecho y Got Talent Argentina.

Mike Amigorena: el actor ganó popularidad por sus trabajos en televisión. Participó en producciones como Los exitosos Pells, Sos mi vida, Una familia especial y Los vecinos en guerra. También actuó en películas como Tetro y Miss Tacuarembó.

"China" Ansa: la periodista y conductora ganó notoriedad por su participación en El noticiero de la gente y en el debate de Gran Hermano. También condujo Escape perfecto junto a Iván de Pineda.

Julieta Poggio: la actriz, bailarina, modelo e influencer alcanzó gran popularidad tras ser finalista de Gran Hermano 2022.

Pablo Giralt: el periodista deportivo, relator y conductor santafesino se consolidó como una de las voces de las transmisiones del fútbol argentino y de la Selección argentina.

Luciana Geuna: la periodista rosarina especializada en temas de política y actualidad cuenta con una amplia trayectoria en medios, donde condujo Telenoche, participó en distintos ciclos de Todo Noticias y también trabajó en canales de streaming como OLGA.

Grego Rossello: el actor, comediante y conductor ganó popularidad en redes sociales con videos humorísticos sobre situaciones cotidianas, relaciones y noviazgos. También desarrolla el ciclo de entrevistas "Ferné con Grego".

Hernán Coronel: el músico argentino es líder del grupo de cumbia villera Mala Fama. Entre sus canciones más populares aparecen "La Marca de la Gorra", "La Motito de Carlitos" y "Soy Mala Fama".

Pachu Peña: el humorista y actor rosarino alcanzó gran popularidad durante la década de 1990 con Videomatch. Junto a Pablo Granados formó una de las duplas cómicas más reconocidas de la televisión argentina.