Alvear tuvo el cierre de la 17° temporada de la Colonia de Vacaciones con demostraciones deportivas y shows

10 de febrero 2026 · 12:30hs
En total participaron 380 colonos en el Polideportivo

En total participaron 380 colonos en el Polideportivo, 170 en una casa alquilada en el Distrito Oeste, y 60 adultos mayores en ambos espacios.
Con clima festivo y en un predio colmado de familias, la ciudad vivió una hermosa noche en el cierre de la 17° edición de la Colonia de Vacaciones. Este espacio comenzó sus actividades a principios de enero y que durante todo el verano volvió a reunir a niños, niñas y adultos mayores en torno al juego, el cuidado y el encuentro comunitario.

Actividades recreativas, deportivas y educativas consolidaron a la colonia como una de las políticas sociales más valoradas por la comunidad. Con palabras de bienvenida que destacaron el camino recorrido y el compromiso sostenido para garantizar estos espacios de inclusión.

Una temporada más

Se remarcó especialmente la decisión política de continuar fortaleciendo propuestas destinadas a las infancias y a las personas mayores, junto con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe a través del programa Escuelas de Verano.

También hubo un profundo reconocimiento al trabajo de profesores, coordinadores y equipos organizativos, al compromiso de las familias, a la participación de la feria de artesanos y emprendedores y al esfuerzo conjunto que permite que cada edición sea posible.

Durante la jornada, la directora de Deportes, Lorena Bolatti, valoró el trabajo colectivo que sostuvo la temporada, mientras que el intendente Carlos Pighin destacó que la 17° temporada de colonia de verano “expresa una política social sostenida en el tiempo, que entiende a la recreación, el deporte y el juego como derechos de las infancias”.

Colonia de vacaciones para cientos de vecinos

En ese sentido, remarcó que el programa alcanza a cientos de niños y niñas de distintos barrios, con equipos profesionales, guardavidas y espacios cuidados: “No es solo una propuesta de verano, es un lugar de encuentro, contención y comunidad donde el Estado acompaña a las familias y garantiza igualdad de oportunidades”.

Además, subrayó el valor del compromiso humano que hace posible cada jornada: “Cuando el Estado invierte en deporte y recreación, invierte en chicos y chicas más felices, más sanos y con más futuro”.

Pighin señaló que el trabajo de profesores, coordinadores y equipos territoriales “construye inclusión todos los días” y sostuvo que las 17 temporadas consecutivas reflejan una decisión clara: “seguir fortaleciendo políticas públicas que abracen a nuestras infancias y consoliden comunidad”.

Alvear y el vínculo con el deporte

Uno de los momentos más significativos llegó con el bloque deportivo “Camino a Santa Fe 2026”, que puso en valor el vínculo entre las actividades de la colonia y los próximos Juegos Suramericanos que tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela. Con desfiles y presentaciones de gimnasia artística, fútbol, handball, atletismo, newcom, ciclismo, boxeo, tiro con arco y básquet, los grupos demostraron el espíritu deportivo y de compañerismo construido durante el verano.

La emoción alcanzó su punto máximo cuando los chicos y chicas que finalizan su etapa en la colonia recibieron una remera con la frase “Yo dejé mi huella”, símbolo del camino compartido y de los recuerdos que permanecerán en la memoria colectiva de Alvear.

El reconocimiento, entregado por sus profesores, fue acompañado por un cálido aplauso de todas las familias presentes.

Un cierre a pura fiesta

El cierre llegó con música, baile y el show de CLAP junto a las Guerreras K-Pop, que transmitieron un mensaje de valentía, amistad y unidad antes de dar paso a las tradicionales máquinas de espuma.

En total participaron 380 colonos en el Polideportivo, 170 en una casa alquilada en el Distrito Oeste, y 60 adultos mayores en ambos espacios. Además, durante las semanas acompañaron los dispositivos de el Cesbi (Centro de Educación en Salud y Bienestar en la Infancia), y los Corredores Educativos Seguros de Alvear en Bici, que acompañaron a los niños y niñas.

