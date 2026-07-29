Nuevo revés judicial para Mauro Icardi en medio del conflicto con Wanda: no podrá salir del país

La medida fue dictada por un Juzgado de Familia luego de que el futbolista se negara a autorizar la emisión de los nuevos pasaportes de Francesca e Isabella

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo

En los últimos días, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a reavivarse. Ahora, según confirmaron distintos medios de comunicación, la Justicia determinó que el futbolista no podrá salir del país mientras continúa la disputa judicial. En medio del escándalo, además, Francesca, la hija mayor de la expareja, compartió en sus redes sociales su deseo de regresar a la Argentina.

Cabe recordar que, tras sufrir un robo en la casa de Milán, en el que fueron sustraídos los pasaportes de las menores, Wanda Nara le solicitó a Mauro Icardi que firmara la documentación necesaria para gestionar los nuevos documentos y permitir que sus hijas pudieran volver al país . Por su parte, Maxi López, padre de los tres hijos varones de la conductora, sí firmó la renovación de los pasaportes correspondientes.

Sin embargo, hace pocos días, la mediática reveló que Icardi se negó a autorizar la emisión de los nuevos pasaportes de Francesca e Isabella , lo que impediría que las niñas regresen a la Argentina para comenzar las clases, previstas para el 3 de agosto.

En este contexto, mientras una de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara compartía en sus redes sociales dos publicaciones que hacían referencia a su deseo de volver al país, trascendió la decisión de la Justicia frente a la negativa del futbolista de firmar la documentación .

>> Leer más: Mauro Icardi y Wanda Nara: un fallo judicial, un festejo y un "baby, buscá trabajo"

El mensaje de Francesca Icardi

La hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi compartió en su cuenta oficial de Instagram dos publicaciones que hicieron referencia a su deseo de regresar a la Argentina.

“Holaaa. Esta es mi cuenta oficial de Instagram”, escribió en la primera historia que publicó. Minutos después, compartió una foto de su rostro acompañada por el hashtag #QuieroVolver y tres emojis de la bandera argentina.

La decisión de la Justicia

Yanina Latorre compartió en sus redes sociales la resolución emitida por el Juzgado de Familia de Turno tras la negativa de Mauro Icardi a firmar los pasaportes de sus hijas.

En el documento se detalla que la medida fue adoptada “en virtud de la urgencia alegada y el potencial riesgo para el regreso de las niñas al país, con miras a resguardar el interés superior de las mismas”.

Por ese motivo, la Justicia decretó “la prohibición de salida del país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario”.