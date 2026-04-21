La Capital | Pettinato

Homero y Tamara Pettinato defendieron a su hermano Felipe tras la sentencia

Las dos figuras hablaron sobre la condena a 3 años de prisión en suspenso a su hermano Felipe por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

21 de abril 2026 · 10:49hs
Tamara

Tamara, Felipe y Homero Pettinato, antes de la condena que sentenció al menor de los hermanos a tres años de prisión en suspenso

Felipe Pettinato fue condenado el lunes a tres años de prisión en suspenso, por el delito de incendio culposo seguido de muerte. La sentencia llega por un episodio en el departamento del acusado que en 2022 terminó con el fallecimiento del neurólogo Melchor Rodrigo. La familia de la víctima aseguró que apelará el fallo por considerar la pena insuficiente.

En este contexto, Tamara y Homero, hermanos mayores de Felipe, defendieron a su familiar. “La gente cree que somos ‘Los Corleone’ manejando la justicia con nuestros millones de dólares. Si vieran un resumencito de las deudas que tenemos sería una historia totalmente diferente. Creo 100 % en la inocencia de Felipe. Para nosotros es muy amargo el trago”, aseguró Homero en el streaming Blender.

“Construyeron un villano y un relato que no es verdadero. Yo creo que eso influenció. Por eso para nosotros es muy amargo. Para él, no te voy a mentir, es un alivio saber que no va a estar pisando una cárcel”, agregó.

Embed

>> Leer más: Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo

”Felipe estuvo encerrado tres años. Desde que pasó esto, estuvo en instituciones que tienen las libertades muy reducidas, que no salís de ahí adentro, ni tenés uso de tecnología, tenés que acatar todo tipo de órdenes, estar en tratamiento estricto y lo hizo. Eso nos pone muy contentos", sumó Homero.

“Cuando vos vivís estas situaciones, no te deja de dar alivio que tu hermano esté vivo y bien. Que te pueda responder de manera coherente, que esté funcional. Nosotros fuimos muy respetuosos con la persona que perdió la vida y con su familia. Nunca hablando de él ni de nada. La condena social genera mucho problema psicológico”, cerró.

Las palabras de Tamara Pettinatto

Por su parte, Tamara eligió la red social Instagram para referirse a la sentencia a su hermano. “Hoy se leyó el veredicto en el juicio en el que se juzgó a Felipe por el incendio en el que, lamentablemente, perdió la vida su amigo Melchor. Con la prudencia que debe primar ante ese veredicto y sin conocer los fundamentos de la sentencia aún, lo que queda claro es que para el tribunal fue un accidente”, afirmó.

>> Leer más: Roberto Pettinato: "Creo que la gente está volviendo al rock"

"Sin perjuicio de la decisión del tribunal, nosotros seguimos sosteniendo que en el juicio no quedó probada la conducta de Felipe. No se sabe con certeza qué fue lo que pasó. Seguramente será la próxima instancia la que permita demostrarlo. De eso se ocuparán los abogados", agregó.

“Fue muy difícil como familia atravesar este juicio durante todo este tiempo teniendo que defendernos, en tribunales y también en los medios, de una acusación que siempre supimos alejada de la realidad. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y se preocuparon por Felipe. También por mí y por los míos. Gracias de verdad”, expresó. Con esas palabras, Tamara eligió reconocer el apoyo recibido durante un período que describió como muy duro, y también exponer que el impacto del juicio no se limitó al acusado, sino que alcanzó a todo su entorno más cercano.

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Lo último

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Central mira de reojo los octavos del Apertura: cuáles serían sus rivales en playoffs

Central mira de reojo los octavos del Apertura: cuáles serían sus rivales en playoffs

Murió Luis Puenzo, el director de la primera película argentina en ganar el Oscar

Murió Luis Puenzo, el director de la primera película argentina en ganar el Oscar

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en ruta 9, cerca de Ramallo

La víctima iba junto a cuatro mujeres, todos militantes de la Utep de Santa Fe que viajaban a Buenos Aires para participar en una actividad gremial.

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en ruta 9, cerca de Ramallo
Tras las primeras detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día
La Ciudad

Tras las primeras detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado
La Ciudad

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Nación compartió su primer censo de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe
La Región

Nación compartió su primer censo de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia
POLICIALES

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario
La Ciudad

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Rosario Central vs Newells en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Ovación
Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino
Ovación

Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Los hinchas de Newells pueden comprar las camisetas del triunfo ante Unión

Los hinchas de Newell's pueden comprar las camisetas del triunfo ante Unión

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Policiales
Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia
POLICIALES

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

La Ciudad
Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado
La Ciudad

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Proponen crear en Rosario jardines maternales públicos en horario nocturno

Proponen crear en Rosario jardines maternales públicos en horario nocturno

Tras las primeras detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Tras las primeras detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
Policiales

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y ensalzó la obra pública
La Ciudad

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado
Ovación

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
POLICIALES

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos
Información General

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima
Información General

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
La Ciudad

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta
El Mundo

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso
Información General

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso

Jan De Nul desmintió a Deme: Es una falacia malintencionada
Economía

Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique
LA REGION

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento
La Ciudad

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas
Policiales

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas