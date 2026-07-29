Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

La celebrada obra "La casa suiza" vuelve al CCPE y es parte de la agenda de teatro de Rosario para este fin de semana

En Rosario siempre hay mucho teatro . Se viene un fin de semana bisagra, con novedades de cartelera de agosto pero también con algunas últimas oportunidades para ver algunas de las obras que estuvieron en cartelera durante julio. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 30 de julio al 2 de agosto, esta es la agenda teatral rosarina:

Cuatro visitadores médicos, cuatro almas golpeadas por el dolor y víctimas de la pasión, se convierten en cómplices de sus penas, y deciden combatir el desamor con más amor.

La obra “Club de caballeros” del prestigioso Rafael Bruza (1955-2021) es ya un clásico de la dramaturgia hispana. Su teatro, reúne comedia, pensamiento metafísico y poético dentro del género popular: busca hacer reír y emocionar mientras aborda temas universales de una manera fresca y accesible. Las escenas, como una sucesión de piezas cortas, se suceden con ráfagas tangueras para entrar en la caricatura de sus doloresn sobre la vulnerabilidad y las segundas oportunidades en el amor, presentando una obra que, sin duda, resonará en el corazón de quienes asistan.

Actúan: Sergio Mazzacco, Alfredo Deniz, Claudio DAtilio y Gustavo Chinellato.

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- "Glosario Posamoroso". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



Presentación escénica de un conjunto de palabras que forman parte del vocabulario moderno en el contexto de la separación amorosa. Cuatro actrices transforman el escenario en un cuerpo poético para exponer las palabras y definiciones que conforman el vasto universo del duelo. ¿Qué es el amor?, ¿Alguna vez amé?, ¿Qué salió mal?, ¿Y si me lo cruzo en la calle?, ¿Tomé la decisión correcta?, ¿Qué es el amor?. Estos son algunos de los interrogantes que las cuatro actrices se hacen y plantean a lo largo de la presentación del Glosario Posamoroso. Actrices: Ainés Arribalzaga, Cecilia Tesei, Julieta Peirone y Lucía Boero. Dirección y dramaturgia: Miguel Mango

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "S*xo sentido": Cada agosto, un peculiar fantasma vuelve a un pueblo. No busca matar. Busca otra cosa. Un matrimonio desgastado y al borde de la separación está a punto de entender qué. Actúan: Lala Brillos y Christian Valci. Dirección: Esteban Trivisonno. - "F*ckland": En un mundo sin s*xo, hay una isla que resiste. De Sebastián Villar Rojas. Con Magui Perano y Juan Biselli. - "I LOVE BUROCRACIA": Una pareja intenta reavivar su pasión con un juego de rol erótico-burocrático, pero las inseguridades cotidianas amenazan con arruinar la función. De Vicky Tiramisuk. Actúan: Mauro Sabella y Marcela Ruiz Álvarez. Dirección: Germán Basta. - "(No) Mentir": Cuando una mentira sale a la luz, todas las demás empiezan a reclamar su lugar. ¿Hasta qué punto conviene la sinceridad? De Germán Mazzetti. Actúan: Germán Mazzetti y Miranda Postiglione. Dirección: Lucky Matricardi

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Sesión golfa. - "Los que vuelven": Una chica, un desconocido, una casa imposible y un ciclo eterno de muerte y memoria. Actúan: Rocío Falcone, Martín Fumiato. Dirección: Francisco Pavanetto. - "El precio de la fama": Claudio quiere ser famoso y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Una comedia hilarante sobre el vertiginoso camino del éxito en Hollywood... o su equivalente indio. De Dani Leto. Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Manu Melgar y Mumo Oviedo. - "Retirado": Un ex general del ejército se prepara para una cita sexual con la asistencia de una joven estudiante que revelará su identidad. Actúan Agustina Rodríguez y Federico Fernández Salafia. Dirección: Matías Tamburri. - "Minivacación": Cortar la rutina con un encuentro swinger puede parecer buen plan... ¡Siempre que no vuelvas a casa con algo que no sea tuyo! De Pablo Albarello. Actúan: Cecilia Patalano y Guillermo Peñalves. Dirección: Lucky Matricardi.

