No sabes nada, Jon Snow: el protagonista de "Game of Thrones" reaviva la polémica por el final de la serie Kit Harington sostuvo que la última temporada de "Game of Thrones" puede haber tenido algunos errores, pero afirma: “No tenía otra temporada en mí” 12 de agosto 2024 · 19:16hs

Kit Harington habla de Game of Thrones: "Es posible que sea el trabajo más grande e importante que haga".

Los finales, una vez que llegan, suelen ser momentos de reflexión. Este domingo las redes sociales se llenaron de memes lamentando que ya no habría un episodio nuevo disponible de "The House of the Dragon", el spin off de "Game of Thrones", uno de los mayores éxitos de HBO.

El domingo pasado fue el primero desde el final de la segunda temporada de "House of the Dragon" y volvió a encenderse el debate por el modo en que terminó su antecesor, "Game of Thrones". Pero no para Kit Harington, que sostiene que ya estaban muy cansados. En diálogo con el portal GQ, el actor inglés habló sobre el desenlace que dejó con gusto a poco a miles de fanáticos de todo el mundo. “Creo que si hubo algún fallo en el final de 'Game of Thrones', es que estábamos todos tan cansados que no podríamos haber seguido más tiempo. Y por eso entiendo que algunas personas pensaron que fue apresurado y podría estar de acuerdo con ellos”, sostuvo el actor y agregó: “Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa”.

Es de público conocimiento que mientras llegaba al final de su interpretación del papel de Jon Snow, la vida de Harington estaba en un momento complicado. En el año 2019, mismo en que la exitosa serie emitió su última temporada, el actor ingresó a una clínica de rehabilitación para tratar su alcoholismo. “Entré y a todos les encantó 'Game of Thrones'; salí y todos la odiaron”, dice Harington en exclusiva con GQ.

El final fue destrozado por fanáticos del mundo entero, incluso se planteó la sospecha de molestias dentro del elenco por el desenlace que encontraron sus personajes. “Todos tienen derecho a su opinión. Creo que se cometieron errores, en cuanto a la historia, tal vez hacia el final. Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron del todo”, sostiene Harington.

Después de Game of Thrones: la serie de Jon Snow Luego del éxito que significó "Game of Thrones", desde HBO le plantearon al actor la posibilidad de realizar una continuación sobre su personaje. Contra todos los pronósticos, Harington se mostró abierto, e incluso trabajó en la preproducción del proyecto que, finalmente, fue descartado. “Sentí que podría haber algo más que decir y una historia que contar de una manera bastante limitada. Pasamos un par de años desarrollándolo. Y simplemente no. Nada nos entusiasmó lo suficiente. Al final, me eché atrás y dije: 'Creo que si llevamos esto más allá y seguimos desarrollándolo, podríamos terminar con algo que no sea bueno. Y eso es lo último que todos queremos'”, concluyó. De todas formas, a pesar de las críticas y los problemas que le trajo aparejado su protagónico, Harington se muestra agradecido con la experiencia. “El papel siempre será un factor muy importante en mi vida. Es posible que sea el trabajo más grande e importante que haga. Conocí a mi esposa en él. Tengo hijos gracias a él. Tengo algunos amigos de toda la vida gracias a él. Me reconocen en la calle por eso”, concluyó.