Homero y Tamara Pettinato defendieron a su hermano Felipe tras la sentencia

Felipe Pettinato fue condenado el lunes a tres años de prisión en suspenso, por el delito de incendio culposo seguido de muerte. La sentencia llega por un episodio en el departamento del acusado que en 2022 terminó con el fallecimiento del neurólogo Melchor Rodrigo. La familia de la víctima aseguró que apelará el fallo por considerar la pena insuficiente.

En este contexto, Tamara y Homero, hermanos mayores de Felipe, defendieron a su familiar. “La gente cree que somos ‘Los Corleone’ manejando la justicia con nuestros millones de dólares. Si vieran un resumencito de las deudas que tenemos sería una historia totalmente diferente. Creo 100 % en la inocencia de Felipe. Para nosotros es muy amargo el trago”, aseguró Homero en el streaming Blender.

“Construyeron un villano y un relato que no es verdadero. Yo creo que eso influenció. Por eso para nosotros es muy amargo. Para él, no te voy a mentir, es un alivio saber que no va a estar pisando una cárcel”, agregó.

”Felipe estuvo encerrado tres años. Desde que pasó esto, estuvo en instituciones que tienen las libertades muy reducidas, que no salís de ahí adentro, ni tenés uso de tecnología, tenés que acatar todo tipo de órdenes, estar en tratamiento estricto y lo hizo. Eso nos pone muy contentos", sumó Homero.

“Cuando vos vivís estas situaciones, no te deja de dar alivio que tu hermano esté vivo y bien. Que te pueda responder de manera coherente, que esté funcional. Nosotros fuimos muy respetuosos con la persona que perdió la vida y con su familia. Nunca hablando de él ni de nada. La condena social genera mucho problema psicológico”, cerró.

Las palabras de Tamara Pettinatto

Por su parte, Tamara eligió la red social Instagram para referirse a la sentencia a su hermano. “Hoy se leyó el veredicto en el juicio en el que se juzgó a Felipe por el incendio en el que, lamentablemente, perdió la vida su amigo Melchor. Con la prudencia que debe primar ante ese veredicto y sin conocer los fundamentos de la sentencia aún, lo que queda claro es que para el tribunal fue un accidente”, afirmó.

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"Sin perjuicio de la decisión del tribunal, nosotros seguimos sosteniendo que en el juicio no quedó probada la conducta de Felipe. No se sabe con certeza qué fue lo que pasó. Seguramente será la próxima instancia la que permita demostrarlo. De eso se ocuparán los abogados", agregó.

“Fue muy difícil como familia atravesar este juicio durante todo este tiempo teniendo que defendernos, en tribunales y también en los medios, de una acusación que siempre supimos alejada de la realidad. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y se preocuparon por Felipe. También por mí y por los míos. Gracias de verdad”, expresó. Con esas palabras, Tamara eligió reconocer el apoyo recibido durante un período que describió como muy duro, y también exponer que el impacto del juicio no se limitó al acusado, sino que alcanzó a todo su entorno más cercano.