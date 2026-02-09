"Es una captación del sector militar": sigue la polémica por el traspaso del sable corvo de San Martín

Lo dijo en LT8 la exdirectora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez, luego del traslado del arma al regimiento de Granaderos a Caballos

La visita del presidente Javier Milei a San Lorenzo, en el marco del 213 acto conmemorativo de la única acción militar de San Martín en Argentina , estuvo atravesada por la polémica. El traspaso del sable corvo del prócer desde el Museo Histórico Nacional al regimiento de Granaderos a Caballos fue motivo para desempolvar los libros de historia y analizarlos sin perder de vista la actualidad.

Bajo esta premisa nacieron las declaraciones de María Inés Rodríguez que en agosto de 2025, al momento de asumir su puesto, había anunciado que se retiraría de la dirección del Museo Histórico Nacional si se concretaba el traspaso. Finalmente, el presidente lo expuso en sociedad el sábado al entregárselo al jefe de los Granaderos a Caballo y en diálogo con LT8 sostuvo: “ Se trata de una captación del sector militar, que ahora apoya a la vicepresidenta Victoria Villarruel”.

Para Rodríguez el cambio de lugar donde será exhibido el sable corvo “es una manera de provocar una reacción amistosa hacia la política de Villarruel” y expresó sus sensaciones al ver el cierre del acto: “Fue sumamente triste . Fue una formulación totalmente partidaria. En San Lorenzo no estaba la Nación, porque en la Nación estamos todos, cada uno con su idea, incluso sobre San Martín. Todos debemos tener acceso a una construcción de la memoria plural ”.

Rodríguez ocupó la dirección del Museo Histórico Nacional hasta el martes 3 de febrero. Ese día el gobierno nacional publicó el decreto que ordena el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo y la licenciada en Historia y archivista abandonó el cargo a siete meses de asumir.

El sable corvo de historia

La exdirectora del Museo Histórico Nacional defendió la exposición del sable corvo del general San Martín en la sede del barrio de San Telmo en la Ciudad de Buenos Aires y habló de “la institucionalidad de la donación del arma”.

A partir de allí hizo un repaso histórico: “El general San Martín se lo entregó al brigadier Juan Manuel de Rosas en 1845. Permaneció en poder de Rosas y su familia hasta 1898, que lo entregó. Cuando la donación llega a la Argentina tiene un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por el general Uriburu, que lo deposita en el Museo Histórico Nacional. Eso dice la normativa”.

Entre los motivos, explicó Rodríguez, “los donantes dijeron que debían ser estudiados por la historia nacional y contemplado por la sociedad argentina”. En este sentido, explicó que el sable de San Martín tenía un espacio singular y estaba custodiado por cuatro Granaderos a Caballo.

Sable corvo san martin 9.2 El sable corvo sirvió en las campañas militares de Chile y Perú

María Inés Rodríguez recordó que la disputa por el sable de San Martín “siempre estuvo atravesado por la política”. Según la historiadora “Sarmiento criticó al general por donárselo a Rosas y existieron tensiones entre unitarios y federales” por el arma. “Siempre hubo miradas sectarias o sectoriales” para un sable que nunca fue desenvainado en Argentina, argumentó Rodríguez.

Según su exposición, fue Gregorio Araoz de Lamadrid que le regaló el sable a San Martín después del cruce de los Andes y fue utilizado en las batallas libertadoras de Perú y Chile. “El sable corvo tiene una trascendencia americana”, remarcó Rodríguez.