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Viernes 31 de julio



- "Trapitos al sol". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



En el lavadero de una cárcel, dos mujeres esperan una sentencia que las absuelva de toda culpa. Desde lo alto, una voz irrumpe para interrogarlas y poner en crisis su inocencia. Rodeado por el público, como muro vivo y juez involuntario, el espacio se vuelve un dispositivo de poder donde la fe oscila entre el sometimiento y la posibilidad de fuga. Texto e idea original: Aldana Arapa. Dirección: Aldana Arapa. Actúan: Ara Mainque Díaz, Ángela Fernández Alcántara



- "Ota, teatro para bebés". INFANTIL. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de julio y agosto a las 16hs

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En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Dirección y diseño escenográfico: Cristian Grignolio. Ganador del Premio Estrella de Mar 2025 y el Premio Rosarigasinos 2025

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- "Todo terminará para Navidad". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes, Marcelo Lavatelli, Aldo El-Jatib. Texto, dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib

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- "Marta". 20hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)



Comedia negra adaptación libre de “La madre pasota”, monólogo escrito por Darío Fo, actor y escritor de teatro italiano ganador del Premio Nobel de Literatura de 1997, y Franca Rame. Protagonizada por Cristian Galati, actor y productor rosarino. La pieza es un homenaje a las mujeres y a las madres que hicieron lo imposible por mantener sus luchas a pesar de las circunstancias sociales, culturales y morales que tuvieron que enfrentar durante muchos años. Simboliza, además, un proceso de libertad interior tratando de escapar de los mandatos que la sociedad impone.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.



>> Leer más: "La casa suiza", una obra que mezcla al Parque Independencia con los Alpes

Sábado 1 de agosto

- "La casa suiza". 20hs. Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)

Jubilados y estudiantes: 2×1

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El Centro Cultural Parque de España presenta La casa suiza, de Tania Scaglione, proyecto ganador del Laboratorio de Dramaturgia Descarriadas 2023, coordinado por Mariela Asensio. Actúan: Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini, Irupé Vitali. A dos años del estreno en el CCPE y luego de presentarse en La Orilla Infinita y Teatro La Manzana en Rosario; Casilda; Venado Tuerto y Buenos Aires, La Casa Suiza vuelve al escenario que le dio origen, acá, donde los Alpes se mezclan con el río, celebrando con una función aniversario.

Dos hijos construyen una casa con estilo suizo para su mamá, que siempre fue una apasionada de La novicia rebelde, la película de la monja niñera que, con la música, salva a la familia de la tristeza y de los Nazis. En esta casa suiza todo es posible… la vida se desplaza, se mezcla y se confunde, y la ciudad entera cabe en el teatro del Parque de España. Dentro de la sala están el Parque Independencia, el salón de actos de la Facultad de Humanidades y Artes, el Boulevard Oroño, el río Paraná. Todo lo que se nombra aparece por arte de magia ante los ojos de los espectadores, incluso el filósofo Gilles Deleuze da un salto y sube al escenario.

Dramaturgia y dirección: Tania Scaglione. Actuación: Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini, Irupé Vitali

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- "Me verás volver". 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música. En uno de los tantos conciertos de Soda Stereo. Lo que nació como un simple encuentro se convirtió en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios. Cuando la enfermedad llegó, ellos eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura, aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación, una nueva forma de amor. Hernan Piquín celebra Soda Stereo.

Dramaturgia y dirección: Hernán Piquín. Elenco: Hernán Piquín, Fabricio Miró, Rodrigo Gutta, Ezequiel Zúñiga, Lucio Hernandez, Sol Menescardi, María Victoria Findlay, Zoé Rivoira, Candela Suárez y Renata Loyola

- "Bely y Beto". INFANTIL. 17hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223).



El fenómeno infantil latinoamericano BELY y BETO llega por primera vez a Rosario con su nuevo espectáculo “El Boom de la Diversión”, un show lleno de música, color, aventuras y mucha alegría para toda la familia. Con más de 20 años de trayectoria y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, Bely y Beto se han convertido en uno de los proyectos infantiles más exitosos de habla hispana, convocando a miles de familias en cada una de sus presentaciones.

En este nuevo espectáculo, Bely, Beto y todos sus amigos invitan al público a cantar, bailar y vivir una experiencia mágica con sus canciones más queridas, coreografías llenas de energía y una producción de primer nivel que hará disfrutar tanto a chicos como a grandes. Una experiencia inolvidable que celebra la imaginación, la música y la alegría de compartir en familia.

