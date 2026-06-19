La Capital | Zoom | Florencia Peña

Florencia Peña rompió el silencio tras anunciar la falsa muerte del padre de Lionel Messi

La conductora pidió disculpas entre lágrimas, aseguró que recibió la información desde la producción y confirmó que dejará el canal tras la polémica

19 de junio 2026 · 09:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
Florencia Peña habló con los medios luego de la polémica por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi

Florencia Peña habló con los medios luego de la polémica por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi

Florencia Peña quedó envuelta en una fuerte controversia después de anunciar en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante una emisión de su programa "El Show del Verano" en el canal de streaming Luzu TV.

Horas después del episodio, la actriz se mostró devastada, pidió disculpas públicamente y explicó cómo llegó a comunicar una información que resultó ser falsa. Además, confirmó que dará un paso al costado del canal luego de una conversación con las autoridades de la señal.

"Estoy muy triste. Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así", expresó al comenzar su descargo.

La polémica comenzó cuando la conductora interrumpió la transmisión para informar que "acaba de morir el papá de Messi". La noticia generó conmoción inmediata y se viralizó rápidamente en redes sociales. Minutos más tarde, Peña rectificó la información y explicó que había recibido el dato desde la producción a través de su auricular.

"Mi productora me dio la noticia y les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, mientras todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije", relató.

Entre lágrimas, la conductora insistió en que jamás buscó instalar una primicia: "Cometí un error, me confundí. Ellos saben en Luzu cómo fueron las cosas, pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie. No soy de esas, ni tampoco dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso".

Durante su explicación, Peña volvió sobre el momento exacto en que decidió comunicar la noticia y aseguró que creyó que la información ya estaba confirmada y circulaba públicamente.

La actriz también defendió su accionar al señalar que confió en la persona encargada de asistirla durante la conducción: "Si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice: 'Está pasando esto'. Bueno, sí, claro. Distinto hubiera sido que yo lo estuviera mirando y yo me mandara".

En medio de la repercusión, Florencia Peña reveló que intentó contactarse con la familia de Lionel Messi para ofrecer disculpas personales por lo ocurrido: "Le dejé un mensaje a Celia (madre del futbolista rosarino), con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más".

>> Leer más: Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: "Chimentera de poca monta"

La conductora remarcó que lamenta profundamente haber generado preocupación en el entorno familiar del capitán de la selección argentina.

Tras el escándalo, Peña confirmó que dejará el canal y que la decisión surgió después de una charla con Nicolás Occhiato y el productor del streamingl: "Hablamos los tres, Nico, Guido y yo. Ellos saben cómo fueron las cosas, así que no se enojaron conmigo".

Consultada sobre quién tomó la decisión, aclaró que se trató de una resolución consensuada: "Fue de común acuerdo. Charlamos un rato y quedamos en que era lo mejor ahora". Además, confirmó que El Show del Verano no continuará al aire.

"Yo no puedo volver. Nuestro programa es alegría. No es momento", sentenció.

El comunicado de Luzu TV tras la difusión de la noticia falsa

Luego del episodio, Luzu TV emitió un comunicado oficial: "Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa".

El canal también confirmó medidas internas para los involucrados: "Las autoridades de Luzu TV tomaron la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

Finalmente, la empresa reafirmó su postura respecto al tratamiento informativo: "Luzu TV mantiene su compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

Antes de la publicación oficial, Nicolás Occhiato también cuestionó públicamente lo ocurrido y expresó su indignación por la difusión de una noticia falsa vinculada a la familia de Lionel Messi.

Noticias relacionadas
Hugo Zucarelli, inventor de la holofonía, presenta en Rosario la propuesta Música en la oscuridad

"Música en la oscuridad": una experiencia inmersiva para escuchar Pink Floyd en parlantes holofónicos

Romina Gaetani llega a Rosario con la nueva comedia teatral de Muscari

Romina Gaetani llega a Rosario con la comedia "El divorcio del año"

Carlos Vandera presenta este jueves en Rosario su más reciente disco, en el que nuevamente afirma su fuerte vínculo con la ciudad

Vandera: "A la hora de conmovernos con una canción, todos estamos indefensos"

El youtuber Gaspi junto a su padre

El padre de Gaspi habló sobre la muerte del youtuber: "Fue un atentado"

Ver comentarios

Las más leídas

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

Lo último

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

PNG a PDF: Guía completa para convertir imágenes fácilmente y sin pérdida de calidad

PNG a PDF: Guía completa para convertir imágenes fácilmente y sin pérdida de calidad

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación sideral y moderna

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

La Legislatura le dio sanción definitiva al proyecto que prohíbe vínculos con empresas o personas que tengan antecedentes penales

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado
Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera
Economía

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación sideral y moderna
Economía

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales
La Ciudad

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Ovación
México impuso su peso ante su gente, le ganó a Corea del Sur y aseguró la clasificación
Ovación

México impuso su peso ante su gente, le ganó a Corea del Sur y aseguró la clasificación

México impuso su peso ante su gente, le ganó a Corea del Sur y aseguró la clasificación

México impuso su peso ante su gente, le ganó a Corea del Sur y aseguró la clasificación

Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Con Neymar descartado, Brasil quiere revertir su imagen ante Haití

Con Neymar descartado, Brasil quiere revertir su imagen ante Haití

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

La Ciudad
Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Día de la Bandera: colectivos y bicicletas públicas, gratis para ir a los festejos en Rosario

Día de la Bandera: colectivos y bicicletas públicas, gratis para ir a los festejos en Rosario

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo del City Center Online

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo del City Center Online

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones
Policiales

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra
Cultura y Libros

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra
Información general

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado
El Mundo

Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado

La industria santafesina volvió a caer en abril y suma una baja del 5,2 % en 2026
Economía

La industria santafesina volvió a caer en abril y suma una baja del 5,2 % en 2026

Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni
Política

Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo
Información general

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder
Política

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: El sábado estaré en Rosario
Política

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre