El DT canalla no podrá contar de nuevo con Ángel Di María. Quien se mete entre los once es Franco Cervi. Juan Giménez va por el suspendido Ávila

Inicio de un nuevo objetivo para Central y para esta primera instancia eliminatoria del torneo Clausura, equipo confirmado por parte del técnico Jorge Almirón para el choque contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con una sorpresa: la ausencia de Ángel Di María .

La vuelta de Fideo era una de las variantes de las que se hablaba en la previa respecto a los once que venían de jugar contra Estudiantes de Río Cuarto. Quien se mete en el equipo es Franco Cervi. Lo mismo hace Juan Giménez.

Di María estuvo ausente en la última fecha de la fase de grupos por esa molestia en el aductor izquierdo, pero con tres semanas de recuperación casi nadie dudaba de su presencia, pero eso finalmente no sucedió. Irá al banco.

El turno es para Cervi, quien ingresa en lugar de Alan Rodríguez. El uruguayo venía siendo número puesto, pero Almirón sorprendió con esa variante.

Cervi, a la zona de tres cuartos

A priori, el puesto de Cervi estará en la zona de tres cuartos de cancha, por el centro, lo que implicaría volver al 4-2-3-1. Julián Fernández sí se mantiene en el equipo titular.

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Jorge Almirón realiza dos modificaciones en Central para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Celina Mutti Lovera / La Capital

En tanto, ante la baja obligada de Gastón Ávila (expulsado contra Estudiantes de Río Cuarto), Almirón le puso todas sus fichas a Juan Giménez, quien peleaba junto al paraguayo Sebastián Zaracho.

Será su segundo partido como titular en el Canalla. El único antecedente que tiene desde el arranque es en la victoria ante Barracas Central, el día que Almirón puso en cancha un equipo alternativo porque fue la previa del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, frente a Corinthians.

Los once de Central

Con esta confirmación por parte de Almirón, Central jugará contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Juan Giménez y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Franco Cervi y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.