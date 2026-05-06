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Llega la "Shopping fest" a Rosario con descuentos de hasta el 30 por ciento y cuotas sin interés

Será del 8 al 10 de mayo y habrá más de 60 centros comerciales de todo el país involucrados en una propuesta para intentar repuntar las ventas

6 de mayo 2026 · 17:08hs
La caída de las ventas y el consumo impulsó la primera edición de la Shopping fest.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La caída de las ventas y el consumo impulsó la primera edición de la "Shopping fest".

La Cámara Argentina de Shopping Centers (Casc) lanzará este fin de semana una propuesta inédita con el objetivo de repuntar las ventas. Se trata de la "Shopping fest", una acción coordinada con más de 60 centros comerciales en todo el país y de la que participarán espacios de Rosario.

Desde la organización indicaron que las promociones serán definidas por cada shopping y cada marca en particular. De todos modos, adelantaron que los beneficios serán descuentos de hasta el 30%, con eventuales cuotas sin interés.

En Rosario, la propuesta alcanzará a cuatro centros comerciales y se desarrollará, al igual que en el resto del país, desde el viernes 8 de mayo hasta el domingo 10 de mayo inclusive.

Shopping fest en Rosario: promociones y beneficios

La primera edición en el país de la Shopping fest nació para fomentar la ventas en los centros comerciales. Desde la Casc explicaron que el shopping no se limita a descuentos o ventas, sino que también implica experiencia, actividades y encuentro, por lo que la intención, además de traccionar ventas e intentar reactivar el consumo, es recuperar el disfrute asociado a ir a los centros comerciales.

>> Leer más: Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo

Uno de los ejes principales de la propuesta es combinar beneficios comerciales con entretenimiento. Durante las tres jornadas, los visitantes a cada centro comercial podrán acceder a descuentos en indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios. También habrá cuotas sin interés con bancos y tarjetas, además de beneficios con billeteras digitales.

Los shoppings de Rosario que participan

La primera edición del evento reúne a centros comerciales de distintas regiones del país.

>> Leer más: La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

Particularmente en Rosario, participarán el Alto Rosario, el Portal Rosario, Paso del Bosque y el Shopping del Siglo.

En el resto del país, los shoppings que participarán de la propuesta son Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Avellaneda, Alto Comahue, Alto NOA, Alto Palermo, Annuar Shopping, Bahía Blanca Plaza Shopping, Boulevard Shopping, Caballito Shopping, Catán Shopping, Córdoba Shopping, Del Parque Outlet, Devoto Shopping, Distrito Arcos Premium Outlet, Dot Baires Shopping, El Solar, Espacio San Juan Shopping, Factory Parque Brown, Factory Quilmes, Factory San Martín, Galerías Pacífico, La Barraca Mall, Maschwitz Mall, Mendoza Shopping, Nine Shopping, Nordelta Centro Comercial, Nuevo Quilmes Plaza, Nuevocentro, Operafun, Palmares Mall, Palmas del Pilar, Paseo Champagnat, Paseo de la Patagonia, Paseo del Fuego, Paseo del Jockey, Paseo Lugones, Paseo Pilar, Paseo Rivera, Paseo Salta, Paseo San Juan, Paso del Paraná, Patio Bullrich, Patio Olmos, Plaza Liniers Shopping, Plaza Oeste, Portal Escobar, Portal Lomas, Portal Los Andes, Portal Palermo, Portal Patagonia, Portal Río Cuarto, Portal Salta, Portal Santiago, Portal Trelew, Portal Tucumán, Puerto Plaza Mall & Towers, Recoleta Urban Mall, Remeros Plaza, Ribera Shopping, San Justo Shopping, Soleil Premium Outlet, Terrazas de Mayo, Tortugas Open Mall, Toscas Shopping y Unicenter.

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