Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central enfrentará este miércoles a Sportivo Belgrano en el estadio 15 de Abril, un escenario donde siempre salió victorioso: suma seis partidos sin derrotas, con cuatro clasificaciones por penales

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

9 de febrero 2026 · 15:19hs
Central está invicto en la cancha de Unión bajo el formato actual de la Copa Argentina.

Rosario Central dará este miércoles su primer paso en la edición 2026 de la Copa Argentina. Los auriazules se medirán con Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, por los 32avos de final de la competencia y lo harán en el estadio 15 de Abril, la cancha de Unión de Santa Fe.

En ese escenario, desde que la copa se disputa en este formato (a partir de 2012), los de Arroyito nunca perdieron. Jugaron 6 encuentros en el estadio del tatengue, y en esas seis presentaciones lograron 2 triunfos y 4 empates.

Pero, además, se impusieron en los 4 desempates con remates desde el punto penal. Eso sí, lleva 3 juegos consecutivos sin ganar en el 15 de abril, con 3 empates, todos 1 a 1 y ante equipos del ascenso.

El último partido del Canalla en el 15 de Abril por Copa Argentina fue empate 1-1 ante Douglas Haig en 2024.

Invicto en la cancha de Unión

Central está invicto en el 15 de Abril jugando por Copa Argentina. Y su primera presentación copera en ese escenario fue en 2016, por los 16avos de final, cuando empató 2 a 2 con Atlético Rafaela, para luego imponerse en el desempate con remates desde el punto penal. Fabián Bordagaray y Germán Herrera fueron los autores de los tantos auriazules que contaban por entonces con Eduardo Coudet como entrenador.

La segunda vez de Central en cancha de Unión por la copa fue al año siguiente, en 2017, en un triunfo ante Cañuelas por 1 a 0. El gol canalla fue obra de Mauricio Martínez y a los auriazules les sirvió para avanzar a los 16avos de final de una edición en la que el equipo, que en aquella ocasión dirigía Paolo Montero, quedó eliminado más tarde en la instancia semifinal.

Al año siguiente, en 2018, cuando fue campeón, Central jugó dos fases de Copa Argentina en cancha de Unión. La primera fue en el debut, en los 32avos de final, con victoria por 6 a 0 ante Juventud Antoniana de Salta. Los goleadores de ese encuentro fueron Marco Ruben (de penal), Germán Herrera (en dos ocasiones), Fernando Zampedri, Gonzalo Bettini y Washington Camacho.

En el otro partido de la edición 2018 de la copa que se jugó en cancha del Tate, Central empató con Almagro 1 a 1 con gol del Chaqueño Herrera. Pero el equipo que dirigía Edgardo Bauza se impuso en el desempate por penales. Y así avanzó a los cuartos de final de la competencia de ese año.

En 2022, Central tuvo un nuevo debut por Copa Argentina en cancha de Unión. Fue ante Sol de Mayo con empate 1 a 1. Lucas Gamba, de penal, anotó para los de Arroyito, que terminaron avanzando a los 16avos de final tras imponerse en el desempate con remates desde el punto penal.

El último antecedente de Central jugando en el 15 de Abril se dio en el 2024, en un empate 1 a 1 frente a Douglas Haig de Pergamino. Tobías Cervera marcó el tanto auriazul en el juego de 32avos de final en el que los canallas, que eran dirigidos por Miguel Russo, pudieron avanzar de ronda al vencer a los pergaminenses en los penales.

Jorge Almirón no quedó conforme con el resultado ante Aldovisi, aunque destacó varios puntos positivos de Central. Ahora, la Copa Argnetina.

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

La felicidad de Nacho Russo luego de uno de los goles que le hizo a River en el Monumental. Tigre ganó 4 a 1. 

Con dos goles de Nacho Russo, Tigre humilló a River en el Monumental

El gesto del DT de Central, Jorge Almirón, habla de satisfacción. No le gustó el empate de Aldosivi, pero resaltó lo positivo.

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Los once de Central que saltaron al césped del Minella para enfrentar a Aldosivi. 

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Marcelo Martínez, miembro de Los Guerreros, estaba imputado como encubridor pero Fiscalía no sostuvo la calificación. Fue condenado a 1 año y medio de prisión por robar el celular de Daniel "Rana" Attardo, la otra víctima del ataque ocurrido en noviembre de 2024

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

