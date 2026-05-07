Arsenal vs París Saint Germain: cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2026

Los Gunners y el PSG eliminaron a Atlético de Madrid y Bayern Múnich y definirán el torneo. Uno busca revalidar el título, el otro conquistarlo por primera vez

La Uefa Champions League 2025-2026 ya tiene a sus dos finalistas. Arsenal y París Saint-Germain superaron sus respectivas semifinales y se enfrentarán en la definición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes para definir al campeón.

La gran final se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, desde las 13 (hora Argentina). El estadio cuenta con capacidad para más de 67 mil espectadores y será la primera vez que reciba una final de esta competición.

Arsenal selló su clasificación tras eliminar al Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone. El conjunto inglés ganó la serie por un global de 2-1 luego de empatar 1-1 en España y vencer este martes por 1-0 en Londres con gol de Bukayo Saka.

El equipo dirigido por Mikel Arteta completó una campaña destacada en la competencia: acumuló diez victorias y dos empates, se mantuvo invicto y recibió apenas cuatro goles en todo el torneo.

Además, los Gunners buscarán hacer historia y conseguir su tan ansiado primer título. Será la segunda definición que disputen, anteriormente cayeron derrotados por 2-1 ante el Barcelona en la Champions del 2005/2006.

Por su parte, París Saint-Germain dejó en el camino al Bayern Múnich en una semifinal repleta de goles. El equipo francés ganó 5-4 en la ida disputada en el Parque de los Príncipes y luego empató 1-1 en el Allianz Arena para cerrar la serie con un global de 6-5.

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En la revancha disputada en Alemania, Ousmane Dembélé abrió el marcador para el PSG, mientras que Harry Kane marcó el agónico empate definitivo para el conjunto bávaro.

El equipo dirigido por Luis Enrique llegará a Budapest como campeón defensor del título. La temporada pasada conquistó su primera “Orejona” tras golear 5-0 al Inter de Milán en la final.

Ahora intentará convertirse en el segundo club de este siglo en retener el título europeo, algo que solo consiguió el Real Madrid entre 2016 y 2018.

Cómo será la final de la Champions League

La final se jugará en el Puskás Aréna, estadio inaugurado en 2019 sobre el predio del antiguo estadio nacional húngaro. El escenario ya albergó partidos de la Eurocopa 2020 y la final de la UEFA Europa League 2023, en la que Sevilla derrotó a Roma.

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En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la igualdad, el campeón se definirá por penales.

Además de levantar la Champions League, el ganador obtendrá la clasificación directa a la próxima Supercopa de Europa y al Mundial de Clubes 2029 (este último es solo en el caso del Arsenal ya que el PSG tiene su boleto asegurado).