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El error de Pachu Peña que reveló quién es el primer eliminado de MasterChef Celebrity

El humorista participó de un móvil en LAM, compartió detalles sobre su vida profesional y dio a conocer información clave del reality

24 de septiembre 2026 · 13:59hs
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Pachu Peña habló sobre MasterChef Celebrity

Pachu Peña habló sobre MasterChef Celebrity

Aunque MasterChef Celebrity todavía no comenzó, ya se conoció quién sería el primer eliminado de la competencia. Pachu Peña, sin querer, reveló el dato durante un móvil en vivo.

La competencia culinaria, en la que distintas figuras ponen a prueba sus habilidades frente a reconocidos chefs, regresará a la pantalla de Telefe el lunes 28 de octubre, después de varios meses de ausencia. La nueva edición contará con 24 participantes, un jurado renovado y nuevos desafíos.

Cabe remarcar que el reality ya se encuentra en etapa de grabación. Por este motivo, los episodios se graban con anticipación y los participantes deben mantener en secreto todo lo que sucede durante la competencia.

Fue el rosarino Pachu Peña, uno de los participantes confirmados para esta nueva temporada, quien durante un móvil con LAM (América) reveló accidentalmente quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

>> Leer más: Pachu Peña vuelve a Rosario para sumarse a La Capital+: "Me sentía en deuda con mi ciudad"

Qué dijo Pachu Peña

Pachu Peña fue abordado por un móvil de LAM y, mientras respondía las preguntas del cronista, terminó revelando accidentalmente que él mismo sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

No soy muy cocinero, soy básico”, comenzó diciendo el humorista. Al hablar sobre el comienzo de las grabaciones, contó: “El jurado es filoso, son platos más difíciles comparados con otras temporadas”.

Fue en ese momento, cuando el cronista aprovechó para preguntarle por sus próximos proyectos laborales. “Estoy ahí analizando propuestas muy cerca de Carlos Paz, con la radio, con streaming, también tengo una propuesta, así que viendo...”, explicó Pachu.

Pocos segundos después, agregó una frase que terminó por delatarlo: “Sí, nos vamos a una gira ahora...”. Inmediatamente, se dio cuenta de que había brindado demasiada información y comenzó a reírse.

El cronista, atento a la situación, insistió: “¿Cuándo arrancan, ahora en octubre?”. Entre risas, Pachu respondió: “Sí, sabés que sí”.

El intercambio continuó y el periodista quiso saber si, mientras realizaba la gira, tendría tiempo para seguir preparándose para el reality. Pachu respondió: “Obviamente, obviamente, porque puedo clasificar, la vuelta...”.

>> Leer más: Llega MasterChef Celebrity: hay 24 famosos confirmados, entre ellos 3 rosarinos

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