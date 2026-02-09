La Capital | Información General | aplicación

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

La inhabilitación responde a denuncias por piratería y también advertencias sobre riesgos de seguridad para los usuarios

9 de febrero 2026 · 14:10hs
Magis TV: la app que ofrece series y películas gratis

Magis TV: la app que ofrece series y películas gratis, pero cuya descarga podría ser peligrosa para los usuarios

Ante los altos costos de los servicios de streaming, muchos usuarios comenzaron a buscar opciones gratuitas aunque no legales. Es así como en el último tiempo se popularizó Magis TV, una aplicación que permitía acceder a series, películas y contenido en vivo, como partidos de fútbol, sin pagar. Sin embargo, en los últimos días fue bloqueada en Argentina.

Magis TV ofrecía contenido de plataformas de streaming, como Netflix, y canales argentinos de manera gratuita, lo que constituye piratería y viola los derechos de autor. En este sentido, varios países ya habían restringido el acceso a la plataforma.

Ahora, mediante una medida judicial, la app fue prohibida y se eliminaron los canales argentinos de la plataforma.

>> Leer más: Una app permite acceder a todas las plataformas de streaming gratis: ¿qué es Magis TV y por qué podría ser peligrosa?

Qué pasó con Magis TV

Magis TV retransmitía contenidos pagos de televisión por cable y de plataformas de streaming mediante IPTV (Televisión por Protocolo de Internet). La app permitía acceder a más de 900 canales en vivo, 5.000 películas y series y, especialmente en Argentina, era muy utilizada para ver partidos de fútbol de la liga local y de otros países de manera gratuita. La aplicación se podía instalar en un celular, en una tablet, en un Smart TV o en aparatos con un Android TV incorporado.

Ahora bien, Magis Tv es ilegal ya que viola la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que protege los derechos de autor sobre obras audiovisuales, musicales y literarias.

En este sentido, recientemente se dispuso su bloqueo en Argentina a través de una orden judicial, como respuesta a denuncias de titulares de derechos de autor. En particular, quedó inhabilitada la APK mediante la cual funcionaba la app.

Riesgos de seguridad en Magis Tv

Ahora bien, antes de su prohibición, ya se advertía sobre los riesgos que implicaba tener esta app. No se trata solo de una cuestión legal: cualquier aplicación ilegal carece de controles de seguridad adecuados, lo que pone en riesgo la información personal del usuario.

En este sentido, descargar Magis TV podía ser peligroso por varias razones:

  • Spyware o virus: la APK podía incluir código espía que permitiera acceder a datos privados del usuario, bloquear el dispositivo o modificar otras aplicaciones en segundo plano.
  • Robo de datos privados: al instalar la aplicación, se otorgaban permisos para acceder a la ubicación, contactos, almacenamiento interno y cámara. Esta información podía ser utilizada en fraudes, estafas o ataques de phishing, comprometiendo incluso cuentas bancarias.
  • Fallas en el dispositivo: al no estar verificada ni optimizada, la app podía provocar reinicios repentinos, consumo excesivo de datos móviles y otros problemas en celulares o televisores.

>> Leer más: El "Tinder del tenis": cómo funciona en Rosario la aplicación que conecta a jugadores aficionados

Cómo desinstalar Magis TV

Para evitar cualquier tipo de consecuencias lo más recomendable es desinstalar Magis TV. Para ello se deben seguir los siguientes pasos:

  • Abrir la aplicación e ingresar al usuario.
  • En el menú principal ir a “Mi cuenta”.
  • Dirigirse a la opción “Eliminar cuenta de usuario”.
  • Seguir los pasos de eliminación de usuario.
Noticias relacionadas
Cómo quedarán los haberes mensuales para febrero según cada asignación

Calendario de pagos de febrero en Ansés: cuándo cobro y los montos de cada asiganción

Alejandro Pereyra interpretó las estrofas del himno nacional argentino de una manera especial

El himno nacional en las Islas Malvinas: el conmovedor video de un argentino y su bandoneón

Bariloche recibirá a los competidores de sapito

Competencia de "sapito": Bariloche, sede del primer campeonato del tradicional juego patagónico

Resultados del Quini 6 del domingo 8 de febrero

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Lo último

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Marcelo Martínez, miembro de Los Guerreros, estaba imputado como encubridor pero Fiscalía no sostuvo la calificación. Fue condenado a 1 año y medio de prisión por robar el celular de Daniel "Rana" Attardo, la otra víctima del ataque ocurrido en noviembre de 2024

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis
Información General

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Ovación
Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1
Ovación

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

La Ciudad
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei
Política

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
POLICIALES

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"