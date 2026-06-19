Florencia Peña rompió el silencio tras anunciar la falsa muerte del padre de Lionel Messi

La conductora pidió disculpas entre lágrimas, aseguró que recibió la información desde la producción y confirmó que dejará el canal tras la polémica

Florencia Peña habló con los medios luego de la polémica por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi

Florencia Peña quedó envuelta en una fuerte controversia después de anunciar en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante una emisión de su programa "El Show del Verano" en el canal de streaming Luzu TV.

Horas después del episodio, la actriz se mostró devastada, pidió disculpas públicamente y explicó cómo llegó a comunicar una información que resultó ser falsa. Además, confirmó que dará un paso al costado del canal luego de una conversación con las autoridades de la señal.

"Estoy muy triste. Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así" , expresó al comenzar su descargo.

La polémica comenzó cuando la conductora interrumpió la transmisión para informar que "acaba de morir el papá de Messi". La noticia generó conmoción inmediata y se viralizó rápidamente en redes sociales. Minutos más tarde, Peña rectificó la información y explicó que había recibido el dato desde la producción a través de su auricular.

"Mi productora me dio la noticia y les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, mientras todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije", relató.

Entre lágrimas, la conductora insistió en que jamás buscó instalar una primicia: "Cometí un error, me confundí. Ellos saben en Luzu cómo fueron las cosas, pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie. No soy de esas, ni tampoco dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso".

Durante su explicación, Peña volvió sobre el momento exacto en que decidió comunicar la noticia y aseguró que creyó que la información ya estaba confirmada y circulaba públicamente.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

La actriz también defendió su accionar al señalar que confió en la persona encargada de asistirla durante la conducción: "Si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice: 'Está pasando esto'. Bueno, sí, claro. Distinto hubiera sido que yo lo estuviera mirando y yo me mandara".

En medio de la repercusión, Florencia Peña reveló que intentó contactarse con la familia de Lionel Messi para ofrecer disculpas personales por lo ocurrido: "Le dejé un mensaje a Celia (madre del futbolista rosarino), con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más".

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La conductora remarcó que lamenta profundamente haber generado preocupación en el entorno familiar del capitán de la selección argentina.

Tras el escándalo, Peña confirmó que dejará el canal y que la decisión surgió después de una charla con Nicolás Occhiato y el productor del streamingl: "Hablamos los tres, Nico, Guido y yo. Ellos saben cómo fueron las cosas, así que no se enojaron conmigo".

Consultada sobre quién tomó la decisión, aclaró que se trató de una resolución consensuada: "Fue de común acuerdo. Charlamos un rato y quedamos en que era lo mejor ahora". Además, confirmó que El Show del Verano no continuará al aire.

"Yo no puedo volver. Nuestro programa es alegría. No es momento", sentenció.

El comunicado de Luzu TV tras la difusión de la noticia falsa

Luego del episodio, Luzu TV emitió un comunicado oficial: "Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa".

El canal también confirmó medidas internas para los involucrados: "Las autoridades de Luzu TV tomaron la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

Finalmente, la empresa reafirmó su postura respecto al tratamiento informativo: "Luzu TV mantiene su compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

Antes de la publicación oficial, Nicolás Occhiato también cuestionó públicamente lo ocurrido y expresó su indignación por la difusión de una noticia falsa vinculada a la familia de Lionel Messi.