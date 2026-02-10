El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

Central y Sportivo Belgrano jugaron un amistoso en 1942 por la transferencia de Ernesto Vidal quien en 1950 ganó el Mundial de Brasil con Uruguay.

Ernesto Vidal se inició en Sportivo Belgrano, pasó a Central y en el Mundial de 1950 de Brasil fue campeón con la selección de Uruguay.

El próximo miércoles desde las 19, Central , en cancha de Unión, enfrentará a Sportivo Belgrano de San Francisco, equipo que milita en el Federal A, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos.

Pero existe una historia muy particular y curiosa, ya que en 1942 jugaron un amistoso para cumplir con una de las cláusulas del pase de Ernesto Vidal desde Sportivo Belgrano a Rosario.

Ernesto Sérvolo Pedro Vidal nació en Buie d’Istria (actual Buje, Croacia), 15 de noviembre de 1921 y falleció en San Francisco el 13 de junio de 1974. Y fue el primer nacionalizado uruguayo.

El puntero izquierdo llegó a Central, proveniente de Sportivo Belgrano, en 1941. Debutó el 4 de mayo de ese año ante Independiente (V) 2-3. Su último partido en los canallas fue el 20 de agosto de 1944 contra Ferro (V) 0-0.

Jugó 53 partidos en Central marcando 17 goles y fue una de las piezas claves del ascenso de los canallas en 1942 ya que marcó 13 tantos.

Un amistoso con nueve goles entre Central y Sportivo Belgrano

El domingo 8 de marzo de 1942, Central y Sportivo Belgrano jugaron un amistoso en San Francisco. Lo recaudado quedaba para el club local ya que era parte de uno de los compromisos que firmó Central con La Verde, apodo del próximo rival canalla en la Copa Argentina, por los pases de Ernesto Vidal y otro futbolista de apellido Guido, que no llegó a debutar en la primera auriazul.

Aquella tarde los canallas ganaron 5 a 4 en San Francisco. Se desconocen las formaciones, aunque se sabe que al término del primer tiempo Central iba ganando 5 a 0 y que Sportivo Belgrano anotó cuatro tantos en el segundo tiempo y estuvo a punto de empatar ya que malogró un penal.

Los goles los hicieron José Eduardo Martínez (dos), el Torito Aguirre (2) y Ernesto Vidal. Según la crónica, en el complemento hubo varios errores puntuales, en especial del arquero Ricardo y el zaguero Dezorzi que posibilitaron la reacción local.

Ernesto Vidal, el primer canalla campeón del mundo

En 1944, Ernesto Vidal pasó a Peñarol de Uruguay donde estuvo hasta 1953 y formó parte de la delantera bautizada “Escuadrilla de la muerte” junto a otro excanalla, Juan Hohberg.

Con el cuadro carbonero ganó 15 títulos: la Primera División de Uruguay en 1944, 1945, 1949 y 1951, el Torneo de Honor en 1944, 1945, 1947, 1949, 1950, 1951 y 1952 y la Copa Competencia 1946, 1947, 1949 y 1951.

Central formó con Juan Martínez; Pedro Perucca y Rodolfo Dezorzi; José Cassalini, Claro Constancio Rivero y Alfredo Fogel; bernardo Vilariño, Luis Izaga, José Eduardo Martínez, Waldino Aguirre y Ernesto Vidal.

De suplentes estuvieron Héctor Ricardo, Clemente Verga, Sebastián Ríos, Oscar Díaz, Ángel De Cicco y G. Vidal.

Obtuvo la nacionalidad uruguaya (al hacerlo modificó su nombre a Ernesto José) y vistió la casaca de la selección celeste. Fue campeón en el Mundial de Brasil en 1950 (primer futbolista con pasado canalla en obtener el título).

Si bien no jugó en aquel Maracanazo del 16 de Julio de 1950, Vidal disputó tres partidos en esa Copa del Mundo. Actuó ante Bolivia 8-0, donde anotó un gol, y en la ronda final lo hizo ante España 2-2 y Suecia 3-2.

Luego jugó en Fiorentina de Italia (1953-55) y Pro Patria Busto Arsizio (1955-56).

Fue director técnico de Sportivo Belgrano en cuatro etapas: 1958, 1960-62, 1966 y 1969. Logró salir campeón en los torneos Competencia 1961 y Clausura 1962 de la Liga Cordobesa. Una calle de San Francisco lleva su nombre.