Pablo Echarri habló de la crisis económica: "Con Nancy Dupláa cambiamos dólares para llegar a fin de mes"

A lo que Echarri respondió: “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. Todo esto para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales, porque me sirvo del Instituto Nacional del Teatro y tengo un trabajo sostenido. Yo soy productor, soy actor, me sigo subiendo a las tablas, soy gestor cultural en SAGAI y, de alguna manera, no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y gigantemente. Los servicios han subido de manera sideral. En la última factura de agua me llegaron casi cien mil pesos”.

“¿Tuviste que tocar ahorros? Porque eso es mucho de lo que le está pasando a la gente hoy en día, a la clase media. Sobre todo tener que salir a vender dólares para poder subsistir y empatar a fin de mes”, preguntó el cronista, siguiendo con el tema.

Pablo Echarri: "Toco mis ahorros para llegar a fin de mes"



Echarri no dudó: “Tocamos ahorros claramente. Este es un deporte que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir. Y esto es lo que vinieron a hacer, vinieron a sostener el saneamiento de la economía, entre comillas, con el ahorro de los argentinos. Esto lo había dicho Patricia Bullrich hace tiempo, y no creo que haya sido un acto fallido”.

A continuación, le mostraron las declaraciones de la actual ministra de Seguridad, en las que manifestó: “La Argentina va a salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital durante un tiempo. Luego, con la confianza vendrán”.

Frente a esto, el actor respondió: “Yo hay meses que cambio dólares, que es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina”, retomó Echarri. “No vamos a discutir la dicotomía ahorro en pesos o ahorro de dólar, la Argentina es un país con una economía bimonetaria. No hay otra forma que ahorrar en dólares, si ahorrás en un plazo fijo en pesos, te viene una devaluación y perdiste ese plazo fijo en un instante. Entonces, no nos engañemos más. Tomemos el toro por las astas y tratemos de resolverlo. Claramente me impacta. Cambio dólares y estoy totalmente en desacuerdo. Mi aliciente es que no lo voté. Es como un chupetín tonto, pero algo me queda”, cerró.