La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación: cuáles fueron los motivos

Después de semanas de rumores, los artistas compartieron un comunicado en el que explicaron la causa del final del vínculo

Después de varias semanas de rumores e indirectas cruzadas en redes, La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación, tras dos años y medio de relación.

Hace poco más de un mes, los seguidores de ambos habían comenzado a notar que la pareja ya no se mostraba junta ni intercambiaban interacciones como acostumbraban. Más adelante, aparecieron algunos mensaje crípticos que muchos interpretaron como pistas de una ruptura.

Este miércoles, La Joaqui publicó un comunicado en Instagram confirmando la noticia y dando los motivos, poco después Luck Ra hizo lo mismo. “Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, comienza el texto.

Los motivos de la separación de La Joaqui y Luck Ra

“Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él. Sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”, se puede leer.

“Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa. Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”, plantea el comunicado.

“También pedir comprensión de los medios los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”, finaliza el texto.