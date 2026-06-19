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Nico Occhiato habló tras el escándalo con Flor Peña y reveló que se comunicó con Lionel Messi

El director de Luzu TV rompió el silencio después de la falsa noticia sobre la muerte del padre de Messi. "Se habló con quien se tenía que hablar", aseguró

19 de junio 2026 · 11:25hs
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Nico Occhiato habló tras el escándalo con Flor Peña y reveló que se comunicó con Lionel Messi.

Nico Occhiato habló tras el escándalo con Flor Peña y reveló que se comunicó con Lionel Messi.

Después de una de las jornadas más turbulentas en la historia de Luzu TV, Nico Occhiato decidió hablar. Lo hizo este viernes al comienzo de Nadie dice Nada, donde se refirió al escándalo que se desató tras la difusión de una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina.

La información había sido mencionada al aire por Florencia Peña durante el programa "El Show del Verano", pero pocas horas después fue desmentida oficialmente por la familia Messi, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

En ese contexto, Occhiato confirmó que mantuvo conversaciones con las personas involucradas y aseguró que la situación quedó aclarada.

"Se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas que se tenían que pedir, está todo más que bien y eso es lo más importante", sostuvo.

Aunque evitó dar detalles específicos sobre el contenido de esas conversaciones, el conductor dejó entrever que hubo contacto con el entorno de Lionel Messi para aclarar la situación.

"El responsable del canal soy yo"

Durante su descargo, Occhiato asumió la responsabilidad institucional por lo ocurrido y explicó que debió tomar decisiones internas tras el episodio.

"Uno como cabeza del canal tiene que tomar decisiones. Tiene un costo tener un canal. Tiene un montón de privilegios y cosas lindas que nos pasan todo el tiempo, pero también tiene costos que uno tiene que afrontar como responsable", afirmó.

En ese sentido, remarcó que el error cometido fue humano y descartó cualquier tipo de intencionalidad.

"Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores después, el responsable del canal soy yo y tomo las decisiones que creo pertinentes para mi canal", expresó.

Las declaraciones llegaron luego de que trascendiera la desvinculación de Florencia Peña y del equipo de producción involucrado en la emisión que originó la polémica.

>> Leer más: Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: "Chimentera de poca monta"

La crítica a quienes difundieron versiones falsas

Además de referirse al error inicial, Occhiato cuestionó la cobertura posterior que tuvo el caso y apuntó contra quienes, según su visión, aprovecharon la situación para instalar versiones incorrectas.

"Tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de fake news. Un montón de cosas que se dijeron eran erróneas", sostuvo.

El conductor consideró que algunas de las críticas perdieron legitimidad al reproducir información no verificada.

"El que se jacta de señalar con un dedo a alguien que se equivoca y genera más fake news no merece mi respeto ni el de nadie", disparó.

"No se bajó ninguna marca"

Otro de los puntos que abordó fue el impacto que el escándalo tuvo sobre el canal. Durante las últimas horas circularon versiones sobre posibles consecuencias comerciales para Luzu TV, algo que Occhiato negó de manera tajante.

"Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", afirmó.

El conductor destacó además el respaldo de la audiencia y sostuvo que la comunidad que sigue al canal comprendió que se trató de un error sin mala intención.

"Cuando uno se equivoca pide disculpas y cuando es cero mala leche como lo fue, la comunidad entiende, banca y va a bancar siempre", aseguró.

>> Leer más: Florencia Peña rompió el silencio tras anunciar la falsa muerte del padre de Lionel Messi

Cómo comenzó la polémica

El conflicto se originó cuando durante una transmisión de Luzu TV se comentó la falsa versión sobre la muerte de Jorge Messi. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales hasta que la familia del futbolista salió a desmentirla públicamente.

La situación generó una fuerte repercusión debido a que Lionel Messi se encuentra disputando el Mundial 2026 con la selección argentina y cualquier información vinculada a su entorno familiar adquiere una enorme exposición mediática.

Un día después del episodio, Occhiato buscó dar por cerrado el tema al confirmar que las disculpas fueron realizadas y que el conflicto con la familia Messi quedó resuelto. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien", concluyó.

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