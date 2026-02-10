Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: "Vamos a prender fuego el país"

El referente de los sindicatos aceiteros, Daniel Yofra, aseguró en Rosario que "sobran los motivos" para ir a una huelga contra el proyecto del gobierno

La conferencia de prensa en la UOM fue la antesala de una marcha contra la reforma laboral.

El encuentro de referentes nacionales para encabezar una marcha gremial contra la reforma laboral en Rosario comenzó este martes con una dura advertencia. "Vamos a prender fuego el país a través de una huelga por tiempo indeterminado, no queda otra" , señaló uno de los dirigentes en conferencia de prensa.

En un clima marcado por la baja expectativa de frenar el proyecto del gobierno nacional, Daniel Yofra planteó que el territorio de disputa en esta instancia no debe ser el Congreso sino la calle. En este sentido, apuntó: "No puede ser que los abuelos sean punta de lanza de la clase trabajadora" .

El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) fue tajante en cuanto a la postura que deben adoptar los sindicatos. "Dejemos de dar vueltas con que no hay motivos, sobran los motivos para ir a una huelga" , afirmó.

El líder de uno de los principales gremios del sector agroexportador se anotó entre los oradores de una conferencia de prensa realizada a primera hora de la jornada en la sede local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Allí consideró que el paro indeterminado es la única solución al conflicto por las modificaciones que impulsa La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso: "Si no, esto no se va a terminar nunca más" .

Yofra sostuvo que los sindicatos deben garantizar una vivienda digna, salud, vacaciones, que los hijos de los trabajadores vayan a la facultad, "que tengan las cuatro comidas diarias, que se puedan vestir donde quieran y que tengan su propio vehículo". Luego concluyó a título personal que tienen que prender fuego el país si no se cumplen esas condiciones.

La conferencia contó con la participación de otros referentes nacionales del ámbito gremial. En primer plano se presentaron el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el titular de la UOM, Abel Furlán; y el líder de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy.

La rueda de prensa se caracterizó por el pronóstico pesimista en cuanto a la votación del proyecto de modernización laboral impulsado por el presidente Javier Milei. A medida que crecen los acuerdos del oficialismo con otras fuerzas políticas en el Congreso, los gremios se inclinan hacia la organización de planes de lucha con protestas y la acción judicial como otros caminos a seguir después de la sanción de la ley.

Poco antes de las 11 de la mañana, el Frente de Sindicatos Unidos y la seccional local de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió en la plaza 25 de Mayo para iniciar una marcha hacia la plaza San Martín. También asistieron referentes de algunos partidos como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).