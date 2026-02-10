Alvear tuvo el cierre de la 17° temporada de la Colonia de Vacaciones con demostraciones deportivas y shows

Las actividades se desarrollaron durante todo enero y primeros días de febrero, con la participación de niños y adultos y tuvieron un final a pura fiesta

Con clima festivo y en un predio colmado de familias, la ciudad vivió una hermosa noche en el cierre de la 17° edición de la Colonia de Vacaciones. Este espacio comenzó sus actividades a principios de enero y que durante todo el verano volvió a reunir a niños, niñas y adultos mayores en torno al juego, el cuidado y el encuentro comunitario.

Actividades recreativas, deportivas y educativas consolidaron a la colonia como una de las políticas sociales más valoradas por la comunidad . Con palabras de bienvenida que destacaron el camino recorrido y el compromiso sostenido para garantizar estos espacios de inclusión .

Se remarcó especialmente la decisión política de continuar fortaleciendo propuestas destinadas a las infancias y a las personas mayores , junto con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe a través del programa Escuelas de Verano.

También hubo un profundo reconocimiento al trabajo de profesores, coordinadores y equipos organizativos , al compromiso de las familias, a la participación de la feria de artesanos y emprendedores y al esfuerzo conjunto que permite que cada edición sea posible.

Alvear-colonia2

Durante la jornada, la directora de Deportes, Lorena Bolatti, valoró el trabajo colectivo que sostuvo la temporada, mientras que el intendente Carlos Pighin destacó que la 17° temporada de colonia de verano “expresa una política social sostenida en el tiempo, que entiende a la recreación, el deporte y el juego como derechos de las infancias”.

Colonia de vacaciones para cientos de vecinos

En ese sentido, remarcó que el programa alcanza a cientos de niños y niñas de distintos barrios, con equipos profesionales, guardavidas y espacios cuidados: “No es solo una propuesta de verano, es un lugar de encuentro, contención y comunidad donde el Estado acompaña a las familias y garantiza igualdad de oportunidades”.

Alvear-colonia3

Además, subrayó el valor del compromiso humano que hace posible cada jornada: “Cuando el Estado invierte en deporte y recreación, invierte en chicos y chicas más felices, más sanos y con más futuro”.

Pighin señaló que el trabajo de profesores, coordinadores y equipos territoriales “construye inclusión todos los días” y sostuvo que las 17 temporadas consecutivas reflejan una decisión clara: “seguir fortaleciendo políticas públicas que abracen a nuestras infancias y consoliden comunidad”.

Alvear-Pighin8

Alvear y el vínculo con el deporte

Uno de los momentos más significativos llegó con el bloque deportivo “Camino a Santa Fe 2026”, que puso en valor el vínculo entre las actividades de la colonia y los próximos Juegos Suramericanos que tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela. Con desfiles y presentaciones de gimnasia artística, fútbol, handball, atletismo, newcom, ciclismo, boxeo, tiro con arco y básquet, los grupos demostraron el espíritu deportivo y de compañerismo construido durante el verano.

Alvear-colonia4

La emoción alcanzó su punto máximo cuando los chicos y chicas que finalizan su etapa en la colonia recibieron una remera con la frase “Yo dejé mi huella”, símbolo del camino compartido y de los recuerdos que permanecerán en la memoria colectiva de Alvear.

El reconocimiento, entregado por sus profesores, fue acompañado por un cálido aplauso de todas las familias presentes.

Un cierre a pura fiesta

El cierre llegó con música, baile y el show de CLAP junto a las Guerreras K-Pop, que transmitieron un mensaje de valentía, amistad y unidad antes de dar paso a las tradicionales máquinas de espuma.

Alvear-colonia5

En total participaron 380 colonos en el Polideportivo, 170 en una casa alquilada en el Distrito Oeste, y 60 adultos mayores en ambos espacios. Además, durante las semanas acompañaron los dispositivos de el Cesbi (Centro de Educación en Salud y Bienestar en la Infancia), y los Corredores Educativos Seguros de Alvear en Bici, que acompañaron a los niños y niñas.