- "Presidente Schreber". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



En el vasto laberinto de su mente, Daniel Paul Schreber se pierde y encuentra en cada rincón de su locura. Atrapado en un universo que ya no puede controlar, se enfrenta a una lucha interna que no conoce tregua. Los muros de su mente se derrumban y las fronteras entre lo real y lo imaginario se disipan como neblina al amanecer. En esta obra, el caos de la mente humana se convierte en una metáfora de la fragilidad existencial, donde la búsqueda de sentido se convierte en una danza desesperada entre lo conocido y lo desconocido. Actúan Hugo Cardozo, Ignacio Chazarreta y Paula Bertazzo, con dramaturgia y dirección de Hugo Cardozo.

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- "Los animales". ESTRENO. 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Con dirección de Felipe Haidar y dramaturgia de Ludmila Bauk. Actuaciones de Dana Maiorano, Emiliano Dasso y Celeste Bardach.

Felipe viaja a Entre Ríos para vender el campo familiar. Antes de llegar, una fuerza lo desvía hacia la casa donde pasó todos los veranos de su infancia. Un archivo desordenado se activa, los recuerdos se precipitan y lo arrastran hacia zonas oscuras de su memoria.

Entre el teatro documental y la ficción, Los Animales reconstruye, desde la mirada de un niño, el derrumbe de una familia poderosa del interior argentino. Un mundo donde humanos y animales se entrelazan, luchando por sobrevivir.

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- "Pibes bien". 20.30hs. Teatro La Vigil



Dos mecánicos encuentran un bolso que cambiará sus vidas para siempre. La infernal maquinaria de dinero, droga, favores, fiestas y balas se enciende en la ciudad más violenta de Argentina. La suerte está echada. Nadie quiere ceder ni volver a ser lo que fue. Actúan: Mauricio Tejera y Alejandro Rodríguez. Dirección : Alejandro Rodríguez y Santiago Dejesús

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- "El declive". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: domingos 8, 22 y 29 de agosto



Un día cualquiera. Dos matrimonios frente a frente. Preguntas incómodas sobre el amor, la rutina y la felicidad que empiezan a salir a la luz... y de pronto, la calma se convierte en una curva descendente e inevitable. Dramaturgia: Nelson Valente. Elenco: Edgardo Francés, Chelo Longhi, Norma Valek y Marita Vitta. Dirección: Raúl "Quico" Saggini

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- "Isla negra". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Todo comienza con una reunión de negocios. Un hombre invita a un empresario para venderle unos terrenos. Pero lo que parece una simple negociación pronto se transforma en un intenso duelo psicológico. El pasado regresa con heridas, engaños y una sed de venganza que cambiará el destino de ambos. ¿Hasta dónde puede llevarnos el deseo de hacer justicia? Autor: Osvaldo Canis. Dirección: Gustavo Medaglia. Elenco: Héctor Bellomo y Gerardo Vergel. Apto para mayores de 18 años.

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- "Experiencia FAPP". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Una experiencia que combina teatro, gastronomía en tres pasos y tragos. Esta vez, se podrá ver: - "Bailemos". Con Soledad Murguía y David Gastelú. Dirección: Dana Maiorano. - "Te escucho un poco lejos". Con Sofía Di Palma. Dirección: Sandra Majic. - "Sin escape". Con Juanchi Vidoletti y Juan Pablo Cabral. Dirección: Mario Vidoletti

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- "Saqueo". ÚLTIMA FUNCIÓN. 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)



Rosario, 1989. Clara, Facundo y Lisandro son tres hermanxs de treinta años que viven juntos en la casa lindera al supermercado heredado de sus padres. Clara es ciega. Facundo carga con una violencia que desborda. Lisandro buscar su lugar dentro de ese mundo familiar. Mientras una ola de saqueos atraviesa la ciudad, Facundo decide armarse para defender el negocio. Pero la violencia irrumpe primero dentro de la propia casa. Dramaturgia y dirección: Alexis Muiños Woodward. Actúan: Julián Damiani, Sofía Fabello y Nicolás Konstantinow

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>> Leer más: "Fe ciega" propone una "crítica simpática" a la realidad argentina

- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan: Martín Fumiato, Juan Nemirovsky, Juan Rodríguez- Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez

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- "La reunión". 21hs. Teatro Planta Alta (Salta 1857)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto



¿Qué pasa cuando una cena tranquila entre amigos se convierte en un campo de minas emocional? Lo que comenzaba como una velada rutinaria para poner al día a dos parejas de amigos, compañeros de la secundaria; se descarrila rápidamente hacia un torbellino de confesiones implacables, neurosis explícitas y verdades incómodas. Hernán, Carla, Fabricio y Celina descubrirán que el pasado nunca estuvo pisado y que dos años de mentiras pueden derrumbarse en una sola noche. Una obra que comienza como una típica comedia de enredos y termina con una revelación que cambia las reglas del juego para siempre. Elenco: Rubén Lesgart – Andrea López Mediza – Leandro Gambetta – Vanessa Seves. Autor: Rubén Lesgart. Dirección: David Fiori

