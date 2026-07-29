"Spider-Man: un nuevo día": todo lo que hay que saber sobre el estreno de la semana

La nueva entregas de la saga del popular superhéroe llega a cines del país este miércoles: dónde se puede ver, cuánto dura y qué otras películas hay que ver antes

Llegó el día. Cinco años después del lanzamiento de “Spider-Man: sin camino a casa”, la anterior película de la saga, este miércoles llega a salas y en modo preestreno la esperada “ Spider-Man : un nuevo día”. En todos los cines de la ciudad, está disponible desde este 29 de julio, en algunos casos en versión 3D, 4D o con sonido ATMOS.

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Protagonizada nuevamente por Tom Holland, el elenco también seguirá contando con Zendaya (como Mary Jane), Jacob Batalon (como Ned, mejor amigo de Peter Parker), Jon Bernthal (como Frank Castle/Punisher), Michael Mando (como Mac Gargan/Escorpión) y Mark Ruffalo (como Bruce Banner/Hulk). Además, contará con la incorporación de Tramell Tillman (ganador del Emmy por su rol en “Severance”) como Bill Metzger, jefe del Departamento de Control de Daños (DODC), que está vigilando a individuos con superpoderes. Otra incorporación al elenco es Sadie Sink (Max en “Stranger Things”), cuyo rol no se ha develado todavía.

La trama retoma los hechos de la entrega anterior. Tras el hechizo del Dr. Strange al final de “Sin camino a casa”, el mundo se olvidó de la existencia de Peter Parker. Cuatro años después, Parker protege anónimamente la ciudad de Nueva York como Spider-Man e investiga una nueva y poderosa amenaza mientras sus superpoderes experimentan una evolución sorprendente y potencialmente peligrosa.

“Spider-Man: un nuevo día” es la segunda película de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel, que continuará este mismo año con “Avengers: Doomsday” (con estreno programado para diciembre), la cual marcará el regreso de los hermanos Joe y Anthony Russo a la franquicia. La dupla también dirigirá “Avengers: Secret Wars”, en instancia de desarrollo, con estreno programado para diciembre de 2027.

Qué películas y series de Marvel hay que ver antes de la nueva “Spider-Man”

Por supuesto, son infaltables las tres anteriores de “Spider-Man” dentro del MCU: “Spider-Man: Homecoming” (2017), “Spider-Man: Lejos de casa” (2019), y “Spider-Man: No Way Home” (2021). Antes de esta última, no estaría mal hacer un repaso por todas las del superhéroe: la trilogía dirigida por Sam Raimi, “Spider-Man” (2002), “Spider-Man 2” (2004) y “Spider-Man 3” (2007), con Tobey Maguire como protagonista; y las dos “The Amazing Spider-Man” (2012 y 2014), con Andrew Garfield a la cabeza.



Son igualmente imperdibles las entregas animadas "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018), ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2019, y "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (2023). En estas, Spider-Man no es (sólo) Peter Parker, sino el adolescente Miles Morales, junto con una multiplicidad de versiones del superhéroe en el multiverso. En 2027, se estrenará la tercera entrega, "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse".

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Más allá de esto, la primera aparición oficial del actual Peter Parker de Tom Holland es en “Capitán América: Civil War (2016)”. Además, “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019) tienen puntos clave del desarrollo del personaje en relación con el resto de los superhéroes.

Aunque no es necesario, no está mal volver sobre el universo específico de Marvel en Nueva York. En este sentido, son esenciales la series de “Daredevil” y el grupo llamado Los Defensores (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist). Este tiene varias producciones de Netflix (una por cada superhéroe, una del conjunto y una del antihéroe The Punisher) lanzadas entre 2015 y 2019, con calidad variable.

En 2021, este mundillo fue reconocido dentro del canon del MCU. Es así que Matt Murdock, el abogado ciego que se convierte en Daredevil (interpretado por Charlie Cox), tuvo una aparición “Spider-Man: sin camino a casa”, como el defensor de Peter Parker. En 2025, la serie de “Daredevil” tuvo un revival bajo el nombre “Daredevil: Born Again”. Sus dos primeras temporadas (muy recomendables) ya están disponibles en Disney+ (como todo el Universo Cinematográfico de Marvel), y la tercera está en desarrollo.