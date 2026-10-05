MasterChef Celebrity: la pregunta de Wanda Nara que incomodó a Luck Ra

“¿Te icardearon?”, le consultó la conductora al cantante en lo que fue la primera gala de eliminación del programa

La pregunta que tensó el ambiente. Este domingo, MasterChef Celebrity vivió su primera gala de eliminación. Y la conductora Wanda Nara protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche cuando le hizo al cuartetero Luck Ra una pregunta más que incómoda.

Mientras los participantes se encontraban en los minutos previos a presentar el plato al jurado, Wanda visitó una por una las islas para ver cómo iban sus milanesas. El momento en cuestión ocurrió cuando se detuvo en la estación de Luck Ra. Sin ningún tipo de preámbulo, lanzó: " A mí lo que menos me importa es tu milanesa, ¿te engañaron?".

Rápido de reflejos, el joven respondió con un rotundo: " No ". Entonces, la mediática elevó la apuesta: "¿ Engañaste ?", repreguntó. Ante la negativa , Wanda le pidió que la mirara a la cara al decir su verdad, lo que generó un momento tenso en medio de la cocina.

Cabe recodar que la primera vez que Luck Ra pisó la cocina de MasterChef Celebrity fue de la mano de su entonces pareja, la Joaqui. A pesar de la química que se pudo ver en pantalla en aquel entonces y los anhelos de un futuro casamiento juntos, finalmente Luck Ra y la Joaqui finalizaron su relación tras casi tres años de pareja y múltiples rumores de infidelidad.

Qué pasó con La Joaqui

"¿Se terminó el amor?", quiso saber Wanda sobre la causa de la separación. "No. De mi lado, no. Y del de ella, tampoco. Pero, a veces, eso no es suficiente. ¿Me explico?", se justificó él, sosteniendo lo que ambos habían dicho cuando hicieron pública su separación.

Wanda, amiga de la cantante, opinó sobre la ruptura: "Yo siento, o sentía apenas se separaron, que iban a volver. Pero no, porque después pasó otra cosa", le comentó Wanda, haciendo referencia a la relación de la Joaqui con Tiago PZK.

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"Y después de la nada, como que... yo fui un monstruo, ¿no? Supuestamente", le contestó él. "No, un monstruo no, un cornudo", ratificó la conductora. "Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y yo, por eso, siempre la voy a respetar", continuó Luck Ra.

Ante esa respuesta, Wanda utilizó una comparación con sus pasados vínculos amorosos: "Entonces, eso es falso que se dice, hay que aclarar también. ¿Te icardearon?". "Yo soy Wanda, mi ex vendría siendo Icardi y mi ex amigo es…”, explicó el cuartetero.