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 2 de agosto

- "La omisión de la familia Coleman". 19.30hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

20% de descuento para socias y socios de Tarjeta de Beneficios La Capital

15% de descuento para personas jubiladas y estudiantes, afiliados a Mutual de AMR y Colegio de Psicólogos Rosario

Una familia viviendo al límite de la disolución, una disolución evidente pero secreta; conviviendo en una casa que los contiene y los encierra, construyendo espacios personales dentro de los espacios compartidos, cada vez más complejos de conciliar. Una convivencia imposible transitada desde el absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo violento se instala como natural y lo patético se ignora por compartido. “Todo lo que yo podría ser y hacer si yo no estuviera aquí” “¿Podría alguna vez no estar aquí?” “¿Quién soy fuera de esta casa y de esta familia?”.

La omisión de la familia Coleman nació en 2005 en el Teatro Timbre 4 del barrio de Boedo, específicamente en un PH. Desde entonces realiza funciones a sala llena. Ha recorrido 22 países: China, Francia, España, Italia, Irlanda, Bosnia, EEUU, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Portugal, Alemania, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Canadá, Serbia y México. Fue subtitulada en ocho idiomas y publicada en italiano, francés, inglés, español y griego. Obtuvo 12 premiaciones nacionales e internacionales en los ámbitos de mejor montaje, creación dramática, mejor reparto y espectáculo del año y 8 nominaciones en los más importantes premios nacionales, y tuvopresencia en más de 35 festivales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.



Actúan: Cristina Maresca (Abuela), Miriam Odorico (Meme), Inda Lavalle (Verónica), Fernando Sala (Marito), Natalia Villar (Gabi), Juan Manuel Zuluaga (Damián), Gonzalo Ruiz (Hernán), Jorge Castaño (Médico). Libro y dirección: Claudio Tolcachir

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- "Somos nosotros". ESTRENO. 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)

Próximas funciones: todos los domingos de agosto



De Macarena Del Mastro y Marcelo Caballero. Un tercero irrumpe en la vida de una pareja feliz y el mundo que habían construido se sacude cuando ella decide confesarle a su marido que desea estar con otra persona. Somos Nosotros aborda los vínculos, el amor, el deseo y la honestidad en una comedia de situaciones que parece simple, pero que revela toda la complejidad de las relaciones sentimentales. Elenco: Manuel Melgar, Mumo Oviedo, Germán Basta, Victoria Picech y María Belén Ocampo. Dirección general y puesta en escena: Federico Piazza.

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- "El Imperio de Julio y César". 20hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Llega la oportunidad de ver este Show humorístico musical, de la mano de Julio Chianetta y César Spinelli, en una sucesión de sketches, canciones y personajes divertidos, que harán que pases una noche inolvidable.

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- "Dame drama". 20hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: domingo 9 de agosto

Dos amigas se acompañan en el eterno mambo del amor romántico. Ellas, patéticas, intentan el empoderamiento y ríen por no poder. Una tragicomedia documental que reflexiona desde el humor. Guión: Camila Hidalgo Solis y Lara Abraham. Dirección: Camila Hidalgo Solis. En escena: Lara Abraham y Camila Hidalgo Solis

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- "Bastarda sin nombre". 20hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los domingos de agosto



Bastarda sin nombre, propone una mirada profunda y sensible, sobre la vida de Eva Perón. La obra recorre su historia desde el vientre de su madre hasta sus últimos días, explorando los acontecimientos, emociones y circunstancias que contribuyeron a la construcción de una de las personalidades más influyentes de la historia argentina. Autora: Cristina Escofet. Dirección: Andrea Narvarte. Intérprete: Teresa Lioi.

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- "La hija sin cabeza". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: domingo 9 de agosto

El agua avanza. La casa resiste. Tres hermanas permanecen aisladas del mundo, vestidas con lo único que lograron salvar: los vestidos de casamiento de su madre. Mientras la inundación devora cada habitación, una pregunta se vuelve inevitable: ¿quién es la hija que perdió la cabeza? Una obra de Paula Luraschi con dirección de Luciana Di Pietro. Actúan: Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi