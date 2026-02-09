Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

La inhabilitación responde a denuncias por piratería y también advertencias sobre riesgos de seguridad para los usuarios

Magis TV: la app que ofrece series y películas gratis, pero cuya descarga podría ser peligrosa para los usuarios

Ante los altos costos de los servicios de streaming, muchos usuarios comenzaron a buscar opciones gratuitas aunque no legales. Es así como en el último tiempo se popularizó Magis TV, una aplicación que permitía acceder a series, películas y contenido en vivo, como partidos de fútbol, sin pagar . Sin embargo, en los últimos días fue bloqueada en Argentina.

Magis TV ofrecía contenido de plataformas de streaming, como Netflix, y canales argentinos de manera gratuita, lo que constituye piratería y viola los derechos de autor. En este sentido, varios países ya habían restringido el acceso a la plataforma.

Ahora, mediante una medida judicial, la app fue prohibida y se eliminaron los canales argentinos de la plataforma.

Qué pasó con Magis TV

Magis TV retransmitía contenidos pagos de televisión por cable y de plataformas de streaming mediante IPTV (Televisión por Protocolo de Internet). La app permitía acceder a más de 900 canales en vivo, 5.000 películas y series y, especialmente en Argentina, era muy utilizada para ver partidos de fútbol de la liga local y de otros países de manera gratuita. La aplicación se podía instalar en un celular, en una tablet, en un Smart TV o en aparatos con un Android TV incorporado.

Ahora bien, Magis Tv es ilegal ya que viola la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que protege los derechos de autor sobre obras audiovisuales, musicales y literarias.

En este sentido, recientemente se dispuso su bloqueo en Argentina a través de una orden judicial, como respuesta a denuncias de titulares de derechos de autor. En particular, quedó inhabilitada la APK mediante la cual funcionaba la app.

Riesgos de seguridad en Magis Tv

Ahora bien, antes de su prohibición, ya se advertía sobre los riesgos que implicaba tener esta app. No se trata solo de una cuestión legal: cualquier aplicación ilegal carece de controles de seguridad adecuados, lo que pone en riesgo la información personal del usuario.

En este sentido, descargar Magis TV podía ser peligroso por varias razones:

Spyware o virus: la APK podía incluir código espía que permitiera acceder a datos privados del usuario, bloquear el dispositivo o modificar otras aplicaciones en segundo plano.

la APK podía incluir código espía que permitiera acceder a datos privados del usuario, bloquear el dispositivo o modificar otras aplicaciones en segundo plano. Robo de datos privados: al instalar la aplicación, se otorgaban permisos para acceder a la ubicación, contactos, almacenamiento interno y cámara. Esta información podía ser utilizada en fraudes, estafas o ataques de phishing, comprometiendo incluso cuentas bancarias.

al instalar la aplicación, se otorgaban permisos para acceder a la ubicación, contactos, almacenamiento interno y cámara. Esta información podía ser utilizada en fraudes, estafas o ataques de phishing, comprometiendo incluso cuentas bancarias. Fallas en el dispositivo: al no estar verificada ni optimizada, la app podía provocar reinicios repentinos, consumo excesivo de datos móviles y otros problemas en celulares o televisores.

Cómo desinstalar Magis TV

Para evitar cualquier tipo de consecuencias lo más recomendable es desinstalar Magis TV. Para ello se deben seguir los siguientes pasos: