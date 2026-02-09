Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central enfrentará este miércoles a Sportivo Belgrano en el estadio 15 de Abril, un escenario donde siempre salió victorioso: suma seis partidos sin derrotas, con cuatro clasificaciones por penales

Rosario Central dará este miércoles su primer paso en la edición 2026 de la Copa Argentina . Los auriazules se medirán con Sportivo Belgrano de San Francisco , Córdoba, por los 32avos de final de la competencia y lo harán en el estadio 15 de Abril, la cancha de Unión de Santa Fe .

En ese escenario, desde que la copa se disputa en este formato (a partir de 2012), los de Arroyito nunca perdieron . Jugaron 6 encuentros en el estadio del tatengue, y en esas seis presentaciones lograron 2 triunfos y 4 empates .

Pero, además, se impusieron en los 4 desempates con remates desde el punto penal . Eso sí, lleva 3 juegos consecutivos sin ganar en el 15 de abril , con 3 empates, todos 1 a 1 y ante equipos del ascenso.

Central está invicto en el 15 de Abril jugando por Copa Argentina . Y su primera presentación copera en ese escenario fue en 2016, por los 16avos de final, cuando empató 2 a 2 con Atlético Rafaela , para luego imponerse en el desempate con remates desde el punto penal. Fabián Bordagaray y Germán Herrera fueron los autores de los tantos auriazules que contaban por entonces con Eduardo Coudet como entrenador.

La segunda vez de Central en cancha de Unión por la copa fue al año siguiente, en 2017, en un triunfo ante Cañuelas por 1 a 0. El gol canalla fue obra de Mauricio Martínez y a los auriazules les sirvió para avanzar a los 16avos de final de una edición en la que el equipo, que en aquella ocasión dirigía Paolo Montero, quedó eliminado más tarde en la instancia semifinal.

Al año siguiente, en 2018, cuando fue campeón, Central jugó dos fases de Copa Argentina en cancha de Unión. La primera fue en el debut, en los 32avos de final, con victoria por 6 a 0 ante Juventud Antoniana de Salta. Los goleadores de ese encuentro fueron Marco Ruben (de penal), Germán Herrera (en dos ocasiones), Fernando Zampedri, Gonzalo Bettini y Washington Camacho.

Tres coincidencias positivas para Central

En el otro partido de la edición 2018 de la copa que se jugó en cancha del Tate, Central empató con Almagro 1 a 1 con gol del Chaqueño Herrera. Pero el equipo que dirigía Edgardo Bauza se impuso en el desempate por penales. Y así avanzó a los cuartos de final de la competencia de ese año.

En 2022, Central tuvo un nuevo debut por Copa Argentina en cancha de Unión. Fue ante Sol de Mayo con empate 1 a 1. Lucas Gamba, de penal, anotó para los de Arroyito, que terminaron avanzando a los 16avos de final tras imponerse en el desempate con remates desde el punto penal.

El último antecedente de Central jugando en el 15 de Abril se dio en el 2024, en un empate 1 a 1 frente a Douglas Haig de Pergamino. Tobías Cervera marcó el tanto auriazul en el juego de 32avos de final en el que los canallas, que eran dirigidos por Miguel Russo, pudieron avanzar de ronda al vencer a los pergaminenses en los penales.